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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanadalı Avidrone, iki başlı dron tasarımı ile rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor

    Kanada merkezli Avidrone Aerospace , dron tasarımında farklı bir bakış açısı izleyerek daha fazla mesafe katedebilen ve daha ağır yükleri taşıyabilen bir araç geliştirdiği iddiasında.
    3 gün
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Kanadalı Avidrone, iki başlı dron tasarımı ile rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor
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    Kanada merkezli Avidrone Aerospace adlı girişim, kargo dronları pazarına farklı bir soluk getirmek için ürettiği Avidrone 210TL isimli aracıyla yük taşıma konusunda iddialı olduğunu ifade ediyor.

    20 kg ve üzeri yükleri taşıyabilen ve daha çok altı ila sekiz yatay pervaneye sahip dronların aksine Avidrone 210TL, iki setlik rotor palleri ile muadillerinden ayrılıyor. Ayrı istikamete bakan iki ayrı insansız minyatür helikopteri yatay bir gövde üzerinde birleştiren dron, bu haliyle Boeing’in Chinookhelikopterine benzemekte.

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    Kargonun orta kısımda taşındığı araçta, özelleştirilmiş bağlantı sistemi ile farklı ebattaki yükler taşınabildiği gibi Avidrone Aerospace sunduğu standart seçenek de tercih edilebiliyor. Avidrone standart seçenekte farklı boyutlarda kargo kutuları da sunmayı tercih etmiş. Şirket verilerine göre Avidrone 210TL, 1.3 saatlik şarj ile 120 km menzil ve 100 km/s azami hız vadediyor. Aracın yük kapasitesinin ise maksimum 25 kg olduğu belirtilmiş.

    Kanadalı Avidrone, iki başlı dron tasarımı ile rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor
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    Peki, Avidrone 210TL’yi muadillerinden ayıran özellikler ne? Şirket CEO’su Scott Gray göre piyasada daha sık görülen çok pervaneli dronları tasarlamak daha kolay olmasına rağmen bu araçlar, Avidrone 210TL kadar güçlü değil ve enerji verimlilikleri de düşük. Gray, 210 TL’nin sahip olduğu pil paketiyle muadillerine kıyasla 10 kat daha fazla mesafe kat edebileceği ve beş kata kadar daha fazla yük taşıyabileceği iddiasında.

    Yaklaşık 1.5 yıldır piyasada olan Avidrone 210TL’yi hareket halinde görmek için aşağıdaki videoaya göz atabilirsiniz.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamidasim (Hamid Asım) 2 gün
    O ayaklar da katlanaydı iyiydi.
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    ebavamqko 3 gün
    pillerde gelişim olmadan sıyrım olmaz. pilde kapasiteyi kim 8000ma lerdan 10A lere çıkarır o boyutta, o zaman teknolojik sıçrama yaşanır.
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    fuckulteli 3 gün
    Elektrikli helikopter olmuş bu.. Drone olması için (tanımı tam olarak nedir bilmiyorum) görsel olarak en az 4 pervane görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
    15-16 yıl önce radyo kontrollü benzinli hobi araçlarının olduğu bir sergi görmüştüm. Uçakların yanı sıra helikopterler de vardı, benzer bir tasarım da görmüştüm. Drone helikopterden farklı olmalı gibi geliyor. Elektrikli olunca mı Drone denmeye başlıyor acaba?
    2 Yanıt Yanıtla
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    MertDrx (Mert L.) 3 gün fuckulteli
    Aslında bunların isminin genel eki Copter'dir Helikopterde olduğu gibi. Drone ise genel isim olarak kullanılıyor ilk çıktıklarında isimleri bulundurdukları motor sayısına göre Quadcopter, Hexacopter vs. gibi artıyordu sonradan drone olarak isimlendirilmeye başlandı. Yıllardır model helikopter kullanırım millet helikopteri kullanmakta zorlandığı ve düşürdüklerinde çok maliyetli olduğu için drone'lara geçiyor. Gel gör ki helikopter kullanmak nerden bakarsan bak insanı daha mutlu ediyor.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 3 gün fuckulteli
    Hocam drone genelde insansız hava araçları için kullanılsa da deniz altında uzaktan kumanda edilen araçlar için bile kullanılabiliyor. O yüzden insansız araçları kapsayan oldukça geniş bir kavram.
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    crazywinner3 3 gün (düzenlendi)
    Drone değil ki bu chinook
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    monacomen 3 gün
    Bu bildiğin çift pervaneli helikopter dronu.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 3 gün
    Bu tarz dikey itişli sistemlerden zaten kanatlı tasarımların verimliliğinin beklenmemesi gerekiyor. Amaç, havada kıvrak manevralara sahip olmak. Gücün büyük bir kısmı sadece aracı havada stabil tutmaya gidiyor. Kara araçlarında böyle bir gereksinim olmadığı için zaten neredeyse yarı-yarıya tasarruf söz konusu. Kendi segmentinde verimliliğin daha fazla olması yine de çok iyi bir haber. Tebrik ederim geliştiricilerini.
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Uçuş maliyeti 210 TL sanıyorum
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 gün
    210TL gorunce dedim bu zamana kadar drone alanlar kazik yiyo gibi geldi. Bu fiyata oyuncak helikopter bile yok diye dusundum

    Megerse model ismiymis 😀
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    spencermila (Hasan Saltık) 3 gün
    modelin adında bile tl var keşke 210 tl olsa ama nerde
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