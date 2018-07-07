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'Gezegen avcısı' Kepler son günlerini yaşıyor: Uyku moduna alındı

Yeryüzü'nden tam 150 milyon kilometre uzaklıkta görev yapan Kepler Uzay Teleskobu, yakıt yetersizliği nedeniyle uyku moduna alındı. Uzay aracı artık son günlerini yaşıyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,6b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı ünlü gezegen avlayan uydusu Kepler, yakında görev süresinin sonuna geliyor. Bugün bilinen 3750 ötegezegenin tam %70'ini tek başına keşfeden dev teleskop, NASA'nın bugün yaptığı bir açıklamaya göre yakıt yetersizliği nedeniyle şu anda uyku moduna alınmış durumda. Uzay ajansı, Kepler'in önümüzdeki ay son verilerini göndereceğini ve sonrasında Dünya'yla olan iletişiminin kesileceğini söylüyor.

NASA'nın ifadelerine göre Kepler'in deposunda şu anda çok az bir yakıt kalmış durumda. Kalan bu az miktardaki yakıtı da Ağustos ayında gerçekleşecek olan veri transferi için saklamak isteyen uzay ajansı, bu nedenle Kepler'i enerji kullanımının olmadığı uyku moduna almış.

Kepler'in önümüzdeki ay gerçekleşecek olan son veri transferiyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Kepler'in verileri bize gönderebilmesi için büyük antenini Yeryüzü'ne doğru çevirmesi gerekiyor. Bu işlemi Ağustos ayının başında Derin Uzay Ağı'nın kendisi için ayrılan bölümünde yapacak. O zamana kadar yaklaşık 1 ayını hiç yakıt kullanımının olmadığı uyku modunda geçirecek." ifadelerine yer veriyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında"
Kepler'in birincil görevi, 2013 yılında yaşanan talihsiz bir mekanik arızayla beraber sona ermişti.Arızanın ardından görevi durdurmak zorunda kalan NASA'lı araştırmacılar, bir süre sonra uzay aracının görüş alanını periyodik olarak değiştirerek teleskobu tekrar kullanmanın bir yolunu buldular. Bunun ardından NASA, "K2" ismini verdiği yeni görevi başlattı ve 2014 itibariyle Kepler'in ikinci görevinin ilk verileri Yeryüzü'ne ulaşmaya başladı. Uzay aracının K2 misyonundan elde edilen veriler Kepler kullanılamaz hale gelse dahi yıllar boyu incelenmeye devam edecek.

Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.

Tabi Kepler'in bu elvedası tüm uzay meraklıları için üzücü bir haber. Ancak NASA, Kepler'in yerini alacak uzay aracını şimdiden hazırlamış. Uzay ajansının yeni gezegen avcısı TESS, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılmış ve kısa süre sonra da uzaydan ilk fotoğrafını göndermişti. Kepler'den 400 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olan TESS, NASA araştırmacılarının ifadelerine göre sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.

https://www.nasa.gov/feature/ames/nasa-s-kepler-spacecraft-pauses-science-observations-to-download-science-data Yorum Yaz
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Pandemic 10 ay en beğenilen
Kıraathanede meyveli kek de isterük.
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s_mail 10 ay
Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.

