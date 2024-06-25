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    Kanada, Çinli elektrikli araçlara ek vergi uygulayabilir

    Trudeau hükümetinin ülkenin otomotiv endüstrisini ve endüstrinin istihdam sağladığı onbinlerce kişiyi korumak adına Çinli elektrikli araçlara karşı adımlar atacağı söyleniyor.

    Amerika ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada da Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergi uygulamaya hazırlanıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin yerel otomotiv endüstrisini korumak adına bazı adımlar atacaklarını duyurdu.

    Geçtiğimiz mayıs ayında Biden yönetimi Çin'de üretilen elektrikli araçlara %100 ek vergi uygulayacaklarını açıklamıştı. Hemen ardından Avrupa Komisyonu da mevcut %10 gümrük vergisinin üzerine %38,1'e varan oranda ilave vergi açıkladı. Ayrıca ülkemizde de Çinli elektrikli araçlara uygulanan ek vergi 4 Temmuz itibarıyla tüm yakıt tiplerine genişletilecek.

    Kanada, Çinli elektrikli araçlara ek vergi uygulayabilir Tam Boyutta Gör
    Gelen haberlere göre, Ontario Başbakanı Doug Ford da geçtiğimiz hafta Trudeau ile bir görüşme gerçekleştirerek ek vergiler konusunda Amerika'ya uyum sağlamaları gerektiğini, geç kalmaları halinde Ontario ve Kanada'daki istihdamın tehlikeye gireceğini söylediği belirtiliyor.

    Kaynaklar Başbakan Trudeau'nun diğer ülkelerin attığı adımları takip ettiğini ve İtalya'daki liderler toplantısında Çin'de üretilen elektrikli araçlarla ilgili görüşmeler yaptığını belirtiyor. Buna ek olarak Kanada'nın ek vergi adımı atmadan önce dikkatli bir süreç izlemek istediği, Çin'in olası bir vergi misillemesinden çekindiği ifade ediliyor.

    Çin menşeli elektrikli araçlar pek çok yerde olduğu gibi Kanada'da da büyümesini sürdürüyor. Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatı 2022'de 100 milyon Kanada dolarının altındayken 2023 yılında 2.2 milyar Kanada dolarına sıçramış durumda. Bu artışın en büyük sebeplerinden biri Tesla, ancak kaynaklar Kanada'nın asıl endişesinin Tesla olmadığını belirtiyor.

    Kanada'nın kendine ait büyük bir otomobil markası yok ancak General Motors, Ford, Honda, Stellantis ve Toyota gibi onbinlerce kişiye istihdam sağlayan üretim sahaları mevcut. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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