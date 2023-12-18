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    Nio ET7, yarı katı hal batarya ile 1044 km menzile ulaştı

    Katı hal bataryalar elektrikli araçların geleceği olarak görülse de hala önlerinde büyük bir engel var: Yüksek maliyet. Nio ET7'yi 1044 km menzile ulaştıran bataryanın fiyatı bir otomobille eşdeğer.

    Dünya genelinde hızla yayılan elektrikli araçlarla ilgili beklenen en büyük gelişmelerden biri de katı hal piller. Özellikle yüksek menzil konusunda önemli bir sıçrama yaşatacağı düşünülen katı hal pillerle ilgili gelişmeler olsa da henüz bu teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda somut bir adım atılamadı.

    Elektrikli araç denince artık en çok konuştuğumuz ülkelerden biri olan Çin'de katı hal piller konusunda da çalışmalar yapılıyor. Batarya değiştirme teknolojisiyle tanıdığımız Nio, elektrikli sedan modeli ET7'ye entegre ettiği 150 kWsa'lik yarı katı hal batarya ile tek seferde 1044 kilometre yol kat etti.

    Nio CEO'su Willam Li tarafından bizzat gerçekleştirilen 14 saatlik yolculuk canlı olarak yayınlandı. Üstelik yolculuk sonrasında bataryada yüzde 3 şarj kalmıştı. Bunun da 30-40 km civarına denk geldiğini düşünürsek yarı katı hal bataryaya sahip Nio ET7'nin tek şarjla 1100 km civarında mesafe kat edebildiği söylenebilir.

    Nio ET7, yarı katı hal batarya ile 1044 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Elbette burada yolculuk sırasındaki ortalama hız gibi bilgiler çok önemli. Verilen bilgiye göre, yolculuğun yüzde 92'si şirketin otonom sürüş sistemi olan NOP+ aktif şekilde ve maksimum 90 km/s hızda gerçekleştirildi. Enerji tüketiminin 13.2 kWsa/100 km olarak açıklandığı testteki ortalama hız 84 km/s olarak kayıtlara geçti. Testle ilgili diğer bilgiler ise şöyle:
    • Sıcaklık: -2 ila 12 derece aralığında
    • Ortalama kabin sıcaklığı: 20 derece
    • Ağırlık: 190 kg (iki yetişkin ve canlı yayın malzemeleri)
    • Rakım: Başlangıçta 18 metre, bitişte 23 metre. Maksimum rakım 316 metre.

    Boyut, yoğunluk ve ağırlık avantajı

    Nio ET7, yarı katı hal batarya ile 1044 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Nio'nun kullandığı 150 kWsa'lik katı hal batarya Pekin merkezli batarya üreticisi WeLion New Energy Technology tarafından geliştirildi. Bu bataryanın duyurusu ilk kez 2020 yılında yapılmıştı. Söz konusu batarya paketindeki her bir hücre 360 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Nio, soğutma verimliliğinin de sıradan bataryalara göre altı kat daha güçlü olduğunu iddia ediyor.

    Nio halihazırda otomobillerinde 75 kWsa ve 100 kWsa'lik NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya kullanıyor. 150 kWsa'lik katı hal bataryanın kapasitesi bunlara göre çok fazla olsa da boyutları aynı. Bu da onu Nio'nun batarya değişim istasyonlarında kullanılabilir hale getiriyor. Üstelik ağırlığı da 575 kg yani Nio'nun 100 kWsa'lik bataryasından sadece 20 kg daha ağır.

    Peki ortada bu kadar avantaj varken katı hal piller neden hala yaygın olarak kullanılamıyor? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi maliyet. Nio Başkanı Qin Lihong, kullanılan 150 kWsa'lik bataryanın markanın ürün gamındaki ET5 modeliyle aynı fiyata sahip olduğunu belirtti. ET5'in başlangıç fiyatı 42.100 dolar. Buradan katı hal pillerin ne kadar pahalı olduğunu daha net anlayabiliyoruz.

    Nio'nun açıklamasına göre, yeni bataryanın seri üretimi 2024'ün nisan ayında başlayabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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