hesabı yapan arkadaşı ayakta alkışlıyorum.
Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hı...
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YüzüğüKayıpFrodo 10 ay
Yanına gitmek ışık hızıyla.15 değil 8 dakika sürer.Güneşe olan mesafemiz kadar uzakta şuan.
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DH Misafiri 1 hf.
süper zeki uzayda konum değişmek için gaz tepkimesine ihtiyaç var. gazda bitmek üzere. Elektirik ise sadece sistemin çalışması için gereklidir
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Usbehci 10 ay
21.00 - Batı - Venüs
21.00 - Güney - Jüpiter
23.30 - Güneydoğu - Mars
Bu saatlerde verdiğim yönlere bakarsanız hepsini oldukça parlak görürsünüz. Daha keskin konumlar için telefonda Skymap uygulamasını kullanabilirsiniz.
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SEO-Uzmanı 10 ay
güneşe doğru yollayın ! bu sırada pilleri şarj olur
ve güneşin gittiği yörüngede sonsuza dek ölçümlerini devam eder !
çünkü güneşin yer çekimi 9 gezegeni sürüklüyor ! :)
birde mercek sistemini kendi etrafında 360x360 derece elektrikle dönecek şekilde
yani gazlı bir şekilde dönmesin çünkü gazı çabuk bitiyor LPG yerine elektrikle dönmesi lazım
NASA'daki mühendislerde bu kafa yok mu !?
şaka bir yana ; biri bu mesajı ingilizceye çevirip nasaya yollasın bi zahmet !
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kaan_guney 10 ay SEO-Uzmanı
İşte bunlar hep millet kıraathanelerinin ayak sesleri,
Bütün NASA'daki mühendislerin yıllardır düşünüp bulamadığını arkadaş oturduğu yerden çözmüş. Yok hani 90'larda falan olsak kütüphaneye gitmek orda tonla kitaptan bilgi ayıklamak zor olurdu da artık google'a yazmak bile akıl edilmiyor. FxDT = MxDV diye bir formül var sürtünmesiz uzay ortamında adamı fırıldak eder, biten de elektrik değil yörüngesini ayarlamak için kullanılan yakıt, uydu dünyaya güneş kadar uzak(yukarda belirtilmiş ama yazmadan geçemicem, bu arkadaş gibi editör de bir zahmet yazsın google'a o da ışık hızının ne kadar olduğunu öğrensin sonra da iki bölme işlemi yapsın öyle yazsın kaç dakka sürdüğünü) geo-stationary yörüngede olması imkansız yani oturduğun yerden izlediğin tv yayınının yapılmasını sağlayan uydular gibi anteni hep dünyaya dönük olamadığı için yörünge ayarlaması yapması gerekiyor o da yukarıdaki formülden dolayı sadece elektrikle olmuyor.
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gcb1903 10 ay
Uzay bana her zaman aciziyetimi hatırlamamı sağlar. Biz insan olarak evrenin sahibi sanırız kendimizi ama bırakın evreni kendi galaksimizde bir tur atmamız şuanın imkanlarıyla takribi 14000000000 yıl sürüyor. Evet sıfırlar doğru. Hani bir de bizim galaksimiz gibi sonsuz galaksi var. Biz hiçiz, aciziz.
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FerdosParadise 10 ay
150 milyon kilometre bölü 300 bin kilometre eder 8 dakika 42 saniye!
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Adoring 10 ay
Eyyyyyyyyyyyy kepler neredennnnnnnnnn nereye Huzur içinde yat.
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s_mail 10 ay
Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.

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kaazto28 10 ay
Ne acayip bir şey, insanın bazen hayalleri bi tuhaflaşıyor, şu uzay işine o kadar para harcamak bana mantıklı gelmiyor, güneş sisteminden bile çıkacak güç yokken yıldızları keşfetmenin ne faydası olabilir ki, amacım çamur atmak değil sadece merak, hani yakınımızda bir tane solucan deliği olsa derim ki tamam hadi gidek. :) solucan deliğimde yok ki. Şu uzay gerçekten garip bir şey. Ya hızlı gitmeyi bulmalıyız ya da solucan deliği oluşturmayı bulmalıyız. Ya da başka bir şeyler.
Aslında en yapılması gereken iş yurt dışında yaşayabilmek onu bulsak şimdilik yeter gibi ;)
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ssbrutality 10 ay

kaazto28
Ne acayip bir şey, insanın bazen hayalleri bi tuhaflaşıyor, şu uzay işine o kadar para harcamak bana mantıklı gelmiyor, güneş sisteminden bile çıkacak güç yokken yıldızları keşfetmenin ne faydası olabilir ki, amacım çamur atmak değil sadece merak, hani yakınımızda bir tane solucan deliği olsa derim ki tamam hadi gidek. :) solucan deliğimde yok ki. Şu uzay gerçekten garip bir şey. Ya hızlı gitmeyi bulmalıyız ya da solucan deliği oluşturmayı bulmalıyız. Ya da başka bir şeyler.
Aslında en yapılması gereken iş yurt dışında yaşayabilmek onu bulsak şimdilik yeter gibi ;)

Cüppeliyi mi izledin geldin?
1 Yanıt Yanıtla +6
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gun 10 ay kaazto28
Bilim illa ki pozitif yarar sağlaması için yapılmaz literatüre katkı için yapılır böylece ilerde birisinin işine yarayacak bilgiye sahip oluruz.
Kimin neyi nerede nasıl kullanacağını önceden bilmek imkansız.
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eric13 10 ay kaazto28
Aynen hersey iyi guzelde daha yakinimizdaki gezegenlere gidemiyoruz. Yok dunyadan bilmem kac milyon km uzaktaki gezegeni bulsak ne yazar ...
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Pandemic 10 ay en beğenilen
Kıraathanede meyveli kek de isterük.
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YüzüğüKayıpFrodo 10 ay
Yanına gitmek ışık hızıyla.15 değil 8 dakika sürer.Güneşe olan mesafemiz kadar uzakta şuan.
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