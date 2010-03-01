Kare tasarımlı kafa üstü kulaklık; Zumreed ZHP-010

Tam Boyutta Gör

Zumreed ZHP-010 Beyaz

Kulaklıklar ve hoparlörler üreten Japon menşeili Zumreed, kare tasarımlı yeni kafa üstü kulaklığını piyasaya sürdü; Zumreed Dreams Square.

ZHP-010, yarı kapalı/açık dizayna sahip(semi open type olarak da bilinir), retro görünümlü taşınabilir bir kafa üstü kulaklık. 40 mm çapındaki titanyum kaplı sürücülerinin frekans tepkisi 20 Hz - 20 kHz aralığında iken ses hassasiyeti 110 dB. Kulaklık ayrıca 32 Ohm'luk empedansa sahip(amfili/amfisiz kullanımda performansı ilerde kesinlik kazanacaktır). Kulaklığın tek çıkışlı(single cord) 1,2 metrelik kablosunun(kafa bandı içinden geçirilen kablo ile jack kablosu çıkışının tek taraflı olması sağlanıyor) ucunda 3,5 mm altın kaplama standart jack bulunuyor. ZHP-010'nun kafa bandı ve geniş pedleriyle yüksek konfor vaad ettiğini söylemek mümkün(ağırlığı 210 gram). Orta seviye ses başarımı ile tasarımı birleştirenler için yeni bir seçenek olabilecek kulaklığın mavi, yeşil, kırmızı, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere 6 renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise 70 Dolar seviyesinde.

Tam Boyutta Gör

Yeşil ve mavi renklerdeki Zumreed Dreams Square