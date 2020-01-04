Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir

    Fareler, yemiş sularını içeren diyet ile beslendikten 10 hafta sonra tekrar incelendi ve diyetteki polifenol seviyesinin yüksekliği ile kan damarlarının prognozu arasında ilişki olduğu tespit edildi.
    2 hf.
    1,6b
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir
    Tam Boyutta Gör

     

    Uzmanlar, hipertansiyon hastalarının, ''lingonberry'' olarak adlandırılan ve Türkçe’de kekreyemiş olarak bilinen yemiş besininin suyunu; diyetlerine eklemelerini öneriyor. University of Helsinki kurumu tarafından yapılan yeni araştırmaya göre kekreyemiş suyu, hipertansif farelerin; kan basıncının düşmesine katkı sağladı.

    Yabani yemişlerde ve orman meyvelerinde bulunan polifenollerin; kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı zaten bilinen bir durumdu yani orman meyvelerini ve yemişleri sık tüketen kişilerdeki kardiyovasküler hastalık riski daha düşük seviyede seyrediyor. Ayrıca bu durum sadece kekreyemişe özgü değil, bahsi geçen maddeler frenk üzümünde ve kızılcıkta da bulunuyor.

    Helsinki araştırmacısı Anne Kivimäki kekreyemişin hipertasniyon üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla farklı  yemişlerin soğuk sıkım olarak elde edilen sularını kullandı.Yemiş sularını, hipertansif olmaları amacıyla genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde kullandı ve fareleri elde edilen sular ile besledi.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni kanser ilacı AMG 510 faz 2 denemelerine hak kazandı

    Polifenol bileşikleri kan basıncını regüle ediyor

    Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir
    Tam Boyutta Gör

     

    Fareler, yemiş sularını içeren diyet ile beslendikten 8 ila 10 hafta sonra tekrar incelendi ve diyetteki polifenol seviyesinin yüksekliği ile kan damarlarının prognozu arasında ilişki olduğu tespit edildi, diğer bir deyişle diyetteki polifenol miktarı arttıkça, farelerin gördüğü yarar da o kadar arttı. Ayrıca bilim insanları sadece kekreyemiş suyunun, aortanın düşük dereceli inflamasyonu ile ilişkili genlerin ekspresyonunu baskıladığını keşfetti.

    Kekreyemiş suyunu içen farelerin kan basıncı, diğer meyve sularını içen farelere göre daha fazla düşüş gösterdi. Bilim insanları bu etkinin, renin-anjiotensin mekanizmasındaki değişiklik ile olduğunu düşünüyor.

     

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş salkım domates üretildi"

     

    Bilim insanları, hafif derecede hipertansiyonu olan veya hipertansiyona yatkınlığı bulunan kişilerin, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile fayda görebileceğini düşünüyor. Tabi ki kekreyemiş suyu modern ilaçların yerini tutmuyor ancak hipertansiyon riski bulunan kişiler; yaşam tarzı değişikliği ve uygun diyet ile uzun yıllar boyunca sağlıklı kalabilecek gibi görünüyor.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/lingonberry-juice-high-blood-pressure/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Coronavirüs nedir ?
    2 sa.
    İrlanda hastanelerde yüz tanıma sistemi kullanmayı planlıyor
    2 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor 2 hf. XFX RX 5600 XT THICC II sızdı 2 hf. Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı 2 hf. WhatsApp'e de reklamlar geliyor 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü 2 hf. Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor 2 hf. TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak 2 hf. WiFi 6E standardı tanıtıldı 2 hf. Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti 2 hf. Pixel 4a, XL modeli olmadan piyasaya çıkabilir 2 hf. Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı 2 hf. 2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir Sonraki Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı 2 hf. Lenovo 45W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh Powerbank modelini satışa sunacak 2 hf. Fiat Egea 2019'da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu 2 hf. Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor 2 hf. Chrome tarayıcısına, Windows'taki mavi ekran benzeri bir özellik geliyor 2 hf. LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 2 hf. Huawei, yeni giriş seviyesi modeli Y6s'i duyurdu 2 hf. 2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri 2 hf. Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu 2 hf. Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı 2 hf. 5G destekli Dell Latitude 9510 dizüstü bilgisayar tanıtıldı 2 hf. AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var 2 hf. NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali 2 hf. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu 2 hf. Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek 2 hf. Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor 2 hf. Nanoleaf’in yeni ışıklandırma sistemi kullanıcı davranışlarına uyum sağlayacak 2 hf. Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim