Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük kripto madencilik merkezlerinden biri olan Kazakistan’dan CBDC adımı geldi. Kazakistan, Dijital Tenge isimli merkez bankası dijital para birimini (CBDC) geliştirmek için yapılan analizleri tamamladığını açıkladı.

Brezilya’dan CBDC hamlesi 6 gün önce eklendi

Kazakistan’ın raporunda konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Teknolojik iyileştirmeler, altyapı hazırlığı, bir işletim modelinin geliştirilmesi ve düzenleyici bir çerçeve ihtiyacı dikkate alınarak, üç yıl boyunca aşamalı bir uygulamanın sağlanması tavsiye edilir”

Ayrıca belirtmek gerekirse Binance CEO’su Changpeng Zhao, Kazakistan’ın CBDC’sinin Binance'in blokzincir ağı olan BNB Chain üzerine inşa edileceğini duyurmuştu. Kazakistan Merkez Bankası, kurum içi CBDC’nin 2023 gibi erken bir tarihte kullanıma sunulmasını, işlevselliğin aşamalı olarak genişletilmesini ve 2025 sonuna kadar ticari faaliyete geçilmesini tavsiye etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kazakistan, CBDC’ye kademeli olarak geçiş yapmak istiyor