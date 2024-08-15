Türkiye’deki araç şarj istasyonlarına tek üyelikle kullanım imkanı geliyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti sunan operatör sayısı ciddi oranda arttı. Firma sayısındaki artış, müşteriler için çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor. Araç sahiplerinin her firmaya ayrı üyelik oluşturup kart bilgilerini girmesi gerekiyor. Tüm şarj istasyonlarının tek bir üyelikle kullanılabilmesi için girişimler başladı.

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD), Türkiye'deki şarj istasyonlarının birbirleriyle entegre olması ve roaming sisteminin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı. Sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği süreci yürütülüyor. Bu konuda somut adımların atılması bekleniyor. Yol haritasının hazırlanmasının ardından ilgili düzenleyici kurumlara başvuru yapılacak.

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Hayata geçirilmesi planlanan sistem sayesinde elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişimi kolaylaşacak. Tek üyelikle dernek çatısı altındaki tüm istasyonlar kullanılabilecek.

Emobilite Operatörleri Derneği’ne (E-MOD) üye operatörler:

Aksa Şarj

Otowatt

Beefull

Elaris

GIO

Eşarj

Oncharge

Otojet

e-Power

RHG Enertürk Enerji

Sharznet

Şarjon

Tora Şarj

Wat Mobilite

Voltrun

ZES

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Türkiye’deki tüm şarj istasyonlarına tek üyelikle kullanım imkanı