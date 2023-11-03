Karabük Üniversitesi, ordu için yüksek çözünürlüklü ekran teknolojisi üretecek

Karabük Üniversitesi ve ASELSAN’ın işbirliğiyle askeri alanda kullanılacak Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk ekran teknolojisinin prototip haline getirilmesi ve seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

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Karabük Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Anutgan ve Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamila Anutgan, "Minyatür OLED Ekran Birimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, "İnce Film Transistör Dizinlerinin Geliştirilmesi" çalışmasıyla ekran arka paneli geliştiriyor.

Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (MARGEM) yapılan çalışmalarla, askeri özelliklerde, yüksek çözünürlüğe ve kontrast oranına sahip ekranların ihtiyaca yönelik ve tamamen bağımsız olarak tasarlanıp üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, OLED teknolojisinin hareketli görüntüler oluşturabilir özellikte ve renkli piksel yapılarını destekleyecek şekilde ASELSAN tarafından kazanılması sonucu, yüksek çözünürlüklü özgün ekranlar askeri amaçlarla istenen ebatlarda özel olarak tasarlanabilecek.

Prof. Dr. Tamila Anutgan konuyla alakalı “ASELSAN ile yapılan görüşmeler ve verilen destek neticesinde ince film transistörü dizin üretiminin sanayide de uygulanması mümkün olacak. Hem yarı iletken hem yalıtkan hem de metal özelliklerini taşıyan çeşitli ince filmleri üretebilmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Anutgan, “"Cep telefonlarından televizyonlara birçok alanda kullanılıyor ancak sivil pazar, belli büyük şirketlerin tekelinde gibi düşünebilirsiniz. Bizim ürettiğimiz ekranlar daha çok özel kullanıma ve ASELSAN ile çalıştığımız için askeri alandaki ekranlara uygulanacak. Bu ekranların sivil ekranlardan farkı olarak; arazi, sıcaklık, toz, su koşullarını sağlayacak şekilde belli özelliklere sahip olması gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

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