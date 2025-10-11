2026 Volkswagen ID.UNYX 07'nin tasarımı ortaya çıktı
Volkswagen'in Çin pazarına özel olarak geliştirdiği yeni elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olan ID.UNYX 07, 170 kW elektrik motoru ve CATL üretimi bataryasıyla satışa sunulacak.
Yeni ID.UNYX 07, selefi ID.UNYX 06’ya göre daha büyük bir otomobil. Araç; 4.853 mm uzunluğa, 1.852 mm genişliğe, 1.566 mm yüksekliğe ve 2.826 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler, ID.UNYX 07’yi orta sınıf elektrikli sedan segmentine konumlandırıyor.
Performans tarafında, şimdilik sadece 170 kW (228 hp) gücünde tek motorlu versiyon kayıt altına alınmış durumda. Bu güç değeri, ID.UNYX 06 ile aynı seviyede. Ancak çift motorlu, dört tekerlekten çekişli versiyonların da ilerleyen dönemde tanıtılması bekleniyor. Model, CATL üretimi LFP (lityum demir fosfat) bataryalarla donatılacak.