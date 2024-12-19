Waymo, otonom araç testlerini Japonya’ya taşıyor

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Tam Boyutta Gör Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren Waymo, uluslararası genişleme stratejisinin ilk durağı olarak Tokyo’yu seçtiğini duyurdu. Şirket, 2025 yılının başlarında Japonya’nın başkentinde otonom araç testlerine başlayacak. Waymo, bu testlerin nihai olarak ticari bir hizmete dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz bir taahhütte bulunmasa da Japonya’nın en büyük taksi operatörü Nihon Kotsu ve popüler taksi uygulaması GO ile iş birliği yaparak çalışmalarını başlatacak.

İlk etapta manuel sürüş

Waymo’nun otonom araç filosu, başlangıçta Nihon Kotsu sürücüleri tarafından manuel olarak kullanılacak. Bu süreçte sürücüler, Tokyo’nun Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa ve Kōtō gibi merkezi bölgelerini haritalandırarak şirketin yapay zeka sistemlerini eğitmek için veri toplayacak. Buna paralel olarak Waymo, Japonya’daki trafik koşullarını taklit eden ABD’deki kapalı bir test alanında robotaksi teknolojisini de deneyecek.

Tam Boyutta Gör Waymo, Japonya’daki test sürecinin birkaç çeyrek boyunca süreceğini ve ülkeye uzun süreli olarak bağlı kalmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu süreçte yerel ortaklar, hükümet yetkilileri ve toplum gruplarıyla iş birliği yapacak. Bu arada Waymo’nun araçlarının bakımını da Nihon Kotsu üstlenecek.

Yaşlanan Japonya için önemli fırsat

Japonya, yaşlanan nüfusuyla dikkat çeken bir ülke olarak sürücüsüz araç teknolojisini önemli bir fırsat olarak görüyor. Hem ulusal hükümet hem de Tokyo Belediyesi, bu teknolojiyi güvenli bir şekilde hayata geçirebilmek için belirli alanları “test bölgeleri” olarak ilan etti. Yerel girişimler Tier IV ve ZMP gibi şirketler de otonom araçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin, ZMP, Tokyo’da teslimat araçları ve otobüs testlerini gerçekleştiriyor. Toyota’nın ortaklarından Monet Technologies ise bu yıl Tokyo’nun Odaiba bölgesinde sürücüsüz taksi testleri yapacağını duyurdu.

Waymo, yalnızca Japonya’da değil, ABD içinde de hızlı bir genişleme süreci yaşıyor. 2025 yılında ABD’nin Miami, Austin ve Atlanta gibi şehirlerinde yeni testler yapmayı planlayan şirketin Tokyo hamlesi, aynı zamanda ilk kez sol şeritli trafiğe sahip bir pazara girdiği anlamına da geliyor.

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