Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti

Tam Boyutta Gör

Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Mart 2019 itibariyle uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX serisi uçaklarla ilgili bir gelişme yaşandı.

İlginizi Çekebilir

Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor

MAX uçaklar için normal şartlar altında sadece şirket içi yazışmalarda kullanılan 737-8 ismi, şirket dışı ortamda ve müşteri siparişleri için de kullanılmaya başlandı. MAX serisi uçakların sahip olduğu kötü şöhreti bir nebze de olsa unutturmak için atıldığı düşünülen adım ilk kez, şirketin çarşamba günü yaptığı bir duyuruda ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0"

Boeing’in 2020 yılında aldığı ilk sipariş kapsamında yapılan duyuruda, Polonya merkezli Enter Air SA’nın dört adet 737-8 uçak alacağı bilgisi paylaşıldı. Enter Air Genel Müdürü Grzegorz Polaniecki, imzalanan anlaşma kapsamında bir açıklama yaptı. Polaniecki, açıklmasında “İçinde bulunduğumuz kriz durumuna rağmen, geleceği düşünmek zorundayız. Bu kapsamda ilave 737-8 uçakları siparişi vermeyi kararlaştırdık. 737 MAX’lerin içinden geçmekte olduğu kontrol süreci neticesinde, bunların dünyadaki en iyi uçaklar olacağını ve bizlere uzun yıllar hizmet edeceğine ikna oldum” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör

Boeing’in isim değişikliği taktiğinin 737 MAX’lerin kaderinde nasıl bir rol oynayacağını hep birlikte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.