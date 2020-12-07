Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı

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Karsan, ilk kez yılın ilk çeyreğinde duyurduğu seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine Bursa'da başladığını duyurdu. Böylece şirketin Avrupa'nın ilk seviye 4 otonom otobüs üreticisi olduğu kaydedildi.

Sene başından bu yana devam eden test, simülasyon ve validasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından banttan indirilen Otonom Atak Electric için Karsan'ın Ar-Ge ekibi ve bir başka Türk şirketi ADASTEC arasında iş birliği yapıldığı belirtildi. ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom yazılımları Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.

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Karsan Ar-Ge ve ADASTEC’in Otonom Atak Electric üzerinde sene boyunca kapsamlı bir çalışma yaptıklarının altını çizen Karsan CEO'su Okan Baş, "Ağustos ayında ilk prototipini tamamladığımız 4’üncü seviye otonom sürüşe sahip Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testlerini ise Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde Avrupa’nın dikkatini çektik ve Romanya’nın önemli teknoloji şirketlerinden BSCI’dan ilk siparişimizi aldık. 2021 yılının hemen başında teslim etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk elektrikli otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Otonom seviyeleri en düşükten yükseğe Seviye 0, Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5 şeklinde sıralanıyor. Seviye 4 otonomda önceden belirlenmiş rotalarda direksiyonun tüm kontrolü, frenleme ayarı, hızlanma/yavaşlama özellikleri, araç ve yol takibi görevleri sürücüye gerek kalmadan akıllı sistemler tarafından kontrol ediliyor. Bu seviyede ayrıca, trafiğin akışına göre karar gerektiren dönme, sinyal verme ve şerit değiştirme gibi eylemler araç tarafından yapılıyor.

8 metre uzunluğundaki Karsan Atak Electric, 52 kişilik maksimum yolcu kapasitesiyle 300 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Azami güç ve torku 230 kW ve 2500 Nm, sürekli güç ve torku ise 115 kW ve 1140 Nm olan elektrik motoruna sahip Atak Electric'te BMW kaynaklı 220 kWh'lık batarya paketi mevcut.

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