Kemik onarımına yardımcı olacak bandaj geliştirildi

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Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte birçok kemik implantı ve implant materyalleri geliştirilmiş, geliştirilen malzemeler ise hem deneysel hem de klinik olarak kullanıma sunulmuştu.

Şimdi ise King’s College London araştırmacıları ‘’kemik bandajı’’ adı verdikleri biyouyumlu ve biyolojik olarak bozunabilir maddeden üretilen esnek bandaj geliştirdi.

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Araştırmacılar tarafından geliştirilen bandajın dış yüzeyi, kemik yapımını ve onarımını uyaran bir tür protein ile kaplı olmakla birlikte bandajın fraktür bölgesine uygulandıktan sonra kemik onarım hızını anlamlı ölçüde hızlandırdığı belirtiliyor. Ayrıca kemik onarımı tamamlandıktan sonra bandaj vücutta zararsız bir şekilde metabolize oluyor.

Araştırma ekibi yeni geliştirilen bandajın içerisine, hastanın kendi kök hücrelerinden elde edilen ve laboratuvar ortamında çoğaltılan kemik hücrelerini; bir tür kollajen jel ile karıştırarak ekledi ve elde edilen yapı direkt olarak fraktür bölgesine implante edildi. Raporlara göre yeni bandaj rutinde kullanılan implantlara ve onarım materyallerine göre çok daha hızlı bir şekilde kemik onarımına destek oldu.

Ayrıca Bkz. "Tarantula zehrinde bulunan peptidler irritabl bağırsak sendromu tedavisinde kullanılabilir"

Yeni araştırma Nature Materials adlı dergide yayımlandı.

https://www.kcl.ac.uk/news/bandage-developed-to-rebuild-broken-bone

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