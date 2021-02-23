Tesla hisseleri düştü, Musk 15 milyar dolar kaybetti: Artık dünyanın en zengini değil

Geçtiğimiz gün Tesla hisselerinin fiyatı %8.6 düşüş gösterdi ve buna paralel olarak da şirketin patronu Elon Musk, 15 milyar dolardan fazla kaybederek dünyanın en zengin adamı ünvanını kaptırdı.

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Elon Musk'ın serveti şu anda 183 milyar dolar. Tesla'nın kurucusu şimdi dünyanın en zenginlerinin statüsünü Jeff Bezos'a devretti. Amazon'un kurucusu Bezos'un servetinin ise 186 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Kripto para açıklamaları servet kaybettirdi

Tesla hisseleri ilk defa Eylül 2020 ile aynı seviyede. Analistler, değerdeki düşüşün Musk'ın Bitcoin ve Ethereum konularındaki açıklamalarından kaynaklandığı görüşündeler. Zira Elon Musk, Bitcoin ve Ethereum’un değerlerinin üzerinde olduklarını belirtmişti.

Son zamanlarda Bitcoin'e yatırım yapan Tesla'nın hisseleriyle birlikte kripto para birimlerinin kendileri de düşüş gösterdi. Pazar günü, Bitcoin'in maliyeti 58 bin dolardı ve ardından keskin bir şekilde 48 bin dolara düştü. Şimdi ana kripto para birimi yaklaşık 46 bin dolarlık bir fiyattan işlem görüyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-22/elon-musk-loses-15-billion-in-a-day-after-bitcoin-warning

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