Kia Sorento, hibrit motoruyla Türkiye'ye geri gelebilir

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Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, salgın sonrası Kia’nın Türkiye pazarına yönelik gündemi ve yeni stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki en önemli konulardan biri, Sorento’yu Türkiye’ye geri getirmek.

E-call sorunu çözülebilirse 1.6 benzinli hibrit Sorento’yu Türkiye’ye getireceklerini söyleyen Can Ağyel, konuyla ilgili açıklamasına şu sözlerle devam etti:

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“Sorento, Türkiye’de Kia denilince Sportage’dan sonra akla gelen ilk modeldi. Motor dezavantajı nedeniyle son yıllarda ithal edemiyorduk. 2.2 litre dizel motor ile üretiliyordu. ÖTV diliminden dolayı da fiyatları gerçekten çok yüksek oluyordu. Kia Sorento’da 1.6 benzinli hibrit versiyonunu üretmeye başlayacak. Mayıs’ta üreteceklerdi ama bir iki ay ertelediler. Türkiye’ye getirmeyi başarırsak bu yılın en büyük yeniliği Sorento olur.”

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Yeni Sorento’nun yanı sıra Kia’nın atacağı adımlardan biri de tüketicinin yöneldiği düşük segmentlere odaklanmak olacak. Pazardaki satışlarının neredeyse yarısını C-SUV segmentindeki Sportage ile yapan marka, aracın fiyatı son bir yılda yüzde 44 artınca daha ucuz olan Rio, Picanto ve Stonic ithalatına odaklanma kararı aldı. Can Ağyel, “Makyajlı versiyonları pazara sunulacak bu üç modelden Türkiye’ye daha fazla getirmek için Güney Kore ile görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.

Yakın gelecekte Kia modellerinde elektrikli versiyonların artacağının altını çizen Can Ağyel, “Güney Kore’deki merkeze Türkiye olarak tüm elektrikli araçlara talip olduğumuzu söyledik” dedi.

https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/kia-rekabet-icin-rotayi-dusuk-modellere-cevirdi-haberi-471597

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