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Amerika ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada da Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergi uygulamaya hazırlanıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin yerel otomotiv endüstrisini korumak adına bazı adımlar atacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz mayıs ayında Biden yönetimi Çin'de üretilen elektrikli araçlara %100 ek vergi uygulayacaklarını açıklamıştı. Hemen ardından Avrupa Komisyonu da mevcut %10 gümrük vergisinin üzerine %38,1'e varan oranda ilave vergi açıkladı. Ayrıca ülkemizde de Çinli elektrikli araçlara uygulanan ek vergi 4 Temmuz itibarıyla tüm yakıt tiplerine genişletilecek.

Tam Boyutta Gör Gelen haberlere göre, Ontario Başbakanı Doug Ford da geçtiğimiz hafta Trudeau ile bir görüşme gerçekleştirerek ek vergiler konusunda Amerika'ya uyum sağlamaları gerektiğini, geç kalmaları halinde Ontario ve Kanada'daki istihdamın tehlikeye gireceğini söylediği belirtiliyor.

Kaynaklar Başbakan Trudeau'nun diğer ülkelerin attığı adımları takip ettiğini ve İtalya'daki liderler toplantısında Çin'de üretilen elektrikli araçlarla ilgili görüşmeler yaptığını belirtiyor. Buna ek olarak Kanada'nın ek vergi adımı atmadan önce dikkatli bir süreç izlemek istediği, Çin'in olası bir vergi misillemesinden çekindiği ifade ediliyor.

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Çin menşeli elektrikli araçlar pek çok yerde olduğu gibi Kanada'da da büyümesini sürdürüyor. Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatı 2022'de 100 milyon Kanada dolarının altındayken 2023 yılında 2.2 milyar Kanada dolarına sıçramış durumda. Bu artışın en büyük sebeplerinden biri Tesla, ancak kaynaklar Kanada'nın asıl endişesinin Tesla olmadığını belirtiyor.

Kanada'nın kendine ait büyük bir otomobil markası yok ancak General Motors, Ford, Honda, Stellantis ve Toyota gibi onbinlerce kişiye istihdam sağlayan üretim sahaları mevcut.

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Kanada, Çinli elektrikli araçlara ek vergi uygulayabilir