Bayraktar KIZILELMA’dan ilk mühimmatlı bağlı uçuş testi

KIZILELMA ilk kez TOLUN ile uçtu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu denemenin yalnızca bir mühimmat entegrasyonu olmadığı hava‑kara entegrasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gösterdiği vurgulandı. Görgün “TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.
TOLUN Tam Atım Güdümlü Mühimmat, hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. TOLUN, hava platformlarından Çoklu Taşıma Salanı (SADAK-4T) aracılığıyla kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde F-16 kanatlarına dört mühimmat yerleştirilerek bir sortide sekiz farklı hedef etkisiz hale getirilebiliyor. GPS/INS güdüm sistemiyle donatılan mühimmat, 55 deniz mili (yaklaşık 102 km) menzildeki hedeflere 8 metreden az sapmayla isabet sağlayabiliyor.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 500 nm Görev Yarı Çapı
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık