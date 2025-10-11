Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Çin pazarına özel geliştirdiği yeni elektrikli sedan modeli ID.UNYX 07, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) sunulan düzenleyici belgelerde görüntülendi. Volkswagen Anhui tarafından üretilecek model, markanın yeni elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk araç olma özelliğini taşıyor.

Yeni ID.UNYX 07, selefi ID.UNYX 06’ya göre daha büyük bir otomobil. Araç; 4.853 mm uzunluğa, 1.852 mm genişliğe, 1.566 mm yüksekliğe ve 2.826 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler, ID.UNYX 07’yi orta sınıf elektrikli sedan segmentine konumlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni model, tasarım açısından ID.UNYX ailesinin keskin hatlı tasarım dilini koruyor. İnce farlar, agresif ön tampon ve belirgin aerodinamik hatlar dikkat çekiyor. Görseller ayrıca aracın iki parçalı açılır panoramik cam tavan ve ön ve arka kısımda aydınlatmalı Volkswagen logosu gibi detaylara sahip olacağını da gösteriyor.

Tesla Model Y SR Türkiye fiyatına zam geldi 7 sa. önce eklendi

Performans tarafında, şimdilik sadece 170 kW (228 hp) gücünde tek motorlu versiyon kayıt altına alınmış durumda. Bu güç değeri, ID.UNYX 06 ile aynı seviyede. Ancak çift motorlu, dört tekerlekten çekişli versiyonların da ilerleyen dönemde tanıtılması bekleniyor. Model, CATL üretimi LFP (lityum demir fosfat) bataryalarla donatılacak.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, ID.UNYX 07’nin 2026 yılında satışa sunulacağını doğruladı. Marka, aynı yıl içinde SUV ve sedan olmak üzere üç yeni model tanıtmayı planlıyor. Bu hamle, Volkswagen Anhui’nin Çin’in hızla büyüyen elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2026 Volkswagen ID.UNYX 07'nin tasarımı ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: