Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında

NASA'nın 28 yaşındaki ünlü teleskobu Hubble, dev bir küresel yıldız kümesi görüntüledi. NGC 6139 isimli bu yıldız kümesindeki yıldızların her biri 10 milyar yıl yaşında.