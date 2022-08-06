A101 çıldırdı: Kamaralı tekne geliyor

Geçtiğimiz haftalarda fiber tekne satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken A101 marketler işi iyice abarttı. Haftaya lüks kamaralı bir fiber tekne raflara(!) çıkıyor. Bugüne kadar bir perakende gıda marketinde sunulan en pahalı ürün ünvanını da eline geçiriyor.
11 Ağustos A101 aktüel ürünler
11 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne dikkat çekiyor. 7 kişilik bu tekne 30-60 hp arasında dışarıdan motorlara imkân tanıyor. 5 adet dolabı olan tekneden lavabo takımı, güneş tentesi, hoparlör, teyp, portatif ocak gibi detaylar da düşünülmüş. Meraklıları için 79999TL fiyat etiketi mevcut.
Diğer bir ürün ise Volta tarafından üretilen katlanabilir elektrikli bisiklet. Volta’nın diğer ürünlerinin aksine APEX APB2 elektrikli bisiklet daha üst seviye bir ürün. 80 kilometreye kadar menzil sunan bisiklet 25Km/s azami hıza sahip. Taşınabilir 36V 10Ah batarya yanında çift güvenlikli katlama aparatı da mevcut. 117Kg seviyesine kadar taşıyabilen katlanabilir bisiklet 9499TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw