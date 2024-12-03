Çin, dünyanın ilk karbondioksit taşıma gemisini tanıttı

CO2 taşınıp depolanacak
130 metre uzunluğunda ve 21,2 metre genişliğindeki Northern Pioneer, tek seferde 7500 metreküp sıvılaştırılmış karbondioksit taşıyabiliyor. Gemi, çift yakıtlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teknolojisiyle çalışıyor ve rüzgar destekli rotor yelken teknolojisini kullanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, geminin karbon ayak izini geleneksel gemilere kıyasla yüzde 34 oranında azaltıyor.
Northern Lights, ilk etapta Norveç'teki Heidelberg Materials çimento fabrikası ve Hafslund Oslo Celsio enerji tesisinden gelen CO2’yi depolayacak. Bunun için 0,8 milyon ton CO2 kapasitesi ayrıldı. Şirket ayrıca Avrupa genelindeki emisyon kaynaklarıyla da iş birliği yapmayı hedefliyor.
Bu arada DSIC ayrıca Northern Pioneer'ın kardeş gemisi olan Northern Pathfinder'ı da inşa ediyor. Northern Lights JV’nin diğer iki gemisi ise Dalian Shipbuilding Offshore Co. Ltd (DSOC) tarafından inşa ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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