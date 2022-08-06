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    A101 çıldırdı: Kamaralı tekne geliyor

    11 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne dikkat çekiyor. Ayrıca Volta tarafından üretilen katlanabilir elektrikli bisiklet de satılacak. 
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    A101 aktüel
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    Geçtiğimiz haftalarda fiber tekne satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken A101 marketler işi iyice abarttı. Haftaya lüks kamaralı bir fiber tekne raflara(!) çıkıyor. Bugüne kadar bir perakende gıda marketinde sunulan en pahalı ürün ünvanını da eline geçiriyor.

    11 Ağustos A101 aktüel ürünler

    11 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne dikkat çekiyor. 7 kişilik bu tekne 30-60 hp arasında dışarıdan motorlara imkân tanıyor. 5 adet dolabı olan tekneden lavabo takımı, güneş tentesi, hoparlör, teyp, portatif ocak gibi detaylar da düşünülmüş. Meraklıları için 79999TL fiyat etiketi mevcut.

    Diğer bir ürün ise Volta tarafından üretilen katlanabilir elektrikli bisiklet. Volta’nın diğer ürünlerinin aksine APEX APB2 elektrikli bisiklet daha üst seviye bir ürün. 80 kilometreye kadar menzil sunan bisiklet 25Km/s azami hıza sahip. Taşınabilir 36V 10Ah batarya yanında çift güvenlikli katlama aparatı da mevcut. 117Kg seviyesine kadar taşıyabilen katlanabilir bisiklet 9499TL.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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