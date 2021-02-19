Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım

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Karadeniz’deki sondaj çalışmaları sonucunda keşfedilen doğal gazın çıkarılması için denizaltı üretim tesisi ve denizaltı nakil tesisi kurulacak. Bu tesisler için ÇED başvuru dosyası hazırlandı.

ÇED başvuru dosyasında üç ayrı proje bulunuyor. Projenin birinci ayağında denizaltı doğal gaz üretim tesisi, ikinci kısmında karadaki doğal gaz işletme tesisi ve üçüncü aşamada ise hem denizdeki hem de karadaki doğal gaz nakil hatları projelendiriliyor. Bu üç proje için toplam yatırım miktarı 780 milyon lira olarak açıklandı. Doğal gazı çıkarmak için bu üç projenin yanı sıra gemi ihtiyacı da olacak. Gemilerin maliyeti henüz bilinmiyor.

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Denizaltı doğal gaz üretim tesisleri, denizin 2 bin 200 metre altında, Filyos Endüstri Bölgesi’ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak. Karadaki doğal gaz işletme tesisi ise Filyos Endüstri Bölgesi’ne inşa edilecek. Doğal gaz nakil hatları, bu iki tesisi birbirine bağlayacak.

Üç yeni şirket

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın miktarı 405 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu gazın karaya çıkarılmasında yaklaşık 2 bin kişi çalışacak. Doğal gaz sahasını işletmek ve gazı iletmek için TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurulacak.

Turkish Petroleum International AŞ'nin sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira, BOTAŞ International AŞ'nin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 lira, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ'nin sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olarak belirlendi. İlk doğal gaz 2023’te çıkarılacak fakat tamamen devreye girmesi ileri bir tarihte gerçekleşecek. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz taşınacak. İkinci etapta ise günlük 40 milyon doğal gazın taşınması ve işlenmesi hedefleniyor.

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