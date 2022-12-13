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    Brezilya’dan CBDC hamlesi

    Pek çok ülke kendi para biriminin dijital versiyonu için çalışmaları hızlandırı. Brezilya, CBDC için çalışmaları hızlandırdı.                                    
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    Brezilya’dan CBDC hamlesi Tam Boyutta Gör

    Brezilya, 2024 yılında CBDC konusunda hamleler gerçekleştirmeyi düşünüyor. Brezilya bu hamlesi sayesinde ekonomik lider statüsünü sağlamlaştırabilir. Yaklaşık on yıldır Brezilya, durumu değiştirmeyi amaçlayan yasalar çıkarıyor. Ancak sonuçlar beklentilerin altında kaldı. Bu nedenle Brezilya CBDC konusunda hazırlıklara başladı.

    Birçok ülke merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) üzerinde çalışmalar başlattı. Son olarak CBDC’ler ile ilerleyen dönemde planları olan ülke Brezilya oldu. Brezilya, 2024’te Güney Amerika’da ekonomik lider statüsüne katkıda bulunabilecek bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) başlatmaya hazırlanıyor.

    Brezilya Temsilciler Meclisi, ülkedeki kripto sektörünü düzenleyen bir yasa tasarısını onayladı. Nisan 2022’de Senato’da onaylanan ve Temsilciler Meclisi’ne takılan tasarı henüz yasalaşması için yürütme organı tarafından da onaylanması gerekiyor.

    Ayrıca Brezilya Merkez Bankası, 7 gün 24 saat çalışan ve benimsenmesi olağan dışı olan bir anlık ödeme altyapısı olan PIX’i piyasaya sürdü. Bugün PIX’in 122 milyondan fazla aktif kullanıcısı veya Brezilya nüfusunun yüzde 57’si var.

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