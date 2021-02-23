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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla hisseleri düştü, Musk 15 milyar dolar kaybetti: Artık dünyanın en zengini değil

    Ünlü girişimci Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüş nedeniyle bir günde 15 milyar dolardan fazla kaybetti ve dünyanın en zengin kişisi koltuğuna Jeff Bezos oturdu.
    23 Şubat 2021, 18:15 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla hisseleri düştü, Musk 15 milyar dolar kaybetti: Artık dünyanın en zengini değil

    Geçtiğimiz gün Tesla hisselerinin fiyatı %8.6 düşüş gösterdi ve buna paralel olarak da şirketin patronu Elon Musk, 15 milyar dolardan fazla kaybederek dünyanın en zengin adamı ünvanını kaptırdı.

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    Elon Musk'ın serveti şu anda 183 milyar dolar. Tesla'nın kurucusu şimdi dünyanın en zenginlerinin statüsünü Jeff Bezos'a devretti. Amazon'un kurucusu Bezos'un servetinin ise 186 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Tesla hisseleri düştü, Musk 15 milyar dolar kaybetti: Artık dünyanın en zengini değil
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    Kripto para açıklamaları servet kaybettirdi

    Tesla hisseleri ilk defa Eylül 2020 ile aynı seviyede. Analistler, değerdeki düşüşün Musk'ın Bitcoin ve Ethereum konularındaki açıklamalarından kaynaklandığı görüşündeler. Zira Elon Musk, Bitcoin ve Ethereum’un değerlerinin üzerinde olduklarını belirtmişti.

    Son zamanlarda Bitcoin'e yatırım yapan Tesla'nın hisseleriyle birlikte kripto para birimlerinin kendileri de düşüş gösterdi. Pazar günü, Bitcoin'in maliyeti 58 bin dolardı ve ardından keskin bir şekilde 48 bin dolara düştü. Şimdi ana kripto para birimi yaklaşık 46 bin dolarlık bir fiyattan işlem görüyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-22/elon-musk-loses-15-billion-in-a-day-after-bitcoin-warning Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Dellialli 13 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sorun etmez bence. Zaten bitcoins pazarından tokatlasa şu anda fazlası ile kapatır zararını.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sürekli zarar eden şirketlerle nasıl dünyanın en zengini oldu orası muamma zaten. Amerika kendi kahramanlarını yaratıyor.
    Mercedes vs VW elektrikli araç gamını genişletiyor, çok da iyi modeller. Rekabetsiz ortamda yılda 300 bin araç üretip üstüne bir de zarar eden Tesla, her sene milyonlarca araç üreten rakipleri karşısında artık nasıl yatırım toplar kim bilir.
    Gerçi zombi istilası için lav silahlı araç reklamı yapar gene cukkalar parayı kime anlatıyorsam...
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    interwap (Volkan ) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk "Zira Elon Musk, Bitcoin ve Ethereum’un değerlerinin üzerinde olduklarını belirtmişti." dediyse Elon Musk ve/veya Tesla elindeki kripto paraları düşüşten önce çıkarmış ve alım için uygun fiyatı bekliyor olabilir.
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    M mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    2 gün sonra en zengin insanı haberini görürüz.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geçenlerde sokakta dolaşırken Elon'u çöpten yiyecek toplarken gördüm. Üzüldüm doğrusu, adamın dünyanın en zengin ikinci olmasına...
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    damn2u (Sercan ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yarın bir gün de en zengini diye haber yapılır bu kısır döngü böyle devam eder ki zaten bu içerikle ilgili yapılan kaçıncı haber.
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    E Eeltorm 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Markette çıkış ne kadar doğalsa iniş de o kadar doğal. Fiyat çıktıysa bir gün iner çok normal. Tesla misli ile toparlayacaktır. Bir miktar iner sonra tekrar çıkar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 48 dk. ( Mesaj Silindi ) Eeltorm
    Sec hakkında soruşturma başlattı, bizdeki SPK gibi düşün. Bitcoin deki manipülasyonları sebebiyle
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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dün Yellen açıklama yaptı bitcoin düştü bağlantılı mı bilmiyorum ama tesla hisseleri de düştü galiba bir ayar verme çabası var Musk’a.
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    VaporWave (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakettiğini buldu da diyebiliriz buna.
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