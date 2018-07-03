Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında

Geçtiğimiz Nisan ayında 28. yaş gününü kutlayan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan dev teleskop, bu sefer de yüzbinlerce yıldızdan oluşan NGC 6139 isimli küresel yıldız kümesini görüntüledi. Uzay ajansının ifadelerine göre fotoğraftaki her bir yıldız 10 milyar yıl civarında bir yaşa sahip.
Yıldız sayısı anlamında çok zengin bir yapıya sahip olan küresel kümeler, kütleçekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanmış yüzbinlerce yıldızdan oluşuyor. Yapılan araştırmalara göre küresel yıldız kümeleri, disk içinde bulunan daha az yoğunluktaki açık yıldız kümesilerine göre çok daha fazla yıldız içeriyor. NASA, fotoğrafta görülen NGC 6139 ve benzeri küresel yıldız kümelerinin 10 milyar yıldan daha önce oluştuğunu ve içerdiği yıldızların da galaksinin en yaşlı yıldızları olduğunu söylüyor.
Dünya'dan yaklaşık 35 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6139, 1826 yılında İskoçyalı astronom James Dunlop tarafından keşfedilmişti. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]"
İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.
Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.
Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2021'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısmen varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor
Yıldız sayısı anlamında çok zengin bir yapıya sahip olan küresel kümeler, kütleçekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanmış yüzbinlerce yıldızdan oluşuyor. Yapılan araştırmalara göre küresel yıldız kümeleri, disk içinde bulunan daha az yoğunluktaki açık yıldız kümesilerine göre çok daha fazla yıldız içeriyor. NASA, fotoğrafta görülen NGC 6139 ve benzeri küresel yıldız kümelerinin 10 milyar yıldan daha önce oluştuğunu ve içerdiği yıldızların da galaksinin en yaşlı yıldızları olduğunu söylüyor.
Dünya'dan yaklaşık 35 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6139, 1826 yılında İskoçyalı astronom James Dunlop tarafından keşfedilmişti. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]"
28 yıldır uzayda
İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.
Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.
Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2021'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısmen varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2018/hubble-captures-cluster-of-aging-stars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aptal sarisin sanmistim, meger bayaaan bildigin filozofmus
Hubble'ın büyük keşiflerinin %90'ı doğru çalıştığından itibaren ilk 3 senesindedir.
Muhtemelen James Webb için de böyle olacak. İşte inanılmaz sabırsızlanıyorum da sürekli erteleniyor :(
Kim bilir ne gizemler ortaya çıkacak.