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    Karsan Otonom e-ATAK, Almanya'da seviye 4 otonom sürüş onayı alan ilk otobüs oldu

    Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC ile geliştirdiği Seviye-4 Otonom e-ATAK, Almanya’nın Hannover kentinde Albus Projesi kapsamında kamuya açık yollarda görev yapacak ilk otonom otobüs oldu.

    Karsan Otonom e-ATAK'tan Almanya'da büyük başarı Tam Boyutta Gör
    Karsan, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK ile önemli bir başarıya daha imzasını attı. 8 metrelik Karsan Otonom e-ATAK, Almanya’da doğrudan Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı karayolu trafiği yasal düzenlemelerinde yetkili kurum Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA – Kraftfahrt-Bundesamt) tarafından onaylandı.

    Almanya’da Albus Projesi kapsamında kamuya açık alanda otonom sürüşün önünü açan bu onay ile Karsan Otonom e-ATAK, Hannover’e bağlı Burgdorf içesindeki 906 numaralı hatta 7 kilometrelik bir rotada faaliyet gösterecek. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen Albus Projesi kapsamında görev alacak Otonom e-ATAK, 13 durağı kapsayan güzergâhında 10 trafik ışığını yönetiyor; kavşaklar, yaya geçitleri ve karmaşık şehir içi manevraları 40 km/s sabit hızla geçerek, teknoloji partneri ADASTEC tarafından geliştirilen flowride.ai yazılımıyla Seviye-4 sürüş teknolojisinin saha olgunluğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.

    Karsan Otonom e-ATAK'tan Almanya'da büyük başarı Tam Boyutta Gör
    Bu onayın, Almanya gibi katı regülasyonlara sahip bir pazarda Karsan teknolojisine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu aynı zamanda Almanya’da Hannover Albus Projesi kapsamında açık trafikte otonom sürüş gerçekleştirebileceğimiz anlamına geliyor. Almanya karayolu trafiği yasal düzenlemelerinde KBA’nın oynadığı kilit rol göz önüne alındığında, bu gelişme Almanya’daki operatörlerin otonom araç teknolojisine olan güvenini de pekiştiriyor. Bir başka önemli nokta da Otonom e-ATAK’ın, Almanya’da toplu ulaşımda Seviye-4 otonom sürüş onayı alan ilk araç olması” dedi.

    Gelişmiş Sensör Paketi ile donatılan Karsan Otonom e-ATAK, farklı hava koşullarında hassas navigasyon ve durumsal farkındalık sağlamak için birlikte çalışan LiDAR, Radar, RGB Kameralar, GNSS ve en son teknoloji sensörlerin bir kombinasyonunu kullanıyor. BMW tarafından geliştirilen 220 kWsa batarya paketi ile çalışan 8,3 metre uzunluğundaki Karsan Otonom  e-ATAK, kentsel ulaşım taleplerini verimli bir şekilde karşılayabilecek sürdürülebilir, yüksek kapasiteli bir transit çözüm olarak öne çıkıyor. Otobüsün AC ünitelerle 5 saatte, DC ünitelerle ise 3 saatte tam olarak şarj olabilme yeteneği, aracın sürekli hizmete hazır olmasını sağlıyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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