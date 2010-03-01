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Kare tasarımlı kafa üstü kulaklık; Zumreed ZHP-010

Zumreed, kare tasarımlı kafa üstü kulaklığını piyasaya sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
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Haber Editörü
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Kare tasarımlı kafa üstü kulaklık; Zumreed ZHP-010
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Zumreed ZHP-010 Beyaz

Kulaklıklar ve hoparlörler üreten Japon menşeili Zumreed, kare tasarımlı yeni kafa üstü kulaklığını piyasaya sürdü; Zumreed Dreams Square.

ZHP-010, yarı kapalı/açık dizayna sahip(semi open type olarak da bilinir), retro görünümlü taşınabilir bir kafa üstü kulaklık. 40 mm çapındaki titanyum kaplı sürücülerinin frekans tepkisi 20 Hz - 20 kHz aralığında iken ses hassasiyeti 110 dB. Kulaklık ayrıca 32 Ohm'luk empedansa sahip(amfili/amfisiz kullanımda performansı ilerde kesinlik kazanacaktır). Kulaklığın tek çıkışlı(single cord) 1,2 metrelik kablosunun(kafa bandı içinden geçirilen kablo ile jack kablosu çıkışının tek taraflı olması sağlanıyor) ucunda 3,5 mm altın kaplama standart jack bulunuyor. ZHP-010'nun kafa bandı ve geniş pedleriyle yüksek konfor vaad ettiğini söylemek mümkün(ağırlığı 210 gram). Orta seviye ses başarımı ile tasarımı birleştirenler için yeni bir seçenek olabilecek kulaklığın mavi, yeşil, kırmızı, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere 6 renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise 70 Dolar seviyesinde.

 

Kare tasarımlı kafa üstü kulaklık; Zumreed ZHP-010
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Yeşil ve mavi renklerdeki Zumreed Dreams Square

 


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stainboy 8 yıl
Zumreed'in kare tasarımlı kulaklıkları ve diğer kulaklık serileri Türkiye'de http://www.bywonderland.com 'da satılıyormuş. Dün bi blogu okurken link verilmiş orada rastladım.
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R.Romanoviç 8 yıl
Türk filmlerindeki mikrofonlar gibi
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cengizhan72 9 yıl
Bu şekil bana dikdörtgen gibi geldi.Donanımhaber kesin şimdi diyordur...nedir bu üyelerimden çektiğim :)
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Th3InferNal 9 yıl
Tasarımını pek beğenmedim açıkcası.
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Leingrad 9 yıl
kulak ustu olmasi lazim :) over ear diye geciyor bu modeller...
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Figure 9 yıl

.:BBR:.

kulak ustu olmasi lazim :) over ear diye geciyor bu modeller...

Klips sayesinde kulağa takılan modeller kulak üstü olarak geçer. Bu modellerde kafa bandı olduğundan kafa üstü olarak geçer
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DH Misafiri 9 yıl
masa üstü ile diz üstünü anladımda kafa üstü ne oluyo ya :) veya baş üstü başımın üstünce yerin var gibi :) diğer tip kulaklıklar ne oluyo kulak üstümü :)
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TELESCOPE 9 yıl
şekil ve renklerle oynayarak bir ürüne cazibe eklemişler, ancak değerleri fena değil,bu ara kulak içi,kula kulak üstü, kafa üstü kulaklık bollaştı DH de
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