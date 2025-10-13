Kia, EV3 ile hücre seviyesinde batarya pasaportu testine başladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kia, hücre seviyesinde batarya pasaportu sistemini ilk kez kamuya açık bir şekilde test etmeye başladı. Ön araştırma niteliğindeki bu deneme kapsamında, Güney Kore’de üretilen bir Kia EV3, Dukosi batarya hücre izleme sistemiyle donatılarak Almanya’ya gönderildi. Test aracı, her bir batarya hücresine ait verileri gerçek zamanlı olarak toplayıp ileterek dijital batarya pasaportuna aktarma yeteneğine sahip.

Markaya göre geliştirilen batarya pasaportu, yasal gerekliliklerin ötesine geçerek ek güvenlik verilerini de içerecek. Kia, bu sistemi 2027 yılı Şubat ayına kadar Avrupa’da satılan tüm tamamen elektrikli ve hibrit modellerinde kullanıma sunmayı planlıyor.

Avrupa Birliği, Ağustos 2023’te batarya piyasası düzenlemeleri kapsamında yeni bir yasa kabul etmişti. Buna göre, 2027’den itibaren dijital batarya pasaportu zorunlu hale gelecek. Bu pasaportlarda batarya bileşenleri, geri dönüştürülmüş malzeme oranı, etiketleme bilgileri ve QR kod içeren elektronik belge gibi detaylar yer alacak. Etiketleme zorunluluğu 2026’da, dijital pasaport ve QR kod uygulaması ise 2027’de yürürlüğe girecek.

Batarya pasaportu ne sağlıyor?

Batarya pasaportu sayesinde;

Bataryanın Sağlık Durumu (SoH) anlık olarak izlenebiliyor,

anlık olarak izlenebiliyor, Gerçek zamanlı arıza tespiti ve uzaktan teşhis yapılabiliyor,

ve yapılabiliyor, Bataryanın üretimden geri dönüşüm aşamasına kadar tam izlenebilirliği sağlanıyor.

Bu sistem, elektrikli araç sahipleri için daha uzun batarya ömrü, daha düşük bakım maliyetleri ve ikinci el satışlarda güven artışı gibi avantajlar sunuyor.

Hücre seviyesinde test

Kia'nın testleri, Dukosi hücre izleme sistemine sahip Kia EV3 modeliyle gerçekleştiriliyor. Bu sistem, bataryadaki her hücreye ait veriyi izleyip dijital pasaporta aktarıyor. Toplanan veriler, kullanıcılar, servis teknisyenleri ve düzenleyici kurumlar tarafından erişilebiliyor. Araçtaki sistem, bataryanın şarj durumu (SoC) gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak gösteriyor ve onarım sonrası otomatik güncelleme yaparak bataryanın yaşam döngüsünde tam izlenebilirlik sağlıyor.

Hücre bazlı onarım ve ikinci el güvencesi

Bu testin odak noktası, hücre bazında hedeflenmiş onarım yapabilmekti. Böylece tüm modül yerine yalnızca arızalı hücreler değiştirilebiliyor. Kia, bu teknolojinin özellikle ikinci el elektrikli araç sahipleri için büyük bir güven avantajı sağlayacağını düşünüyor. Canlı batarya verilerine erişim, araç performansına duyulan güveni artırarak daha yüksek ikinci el değerleri destekleyebilir.

İkinci yaşam ve geri dönüşüm aşaması

Bataryalar artık araçlar için yeterli performans sunmadığında, enerji depolama sistemleri veya hafif elektrikli araçlar gibi ikinci yaşam uygulamalarında değerlendirilebiliyor ya da doğrudan geri dönüşüme gönderilebiliyor. Dijital batarya pasaportu, üretimden geri dönüşüme kadar her aşamada kullanım verilerini takip ederek sürdürülebilir kaynak yönetimini ve geri dönüştürülmüş malzeme oranlarını izleme olanağı sunuyor.

