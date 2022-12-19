Kazakistan, CBDC’ye kademeli olarak geçiş yapmak istiyor

Kazakistan’ın raporunda konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
“Teknolojik iyileştirmeler, altyapı hazırlığı, bir işletim modelinin geliştirilmesi ve düzenleyici bir çerçeve ihtiyacı dikkate alınarak, üç yıl boyunca aşamalı bir uygulamanın sağlanması tavsiye edilir”
Ayrıca belirtmek gerekirse Binance CEO’su Changpeng Zhao, Kazakistan’ın CBDC’sinin Binance'in blokzincir ağı olan BNB Chain üzerine inşa edileceğini duyurmuştu. Kazakistan Merkez Bankası, kurum içi CBDC’nin 2023 gibi erken bir tarihte kullanıma sunulmasını, işlevselliğin aşamalı olarak genişletilmesini ve 2025 sonuna kadar ticari faaliyete geçilmesini tavsiye etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...