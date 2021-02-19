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    Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı işletmek ve karaya ulaştırmak için kurulacak tesislerin ÇED başvuru dosyası hazırlandı. ÇED raporuna göre yatırım miktarı 780 milyon lira.
    19 Şubat 2021, 15:30 (8 sa.)
    1,6b
    20
    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım
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    Karadeniz’deki sondaj çalışmaları sonucunda keşfedilen doğal gazın çıkarılması için denizaltı üretim tesisi ve denizaltı nakil tesisi kurulacak. Bu tesisler için ÇED başvuru dosyası hazırlandı.

    ÇED başvuru dosyasında üç ayrı proje bulunuyor. Projenin birinci ayağında denizaltı doğal gaz üretim tesisi, ikinci kısmında karadaki doğal gaz işletme tesisi ve üçüncü aşamada ise hem denizdeki hem de karadaki doğal gaz nakil hatları projelendiriliyor. Bu üç proje için toplam yatırım miktarı 780 milyon lira olarak açıklandı. Doğal gazı çıkarmak için bu üç projenin yanı sıra gemi ihtiyacı da olacak. Gemilerin maliyeti henüz bilinmiyor.

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    Denizaltı doğal gaz üretim tesisleri, denizin 2 bin 200 metre altında, Filyos Endüstri Bölgesi’ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak. Karadaki doğal gaz işletme tesisi ise Filyos Endüstri Bölgesi’ne inşa edilecek. Doğal gaz nakil hatları, bu iki tesisi birbirine bağlayacak.

    Üç yeni şirket

    Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın miktarı 405 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu gazın karaya çıkarılmasında yaklaşık 2 bin kişi çalışacak. Doğal gaz sahasını işletmek ve gazı iletmek için TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurulacak.

    Turkish Petroleum International AŞ'nin sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira, BOTAŞ International AŞ'nin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 lira, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ'nin sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olarak belirlendi. İlk doğal gaz 2023’te çıkarılacak fakat tamamen devreye girmesi ileri bir tarihte gerçekleşecek. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz taşınacak. İkinci etapta ise günlük 40 milyon doğal gazın taşınması ve işlenmesi hedefleniyor.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sakarya-gaz-sahasinda-uretim-ve-iletim-altyapisina-780-milyon-lira-yatirim-yapilacak/2149664 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/botas-ve-tpaonun-bagli-ortakligi-tpoc-tarafindan-3-sirket-kurulacak/2143394 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    arkadaşlar, bizlik bir durum yok.
    biz yine gazı, en iyi ihtimalle her yıl %20'lik bir zamla kullanacağız, eğer böyle bir gaz varsa ve çıkarılırsa.
    Enerji harcamalarında ise yurt dışına ödenen meblağ düşecek elbette. Ancak aradaki fark, yurt içinde birilerinin cebine gidecektir diye düşünüyorum.
    Umarım yanılırım.

    Yine de mehteri verdim ben, ihtimaller dahilinde.
    arkadaşlar, bizlik bir durum yok. biz yine gazı, en iyi ihtimalle her yıl %20'lik bir zamla kullanacağız, eğer böyle bir gaz varsa ve çıkarılırsa. Enerji...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Petrolü bulamaz dediler buldu. Yalan dediler doğru çıktı. Taşıyamaz dediler oda gerçekleşmek üzere. Döşenen borular birileri ne ithaf olunur
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    H hakanhan68 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Yanfo
    zaten istese düşürürler avrupa fiyatına alsak yarı yarıya düşer.ne kadara alığımız sorulunca ticari sır diye cevap vermiyorlar.


    GÜNÜN SORUSU : Bütün doğalgaz hatlarını Türkiye ye döşedikleri halde ve tüm hatlar ülkemizden geçtiği halde bizden daha uzak mesafedeki avrupa bizden geçen doğalgazı 110-120 dolara alırken biz niye 280 300 dolara alıyoruz ?

    zaten istese düşürürler avrupa fiyatına alsak yarı yarıya düşer.ne kadara alığımız sorulunca ticari sır diye cevap vermiyorlar. GÜNÜN SORUSU : Büt...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Dellialli 3 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Erken seçimden ziyade bizimkiler anladılar bu gazı o derinkikten o basınç ile çıkarabilecek kabiliyet yok, o zaman yurtdışından birilerine satalım A.Ş.'leri dolarla okutup krizi biraz yavaşlatmak istiyorlar. Olan biten bu gibi görünüyor. Açık açık bir fon gelip alsın deniliyor.

    Tıpkı son 20 yılda 200 bin ton gerek devlet bankası gerekse kandalı ve israilli şirketlere madem işletme diye satıldığı acı bir gerçektir. Lozan palavralarını kendileri atıp kendileri bu palavraları çiğniyorlar.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Petrolü bulamaz dediler buldu. Yalan dediler doğru çıktı. Taşıyamaz dediler oda gerçekleşmek üzere. Döşenen borular birileri ne ithaf olunur
    Yanıtla +5
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
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    H hakanhan68 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    haber eksik farklı haber kaynalarınada bakın tek tarafli oluyor böyle olunca malum AA.

    Kurulan şirketlerin ortaklık yapısı, yeni şirket kurabilmesi ya da ortak olabilmesi konusunda tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak.


    Bu şirketler hakkında ayrıca Harcırah Yasası, Taşıt Yasası, Devlet İhale Yasası, Kamu İhale Yasası, Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası, Türk Ticaret Yasası’nın bazı hükümleri ile bazı kanun hükmünde kararnameler uygulanmayacak.

    Yani bu şirketler sayılan yasalardaki hükümlere tabi olmayacak.

    Kaynak Yeniçağ: Erdoğan imzayı attı. Birisi 11.7 milyar TL’lik dev sermayeli 3 yeni şirket kuruldu

    https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-imzayi-atti-birisi-117-milyar-tllik-dev-sermayeli-3-yeni-sirket-kuruldu-427555h.htm
    Yanıtla +3
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    WeDneS (Ercan ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bize fayda sağlarsa çok iyi, vatandaşa herhangi bir yararı olmayacaksa 👎
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    Yanfo (Yavuz ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    arkadaşlar, bizlik bir durum yok.
    biz yine gazı, en iyi ihtimalle her yıl %20'lik bir zamla kullanacağız, eğer böyle bir gaz varsa ve çıkarılırsa.
    Enerji harcamalarında ise yurt dışına ödenen meblağ düşecek elbette. Ancak aradaki fark, yurt içinde birilerinin cebine gidecektir diye düşünüyorum.
    Umarım yanılırım.

    Yine de mehteri verdim ben, ihtimaller dahilinde.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    H hakanhan68 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Yanfo
    zaten istese düşürürler avrupa fiyatına alsak yarı yarıya düşer.ne kadara alığımız sorulunca ticari sır diye cevap vermiyorlar.


    GÜNÜN SORUSU : Bütün doğalgaz hatlarını Türkiye ye döşedikleri halde ve tüm hatlar ülkemizden geçtiği halde bizden daha uzak mesafedeki avrupa bizden geçen doğalgazı 110-120 dolara alırken biz niye 280 300 dolara alıyoruz ?

    1 Yanıt Yanıtla +5
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