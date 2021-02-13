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    Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi

    Bilim insanları içeriğinde glikan içeren ve bisfosfonat olarak adlandırılan osteoporosis tedavisinde kullanılan ilaç ihtiva eden kaplama geliştirdi. Yeni kaplama fare deneylerinde olumlu sonuç verdi.
    13 Şubat 2021, 13:30 (4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Gelişen malzeme bilimi ve tıp ile ortopedi alanında birçok implant geliştirilmiş olmasına rağmen osteoporosis olarak adlandırılan ve halk arasında kemik erimesi olarak adlandırılan duruma sahip olan kişilerde implantın çevresindeki kemik dokuya tutunması da bir hayli zor oluyor. Şimdi ise bilim insanları bu durumu iyileştirmek amacıyla deneysel kaplama geliştirdi.

    Osteoporosis olarak adlandırılan durumda kemik yoğunluğu azalıyor ve implante ( yerleştirilen ) edilen implantın çevresinde daha az kemik doku bulunuyor bu sebeple implant kemik dokuya tam olarak tutunamayabiliyor. Bu durum sonucunda da implant zamanla kemik dokudan ayrılabiliyor.

    İmplant kaplaması

    Singapur'da bulunan National Dental Centre ile Çin'de bulunan University of Macau, Nanjing University kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve titanyum implant yüzeyine kimyasal olarak bağlanabilecek; içeriğinde glikan ( şeker dizisi ) içeren ve bisfosfonat olarak adlandırılan osteoporosis tedavisinde kullanılan ilaç ihtiva eden kaplama ekledi.

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    Geliştirilen kaplamaya sahip implantın osteoporotik kemiğe implante edildiğinde, içeriğindeki glikan tabakasını çevre kemik dokuda bulunan makrofajları uyaracağı ve böylece inflamasyonu tetikleyeceği ve kemik dokunun implant üzerine doğru büyüme göstereceği hedefleniyor.

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    Kemik dokudaki hücreler iyileşme sürecinde alkalin fosfataz olarak adlandırılan bir tür enzim sekrete ( salgılamak ) ediyor ve bu sayede kaplamada bulunan glikan ile bisfosfonat tabakası implatın yüzeyinden sıyrılıyor. Bu süreçte çevre dokudaki makrofajlar ölüyor ve böylece inflamasyon diniyor ancak büyüyen kemik dokusu sabit kalıyor. Bu sayede istenilen tutunma sağlanmış oluyor.

    Yeni implantın yürütülen fare deneylerinde tutunmayı %88.4 oranında artırdığı tespit edildi. Yeni araştırma Advanced Functional Materials adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202007408 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/nuso-scf021221.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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