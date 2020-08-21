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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti

    Boeing, karıştığı kazalar sonrası yere indirilen ve halen daha gökyüzü ile buluşamayan 737 MAX serisi uçaklarda isim değişikliğine gitti. Artık, 737 MAX yerine 737-8 ismini duyacağız.
    3 sa.
    1,1b
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    4
    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
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    Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Mart 2019 itibariyle uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX serisi uçaklarla ilgili bir gelişme yaşandı.

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    MAX uçaklar için normal şartlar altında sadece şirket içi yazışmalarda kullanılan 737-8 ismi, şirket dışı ortamda ve müşteri siparişleri için de kullanılmaya başlandı. MAX serisi uçakların sahip olduğu kötü şöhreti bir nebze de olsa unutturmak için atıldığı düşünülen adım ilk kez, şirketin çarşamba günü yaptığı bir duyuruda ortaya çıktı.

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    Boeing’in 2020 yılında aldığı ilk sipariş kapsamında yapılan duyuruda, Polonya merkezli Enter Air SA’nın dört adet 737-8 uçak alacağı bilgisi paylaşıldı. Enter Air Genel Müdürü Grzegorz Polaniecki, imzalanan anlaşma kapsamında bir açıklama yaptı. Polaniecki, açıklmasında “İçinde bulunduğumuz kriz durumuna rağmen, geleceği düşünmek zorundayız. Bu kapsamda ilave 737-8 uçakları siparişi vermeyi kararlaştırdık. 737 MAX’lerin içinden geçmekte olduğu kontrol süreci neticesinde, bunların dünyadaki en iyi uçaklar olacağını ve bizlere uzun yıllar hizmet edeceğine ikna oldum” ifadelerini kullandı.

    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
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    Boeing’in isim değişikliği taktiğinin 737 MAX’lerin kaderinde nasıl bir rol oynayacağını hep birlikte göreceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 3 sa.
    Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. Kim olduğunu ne olduğunu değiştirmez.
    Yanıtla +4
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    wolwes 3 sa. en beğenilen
    Çok şaşırdım gerçekten klasik Boeing;halı altına süpürme tekniği.
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    ozmenakif (Akif Özmen) 3 sa.
    737-8'ler de kötü şöhrete kavuşursa ne diyecekler peki, Mahmut mu?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 3 sa.
    Zaten NG ailesinin üyesidir Max. 737-800'den az bir farkı var. NG üzerine yapılandırılmasının büyük faydaları oluyor. Aksi halde yeni bir "tip sertifikası" alması gerekir ve bu tasarım ve sertifikalandırma süreçlerinin onlarca kat katlar. Neyse özetle uçak zaten NG serisinin bir alt modeliydi. 00 atıp -8 demeleri biz mühendislerde biraz karışıklık yaratabilir.
    737-800
    737-8
    Sanırım biz yine max demeye devam edeceğiz.
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    ozmenakif (Akif Özmen) 3 sa.
    737-8'ler de kötü şöhrete kavuşursa ne diyecekler peki, Mahmut mu?
    Yanıtla +4
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    wolwes 3 sa. en beğenilen
    Çok şaşırdım gerçekten klasik Boeing;halı altına süpürme tekniği.
    Yanıtla +4
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    Portraitclub 3 sa.
    Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. Kim olduğunu ne olduğunu değiştirmez.
    Yanıtla +4
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