Tarantula zehrinde bulunan peptidler irritabl bağırsak sendromu tedavisinde kullanılabilir

Örümcek zehirleri oldukça zehirli ve tehlikeli olabilmekle birlikte Avustralya’lı bir grup araştırmacı tarantula zehrinde bulunan 2 farklı peptitin, irritabl bağırsak sendromu bulunan deney farelerinin ağrılarını azalttığını keşfetti.

Örümcek zehirlerinin çeşitli hastalıkların ve hastalıkların sebep olduğu semptomların tedavisinde kullanılması üzerinde son yıllara birçok çalışma yapılmış ve yapılan çalışmalar umut vadeden sonuçlar vermişti.

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Pinkfoot Goliath tarantula

Şimdi ise Avustralyalı araştırmacılar farklı tür örümceklerden visseral ağrıları hedef alan 2 farklı molekül izole etmeyi başardı. Visseral ağrıları, sodyum iyon kanallarını selektif olarak bloke ederek azaltan peptidler üzerinde çalışan araştırma ekibi 28 farklı örümcek türü üzerinde çalıştı ve Venezuela ile Brezilya’da bulunan Pinkfoot Goliath tarantula adı verilen taratula türünden Tap1a ve Tap2a adı verilen 2 farklı peptid izole etti.

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İzole edilen peptid moleküllerinin ağrıyla ilişkili iyon kanallarını inhibe ettiği ve IBS’si bulunan fare modellerinde Tap1a peptidinin, hastalığın sebep olduğu kronik visseral ağırıyı neredeyse tamamıyla dindirdiği keşfedildi.

Yeni araştırma Pain dergisinde yayımlandı.

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