'Gezegen avcısı' Kepler son günlerini yaşıyor: Uyku moduna alındı

NASA'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı ünlü gezegen avlayan uydusu Kepler, yakında görev süresinin sonuna geliyor. Bugün bilinen 3750 ötegezegenin tam %70'ini tek başına keşfeden dev teleskop, NASA'nın bugün yaptığı bir açıklamaya göre yakıt yetersizliği nedeniyle şu anda uyku moduna alınmış durumda. Uzay ajansı, Kepler'in önümüzdeki ay son verilerini göndereceğini ve sonrasında Dünya'yla olan iletişiminin kesileceğini söylüyor.
NASA'nın ifadelerine göre Kepler'in deposunda şu anda çok az bir yakıt kalmış durumda. Kalan bu az miktardaki yakıtı da Ağustos ayında gerçekleşecek olan veri transferi için saklamak isteyen uzay ajansı, bu nedenle Kepler'i enerji kullanımının olmadığı uyku moduna almış.
Kepler'in önümüzdeki ay gerçekleşecek olan son veri transferiyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Kepler'in verileri bize gönderebilmesi için büyük antenini Yeryüzü'ne doğru çevirmesi gerekiyor. Bu işlemi Ağustos ayının başında Derin Uzay Ağı'nın kendisi için ayrılan bölümünde yapacak. O zamana kadar yaklaşık 1 ayını hiç yakıt kullanımının olmadığı uyku modunda geçirecek." ifadelerine yer veriyor.
Ayrıca Bkz. "Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında"
Kepler'in birincil görevi, 2013 yılında yaşanan talihsiz bir mekanik arızayla beraber sona ermişti.Arızanın ardından görevi durdurmak zorunda kalan NASA'lı araştırmacılar, bir süre sonra uzay aracının görüş alanını periyodik olarak değiştirerek teleskobu tekrar kullanmanın bir yolunu buldular. Bunun ardından NASA, "K2" ismini verdiği yeni görevi başlattı ve 2014 itibariyle Kepler'in ikinci görevinin ilk verileri Yeryüzü'ne ulaşmaya başladı. Uzay aracının K2 misyonundan elde edilen veriler Kepler kullanılamaz hale gelse dahi yıllar boyu incelenmeye devam edecek.
Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.
Tabi Kepler'in bu elvedası tüm uzay meraklıları için üzücü bir haber. Ancak NASA, Kepler'in yerini alacak uzay aracını şimdiden hazırlamış. Uzay ajansının yeni gezegen avcısı TESS, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılmış ve kısa süre sonra da uzaydan ilk fotoğrafını göndermişti. Kepler'den 400 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olan TESS, NASA araştırmacılarının ifadelerine göre sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.
NASA'nın ifadelerine göre Kepler'in deposunda şu anda çok az bir yakıt kalmış durumda. Kalan bu az miktardaki yakıtı da Ağustos ayında gerçekleşecek olan veri transferi için saklamak isteyen uzay ajansı, bu nedenle Kepler'i enerji kullanımının olmadığı uyku moduna almış.
Kepler'in önümüzdeki ay gerçekleşecek olan son veri transferiyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Kepler'in verileri bize gönderebilmesi için büyük antenini Yeryüzü'ne doğru çevirmesi gerekiyor. Bu işlemi Ağustos ayının başında Derin Uzay Ağı'nın kendisi için ayrılan bölümünde yapacak. O zamana kadar yaklaşık 1 ayını hiç yakıt kullanımının olmadığı uyku modunda geçirecek." ifadelerine yer veriyor.
Ayrıca Bkz. "Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında"
Kepler'in birincil görevi, 2013 yılında yaşanan talihsiz bir mekanik arızayla beraber sona ermişti.Arızanın ardından görevi durdurmak zorunda kalan NASA'lı araştırmacılar, bir süre sonra uzay aracının görüş alanını periyodik olarak değiştirerek teleskobu tekrar kullanmanın bir yolunu buldular. Bunun ardından NASA, "K2" ismini verdiği yeni görevi başlattı ve 2014 itibariyle Kepler'in ikinci görevinin ilk verileri Yeryüzü'ne ulaşmaya başladı. Uzay aracının K2 misyonundan elde edilen veriler Kepler kullanılamaz hale gelse dahi yıllar boyu incelenmeye devam edecek.
Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.
Tabi Kepler'in bu elvedası tüm uzay meraklıları için üzücü bir haber. Ancak NASA, Kepler'in yerini alacak uzay aracını şimdiden hazırlamış. Uzay ajansının yeni gezegen avcısı TESS, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılmış ve kısa süre sonra da uzaydan ilk fotoğrafını göndermişti. Kepler'den 400 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olan TESS, NASA araştırmacılarının ifadelerine göre sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.
https://www.nasa.gov/feature/ames/nasa-s-kepler-spacecraft-pauses-science-observations-to-download-science-data Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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