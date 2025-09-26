Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bayraktar KIZILELMA’dan ilk mühimmatlı bağlı uçuş testi

    Baykar yatağından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatıyla ilk bağlı uçuş testini başarıyla tamamladı.

    Bayraktar KIZILELMA’dan ilk mühimmatlı bağlı uçuş Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatıyla yapılan ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Teste ait görüntüler ve kısa bilgilendirme, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

    KIZILELMA ilk kez TOLUN ile uçtu



    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu denemenin yalnızca bir mühimmat entegrasyonu olmadığı hava‑kara entegrasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gösterdiği vurgulandı. Görgün “TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.

    TOLUN Tam Atım Güdümlü Mühimmat, hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. TOLUN, hava platformlarından Çoklu Taşıma Salanı (SADAK-4T) aracılığıyla kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde F-16 kanatlarına dört mühimmat yerleştirilerek bir sortide sekiz farklı hedef etkisiz hale getirilebiliyor. GPS/INS güdüm sistemiyle donatılan mühimmat, 55 deniz mili (yaklaşık 102 km) menzildeki hedeflere 8 metreden az sapmayla isabet sağlayabiliyor.

    Bayraktar Kızılelma özellikleri

    Bayraktar KIZILELMA’dan ilk mühimmatlı bağlı uçuş Tam Boyutta Gör

    • 5 Saat Havada Kalış Süresi
    • 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
    • 0.6 Mach Seyir Hızı
    • 0.9 Mach Maksimum Hız
    • 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 500 nm Görev Yarı Çapı
    • Otomatik İniş ve Kalkış
    • Düşük Görünürlük
    • Yüksek Manevra Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a4 2.0 tdi quattro yorum mavi ışık sinek öldürücü zararları vestel tv kablosuz erişim devre dışı samsung buzdolabı alttan su akıtıyor baykar staj ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum