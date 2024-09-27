Tam Boyutta Gör Apple’a yakın kaynaklara göre, Apple şu anda iOS 18.0.1’i test ediyor. Bu güncelleme, iPhone ve iPad kullanıcılarının bildirdiği birkaç farklı hatanın düzeltmelerini içerecek.

CERT-In: iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir 3 gün önce eklendi

iOS 18.0.1 güncellemesi, hata düzeltmeleri içerecek

iOS 18.0.1’in hata düzeltmelerine odaklanan ufak bir güncelleme olması bekleniyor. Güncellemeyle çözülmesi beklenen sorunlar arasında iPhone 16 serisi ve bazı eski modelleri etkileyen dokunmatik ekran sorunları, paylaşılan Apple Watch kadranı paylaşıldığında Mesajlar uygulamasının çökmesine neden olan bir sorun çözülebilir. Ayrıca M4 çipli iPad Pro’yu kullanılamaz hale getiren iPadOS 18 güncellemesi de var; bu sorun da giderilebilir.

iOS 18.0.1 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı belirsiz ancak Ekim’de yayınlanacak iOS 18.1’den önce gelecek.

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iPhone'lara sürpriz güncelleme: iOS 18.0.1 geliyor