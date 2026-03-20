    Elektrik, su ve interneti tek yapıda: Hayallerdeki akıllı yaşam ünitesi gerçek oldu

    Elektrik, su ve interneti tek yapıda toplayan Klumpen, şebekeden bağımsız yaşamayı mümkün kılıyor. Sistem, herhangi bir altyapıya ihtiyaç duymadan kurulabiliyor.

    Şehirden uzak, altyapıdan bağımsız bir yaşam kurmak isteyenler için geliştirilen yeni nesil çözüm Klumpen, klasik bir kabin gibi görünse de adeta taşınabilir bir yaşam altyapısı olarak öne çıkıyor. Elektrik, su, internet ve ısıtma gibi temel ihtiyaçları tek bir kompakt yapıda bir araya getiren sistem, yani şebekeden bağımsız bir yaşam merkezi olarak tanımlanıyor.

    Yapı küçük, işlev büyük

    Yaklaşık 7 metrekarelik alan kaplayan ve çadır formunda tasarlanan Klumpen, tek başına bir yaşam alanı sunmaktan ziyade, mevcut bir küçük kabinin yanına yerleştirilerek tüm ihtiyaçları karşılayan bir destek ünitesi olarak konumlandırılıyor. Yapının kenar uzunluğu 2 metreyi bulurken, yüksekliği ise 4,85 metreye kadar ulaşıyor.

    Dış yüzeyi tamamen güneş panelleriyle kaplı olan sistem, güneş enerjisinden elde ettiği elektriği depolayarak çalışıyor. Enerji altyapısının merkezinde ise toplam 7,5 kWh kapasiteye sahip batarya sistemi bulunuyor. Bu batarya, entegre inverter ile birlikte standart 230V elektrik çıkışı sağlayarak günlük ev aletlerinin sorunsuz şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

    Elektrik, su, internet tek sistemde

    Klumpen’in sunduğu özellikler yalnızca enerjiyle sınırlı değil. Sistem, uydu geniş bant internet bağlantısı ve mobil modem desteği ile en uzak bölgelerde bile yüksek hızlı internet erişimi sunmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, şehirden uzak olsa bile bağlantıdan kopmuyor.

    İç mekanda ise oldukça kapsamlı bir donanım yer alıyor. İki gözlü ocak, tost makinesi, mikrodalga, bulaşık makinesi ve lavabo içeren küçük bir mutfak standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra sistemde çamaşır makinesi, duş ve tuvalet de bulunuyor.

    Özellikle su yönetimi tarafında dikkat çeken bir detay var. Klumpen, temiz su ve atık su tanklarına sahip. Duşta kullanılan su filtrelenerek yeniden değerlendirilip tuvalet rezervuarında kullanılıyor. Bu sayede su tüketimi minimize edilerek kaynaklar daha verimli kullanılıyor. Duş sistemi ise 60°C’ye kadar sıcak su sağlayabiliyor.

    Sistemde yer alan entegre ısı pompası, hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu özellik, Klumpen’i yalnızca yazlık kullanım için değil, dört mevsim yaşanabilir bir çözüm haline getiriyor.

    Klumpen’in en dikkat çekici yönlerinden biri de kurulum süreci. Üreticiye göre sistem, fabrika çıkışı hazır şekilde teslim ediliyor ve kullanıcılar sadece cihazı yerleştirip “çalıştır” düğmesine basarak tüm altyapıyı devreye alabiliyor. Ekstra olarak elektrikçi, tesisatçı ya da özel izin gerektirmiyor.

    Klumpen’in başlangıç fiyatı yaklaşık 35.000 dolar olarak açıklanırken Avrupa Birliği içinde gönderim maliyetinin yaklaşık 3.000 dolar olacağı belirtiliyor. İlk teslimatların Eylül 2026’da başlaması planlanıyor. Ürünü rezerve etmek isteyen kullanıcılar için 2.000 euro depozito yeterli oluyor.

    Daha zorlu coğrafi koşullarda kullanım için ise özel bir seçenek de mevcut. Buzullar veya volkanik bölgeler gibi daha ekstrem koşullar için tasarlanan alüminyum gövdeli versiyon 198.000 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor.

    İlk prototipi Avrupa Birliği fonlarıyla geliştirilen Klumpen, test süreçlerini başarıyla tamamladı. Üretim süreci ise İsveç’in Stockholm kentinde faaliyet gösteren mimarlık ofisi Himmelsfahrtskommando tarafından yürütülüyor. İlk etapta 10 adetlik sınırlı üretim planlanıyor.

    Kaynakça https://klumpen.eu/#home https://newatlas.com/tiny-houses/klumpen-off-grid-utilities/
