Çin, dünyanın ilk karbondioksit taşıma gemisini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Çinli bir tersane, dünyanın ilk ticari sıvılaştırılmış karbondioksit (CO2) taşıyıcı gemisini inşa ederek çevre dostu taşımacılıkta dönüm noktasına ulaştı. "Northern Pioneer" adı verilen bu gemi, Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC) tarafından inşa edildi ve Norveç merkezli Northern Lights JV'ye teslim edildi.

CO2 taşınıp depolanacak

130 metre uzunluğunda ve 21,2 metre genişliğindeki Northern Pioneer, tek seferde 7500 metreküp sıvılaştırılmış karbondioksit taşıyabiliyor. Gemi, çift yakıtlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teknolojisiyle çalışıyor ve rüzgar destekli rotor yelken teknolojisini kullanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, geminin karbon ayak izini geleneksel gemilere kıyasla yüzde 34 oranında azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Northern Lights, enerji devleri Shell, Equinor ve TotalEnergies’in ortak girişimi olarak, Avrupa’da ticari karbondioksit taşıma ve depolama hizmeti sunan ilk şirket olma özelliği taşıyor. Northern Pioneer ise ortaklık tarafından alınacak dört gemilik filonun ilki. Gemi, Norveç’teki Oygarden’de bulunan bir CO2 alım tesisine hizmet verecek. 2021 yılında başlatılan Longship projesi kapsamında inşa edilen tesis, yılda 1,5 milyon ton karbondioksit depolama kapasitesine sahip. Talebe bağlı olarak bu kapasitenin artırılması planlanıyor.

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Northern Lights, ilk etapta Norveç'teki Heidelberg Materials çimento fabrikası ve Hafslund Oslo Celsio enerji tesisinden gelen CO2’yi depolayacak. Bunun için 0,8 milyon ton CO2 kapasitesi ayrıldı. Şirket ayrıca Avrupa genelindeki emisyon kaynaklarıyla da iş birliği yapmayı hedefliyor.

Bu arada DSIC ayrıca Northern Pioneer'ın kardeş gemisi olan Northern Pathfinder'ı da inşa ediyor. Northern Lights JV’nin diğer iki gemisi ise Dalian Shipbuilding Offshore Co. Ltd (DSOC) tarafından inşa ediliyor.

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