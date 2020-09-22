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    Tarantula zehrinde bulunan peptidler irritabl bağırsak sendromu tedavisinde kullanılabilir

    Moleküllerin iyon kanallarını inhibe ettiği ve IBS’si bulunan fare modellerinde Tap1a peptidinin, hastalığın sebep olduğu kronik visseral ağırıyı neredeyse tamamıyla dindirdiği keşfedildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Örümcek zehirleri oldukça zehirli ve tehlikeli olabilmekle birlikte Avustralya’lı bir grup araştırmacı tarantula zehrinde bulunan 2 farklı peptitin, irritabl bağırsak sendromu bulunan deney farelerinin ağrılarını azalttığını keşfetti.

    Örümcek zehirlerinin çeşitli hastalıkların ve hastalıkların sebep olduğu semptomların tedavisinde kullanılması üzerinde son yıllara birçok çalışma yapılmış ve yapılan çalışmalar umut vadeden sonuçlar vermişti.

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    Pinkfoot Goliath tarantula

    Tarantula zehrinde bulunan peptidler irritabl bağırsak sendromu tedavisinde kullanılabilir

    Şimdi ise Avustralyalı araştırmacılar farklı tür örümceklerden visseral ağrıları hedef alan 2 farklı molekül izole etmeyi başardı. Visseral ağrıları, sodyum iyon kanallarını selektif olarak bloke ederek azaltan peptidler üzerinde çalışan araştırma ekibi 28 farklı örümcek türü üzerinde çalıştı ve Venezuela ile Brezilya’da bulunan Pinkfoot Goliath tarantula adı verilen taratula türünden Tap1a ve Tap2a adı verilen 2 farklı peptid izole etti.

    Ayrıca Bkz. "Dünya üzerindeki en küçük ultrason dedektörü geliştirildi"

    İzole edilen peptid moleküllerinin ağrıyla ilişkili iyon kanallarını inhibe ettiği ve IBS’si bulunan fare modellerinde Tap1a peptidinin, hastalığın sebep olduğu kronik visseral ağırıyı neredeyse tamamıyla dindirdiği keşfedildi.

    Yeni araştırma Pain dergisinde yayımlandı.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 21 dk.
    adamı ibs deki sonuçtan bağırsak ağrılarından kurtarmayın adamı bağırsaklarındaki candidalardan kurtarın zaten bu kafir gavurların adam olupta meselenin özüne inip kaynağını düzelttiklerini görsem şaşırırdım. sebebe odaklı değil kandırıcı geçiştirici ilaçlarla hastalığı sürdüren tam tedavi etmeyen yöntemlerle müşteriyi yolunacak kaz olarak gören tipik yahudi zihniyeti. dünyayı bir vatan olarak sayarsak dünyanın en büyük vatan hainleri bu yahudi ilaç lobileridir.
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    tobepeople 5 sa. (düzenlendi)
    Zaten Afrika yerli kabileleri tedavi amaçlı kullanılıyordu, romatizma ve kıkırdak doku iyileştirmelerinde de ara ara deneyler yapıldığını duyduk. Bunun gibi bir çok canlının(yılan,arı,akrep..) zehri bir seviyeden sonra bağışıklığı ya da yenilenmeyi arttırıyor. Ancak dozu ve süresinin çok bilinçli yapılması lazım , yoksa ölmekten beter edebilir !
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    VaporWave (Emre ) 6 sa.
    Oha IBS Tedavisi mi bulunmuş.
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    kayamtky 7 sa.
    Fare konuşamadığına göre ağrı çektiğini nereden biliyorlar, herhalde vücut dilinden anlıyorlar...
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    DH Specialist (Emre ) 7 sa.
    IBS çok kötü, çeken bilir



    Şiddetli olduğu dönemde hayattan soğuyorsunuz, yemek yiyesiniz gelmiyor. Bana göre stres büyük etken.
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