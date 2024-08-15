Türkiye’deki araç şarj istasyonlarına tek üyelikle kullanım imkanı geliyor

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD), Türkiye'deki şarj istasyonlarının birbirleriyle entegre olması ve roaming sisteminin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı. Sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği süreci yürütülüyor. Bu konuda somut adımların atılması bekleniyor. Yol haritasının hazırlanmasının ardından ilgili düzenleyici kurumlara başvuru yapılacak.
Hayata geçirilmesi planlanan sistem sayesinde elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişimi kolaylaşacak. Tek üyelikle dernek çatısı altındaki tüm istasyonlar kullanılabilecek.
Emobilite Operatörleri Derneği’ne (E-MOD) üye operatörler:
- Aksa Şarj
- Otowatt
- Beefull
- Elaris
- GIO
- Eşarj
- Oncharge
- Otojet
- e-Power
- RHG Enertürk Enerji
- Sharznet
- Şarjon
- Tora Şarj
- Wat Mobilite
- Voltrun
- ZES
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.