Waymo, otonom araç testlerini Japonya’ya taşıyor

İlk etapta manuel sürüş
Waymo’nun otonom araç filosu, başlangıçta Nihon Kotsu sürücüleri tarafından manuel olarak kullanılacak. Bu süreçte sürücüler, Tokyo’nun Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa ve Kōtō gibi merkezi bölgelerini haritalandırarak şirketin yapay zeka sistemlerini eğitmek için veri toplayacak. Buna paralel olarak Waymo, Japonya’daki trafik koşullarını taklit eden ABD’deki kapalı bir test alanında robotaksi teknolojisini de deneyecek.
Yaşlanan Japonya için önemli fırsat
Japonya, yaşlanan nüfusuyla dikkat çeken bir ülke olarak sürücüsüz araç teknolojisini önemli bir fırsat olarak görüyor. Hem ulusal hükümet hem de Tokyo Belediyesi, bu teknolojiyi güvenli bir şekilde hayata geçirebilmek için belirli alanları “test bölgeleri” olarak ilan etti. Yerel girişimler Tier IV ve ZMP gibi şirketler de otonom araçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin, ZMP, Tokyo’da teslimat araçları ve otobüs testlerini gerçekleştiriyor. Toyota’nın ortaklarından Monet Technologies ise bu yıl Tokyo’nun Odaiba bölgesinde sürücüsüz taksi testleri yapacağını duyurdu.
Waymo, yalnızca Japonya’da değil, ABD içinde de hızlı bir genişleme süreci yaşıyor. 2025 yılında ABD’nin Miami, Austin ve Atlanta gibi şehirlerinde yeni testler yapmayı planlayan şirketin Tokyo hamlesi, aynı zamanda ilk kez sol şeritli trafiğe sahip bir pazara girdiği anlamına da geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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