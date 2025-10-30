Giriş
    Kia PV5 Cargo, tek şarjla 693 km giderek Guinness Dünya Rekoru kırdı

    Kia’nın tamamen elektrikli ticari aracı PV5 Cargo, tek şarjla 693 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Üstelik bu rekor, aracın tam yüklü haliyle elde edildi.

    Kia PV5 Cargo, tek şarjla 693 km giderek menzil rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Kia’nın tamamen elektrikli hafif ticari modeli PV5 Cargo, tek şarjla 693 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Üstelik bu başarı, aracın azami 665 kilogramlık yük kapasitesiyle tamamen dolu halde gerçekleştirilmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.

    Rekor denemesi, Almanya’nın Frankfurt kentinin kuzeyinde, gerçek trafik koşulları altında yapıldı. Test aracı olarak 71,2 kWsa bataryaya sahip PV5 Cargo Long Range kullanıldı. Toplam 58,2 kilometrelik şehir içi ve şehir dışı karışımı bir parkur, 12 kez tekrarlanarak tamamlandı.

    Rota üzerinde trafik ışıkları, kavşaklar, şehir trafiği ve 370 metrelik irtifa farkı bulunuyordu. Toplam 22 saat 30 dakika süren yolculuk, TÜV Hessen ve Buck Vermessung kurumlarının gözetiminde gerçekleşti. Yük doğrulaması, GPS takibi ve araç içi kameralarla kayıt altına alındı.

    PV5 Cargo, Kia’nın “Platform Beyond Vehicle” adını verdiği strateji kapsamında üretilen ilk model olarak 2025'in başında Avrupa pazarında satışa sunulmuştu. E-GMP.S platformu üzerine inşa edilen bu 4,70 metrelik elektrikli ticari araç, VW ID. Buzz ile benzer uzunlukta ve 400V sistem mimarisi kullanıyor.

    PV5 Cargo'nun kullanım hedeflerinden biri de şehir içi kargo dağıtım işleri. Gerçekleştirilen menzil testindeki parkurun dinamikleri de aslında bunu yansıtıyor. Elektrikli ticari aracın tek şarjla 700 kilometreye yakın bir menzil sunması, bu konuda ne kadar başarılı olabileceğinin sinyallerini veriyor.

