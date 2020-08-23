Kanadalı Avidrone, iki başlı dron tasarımı ile rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor

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Kanada merkezli Avidrone Aerospace adlı girişim, kargo dronları pazarına farklı bir soluk getirmek için ürettiği Avidrone 210TL isimli aracıyla yük taşıma konusunda iddialı olduğunu ifade ediyor.

20 kg ve üzeri yükleri taşıyabilen ve daha çok altı ila sekiz yatay pervaneye sahip dronların aksine Avidrone 210TL, iki setlik rotor palleri ile muadillerinden ayrılıyor. Ayrı istikamete bakan iki ayrı insansız minyatür helikopteri yatay bir gövde üzerinde birleştiren dron, bu haliyle Boeing’in Chinookhelikopterine benzemekte.

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Kargonun orta kısımda taşındığı araçta, özelleştirilmiş bağlantı sistemi ile farklı ebattaki yükler taşınabildiği gibi Avidrone Aerospace sunduğu standart seçenek de tercih edilebiliyor. Avidrone standart seçenekte farklı boyutlarda kargo kutuları da sunmayı tercih etmiş. Şirket verilerine göre Avidrone 210TL, 1.3 saatlik şarj ile 120 km menzil ve 100 km/s azami hız vadediyor. Aracın yük kapasitesinin ise maksimum 25 kg olduğu belirtilmiş.

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Peki, Avidrone 210TL’yi muadillerinden ayıran özellikler ne? Şirket CEO’su Scott Gray göre piyasada daha sık görülen çok pervaneli dronları tasarlamak daha kolay olmasına rağmen bu araçlar, Avidrone 210TL kadar güçlü değil ve enerji verimlilikleri de düşük. Gray, 210 TL’nin sahip olduğu pil paketiyle muadillerine kıyasla 10 kat daha fazla mesafe kat edebileceği ve beş kata kadar daha fazla yük taşıyabileceği iddiasında.

Yaklaşık 1.5 yıldır piyasada olan Avidrone 210TL’yi hareket halinde görmek için aşağıdaki videoaya göz atabilirsiniz.

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