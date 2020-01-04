Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir

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Uzmanlar, hipertansiyon hastalarının, ''lingonberry'' olarak adlandırılan ve Türkçe’de kekreyemiş olarak bilinen yemiş besininin suyunu; diyetlerine eklemelerini öneriyor. University of Helsinki kurumu tarafından yapılan yeni araştırmaya göre kekreyemiş suyu, hipertansif farelerin; kan basıncının düşmesine katkı sağladı.

Yabani yemişlerde ve orman meyvelerinde bulunan polifenollerin; kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı zaten bilinen bir durumdu yani orman meyvelerini ve yemişleri sık tüketen kişilerdeki kardiyovasküler hastalık riski daha düşük seviyede seyrediyor. Ayrıca bu durum sadece kekreyemişe özgü değil, bahsi geçen maddeler frenk üzümünde ve kızılcıkta da bulunuyor.

Helsinki araştırmacısı Anne Kivimäki kekreyemişin hipertasniyon üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla farklı yemişlerin soğuk sıkım olarak elde edilen sularını kullandı.Yemiş sularını, hipertansif olmaları amacıyla genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde kullandı ve fareleri elde edilen sular ile besledi.

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Fareler, yemiş sularını içeren diyet ile beslendikten 8 ila 10 hafta sonra tekrar incelendi ve diyetteki polifenol seviyesinin yüksekliği ile kan damarlarının prognozu arasında ilişki olduğu tespit edildi, diğer bir deyişle diyetteki polifenol miktarı arttıkça, farelerin gördüğü yarar da o kadar arttı. Ayrıca bilim insanları sadece kekreyemiş suyunun, aortanın düşük dereceli inflamasyonu ile ilişkili genlerin ekspresyonunu baskıladığını keşfetti.

Kekreyemiş suyunu içen farelerin kan basıncı, diğer meyve sularını içen farelere göre daha fazla düşüş gösterdi. Bilim insanları bu etkinin, renin-anjiotensin mekanizmasındaki değişiklik ile olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş salkım domates üretildi"

Bilim insanları, hafif derecede hipertansiyonu olan veya hipertansiyona yatkınlığı bulunan kişilerin, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile fayda görebileceğini düşünüyor. Tabi ki kekreyemiş suyu modern ilaçların yerini tutmuyor ancak hipertansiyon riski bulunan kişiler; yaşam tarzı değişikliği ve uygun diyet ile uzun yıllar boyunca sağlıklı kalabilecek gibi görünüyor.

https://newatlas.com/health-wellbeing/lingonberry-juice-high-blood-pressure/

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