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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı

    Karsan, yakın bir zamanda tanıtacağı Seviye 4 otonom sürüş özelliklerine sahip Atak Electric’i banttan indirdi. İlk sipariş 2021'in hemen başında Romanya'ya teslim edilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı
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    Karsan, ilk kez yılın ilk çeyreğinde duyurduğu seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine Bursa'da başladığını duyurdu. Böylece şirketin Avrupa'nın ilk seviye 4 otonom otobüs üreticisi olduğu kaydedildi.

    Sene başından bu yana devam eden test, simülasyon ve validasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından banttan indirilen Otonom Atak Electric için Karsan'ın Ar-Ge ekibi ve bir başka Türk şirketi ADASTEC arasında iş birliği yapıldığı belirtildi. ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom yazılımları Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.

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    Karsan Ar-Ge ve ADASTEC’in Otonom Atak Electric üzerinde sene boyunca kapsamlı bir çalışma yaptıklarının altını çizen Karsan CEO'su Okan Baş, "Ağustos ayında ilk prototipini tamamladığımız 4’üncü seviye otonom sürüşe sahip Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testlerini ise Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde Avrupa’nın dikkatini çektik ve Romanya’nın önemli teknoloji şirketlerinden BSCI’dan ilk siparişimizi aldık. 2021 yılının hemen başında teslim etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk elektrikli otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

    Otonom seviyeleri en düşükten yükseğe Seviye 0, Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5 şeklinde sıralanıyor. Seviye 4 otonomda önceden belirlenmiş rotalarda direksiyonun tüm kontrolü, frenleme ayarı, hızlanma/yavaşlama özellikleri, araç ve yol takibi görevleri sürücüye gerek kalmadan akıllı sistemler tarafından kontrol ediliyor. Bu seviyede ayrıca, trafiğin akışına göre karar gerektiren dönme, sinyal verme ve şerit değiştirme gibi eylemler araç tarafından yapılıyor.

    8 metre uzunluğundaki Karsan Atak Electric, 52 kişilik maksimum yolcu kapasitesiyle 300 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Azami güç ve torku 230 kW ve 2500 Nm, sürekli güç ve torku ise 115 kW ve 1140 Nm olan elektrik motoruna sahip Atak Electric'te BMW kaynaklı 220 kWh'lık batarya paketi mevcut. 



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    DoğanGörünümlüToros 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiyede üretilen ama türkiyeyi ilgilendirmeyen bir araç malesef kara tren gibi duman atan otobüslere devam.
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    Evil Clown (furkan saygaç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Darısı elektrikli otomobillerimizin başına.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Karsan ülkede satış konusunda sadece özel halk otobüslerinde devreye giriyor motor ve aktarma organları dayanıklı araçlar ama belediye sektöründe en fazla erzincan,bolu gibi düşük nüfuslu şehirlerde iş yapabilir şöyle 12-16 metrelik yüksek kapasiteli otobüsler üretime girse otonom seviyesi yüksek, satış anlamında başarılı olur
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asla küçümseme gibi bir düşüncem yok ama otonom 4 çok iddialı değil mi? Ne ara o kadar arge yaptılar , testler yapıldı. belki 15 senedir otonom sürüş testlerini görüyoruz markaların daha yeni yeni otonom 4 e geçiyorlar. Bir çoğu geçmedi bile.
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede henüz zirve kazanç yapmamış genç projeleri ve şirketleri satarak bu iş zor yürür.Bir şirket ya da know-how kullanışlılığını kaybetmeye yakın satılır.Biz de ise tam zirve kazanç elde edilicekken başka ülke firmalarına ya da ülkeler gider şirket,proje ya da know-how 🤨
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haberler, alınan ihaleler, teslimatlar yazılıyor ancak, BIST da hisse hareketleri bu yazılanları teyid etmiyor gibi görünüyor, haberler gerçek değil mi nedir bu karşılıksız denge SPK? Herşey olup bittikten sonra devreye girmek herkezin harcı..YTD
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Karsana yine para lâzım geçmişte de ABD.ye taksi üretiyordu.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben en çok seviye 5 eletrikli karavanları merak ediyorum. Kokpit koymaya gerek olmadığından alan sıkıntısı da azalacak. Pilleri çok büyük olduğundan durduğu yerde gaza gerek kalmadan ısıtma soğutma vs de yapabilir. Evet ben fantazi dünyasında yaşıyorum :)
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    SPRİNGWATER 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah sonu devrim otomobili gibi olmaz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Otonom sürüş şu an için hikaye. Yollar önce bir elden geçecek, sürücüler, yayalar herkes eğitilecek. Sonra bakarız. Hele bizde... Aman aman.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hala da hisseler yerlerde ama.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hala da hisseler yerlerde ama.
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    2217 kez okundu.
    12 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    karsan, otonom otobüs ve
    3 etiket daha seviye 4 otonom otonom atak electric Bilim ve Teknoloji
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