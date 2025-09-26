Bayraktar KIZILELMA’dan ilk mühimmatlı bağlı uçuş testi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatıyla yapılan ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Teste ait görüntüler ve kısa bilgilendirme, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

KIZILELMA ilk kez TOLUN ile uçtu





Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu denemenin yalnızca bir mühimmat entegrasyonu olmadığı hava‑kara entegrasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gösterdiği vurgulandı. Görgün “TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.

TOLUN Tam Atım Güdümlü Mühimmat, hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. TOLUN, hava platformlarından Çoklu Taşıma Salanı (SADAK-4T) aracılığıyla kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde F-16 kanatlarına dört mühimmat yerleştirilerek bir sortide sekiz farklı hedef etkisiz hale getirilebiliyor. GPS/INS güdüm sistemiyle donatılan mühimmat, 55 deniz mili (yaklaşık 102 km) menzildeki hedeflere 8 metreden az sapmayla isabet sağlayabiliyor.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

Tam Boyutta Gör

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

