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    Kazakistan, CBDC’ye kademeli olarak geçiş yapmak istiyor

    Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den sonra dünyanın en büyük üçüncü Bitcoin (BTC) madencilik merkezi olan Kazakistan, yerel CBDC'sini piyasaya sürmek için harekete geçti.
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    Kazakistan, CBDC’ye kademeli olarak geçiş yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük kripto madencilik merkezlerinden biri olan Kazakistan’dan CBDC adımı geldi. Kazakistan, Dijital Tenge isimli merkez bankası dijital para birimini (CBDC) geliştirmek için yapılan analizleri tamamladığını açıkladı.

    Kazakistan’ın raporunda konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

    “Teknolojik iyileştirmeler, altyapı hazırlığı, bir işletim modelinin geliştirilmesi ve düzenleyici bir çerçeve ihtiyacı dikkate alınarak, üç yıl boyunca aşamalı bir uygulamanın sağlanması tavsiye edilir” 

    Ayrıca belirtmek gerekirse Binance CEO’su Changpeng Zhao, Kazakistan’ın CBDC’sinin Binance'in blokzincir ağı olan BNB Chain üzerine inşa edileceğini duyurmuştu. Kazakistan Merkez Bankası, kurum içi CBDC’nin 2023 gibi erken bir tarihte kullanıma sunulmasını, işlevselliğin aşamalı olarak genişletilmesini ve 2025 sonuna kadar ticari faaliyete geçilmesini tavsiye etti.

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    AssetGroup 15 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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