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    Kia Sorento, hibrit motoruyla Türkiye'ye geri gelebilir

    Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, markanın yeni Türkiye stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki en önemli konu, yeni Sorento'nun hibrit versiyonunu Türkiye'ye getirmek.
    1 gün
    2,7b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kia Sorento, hibrit motoruyla Türkiye'ye geri gelebilir
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    Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, salgın sonrası Kia’nın Türkiye pazarına yönelik gündemi ve yeni stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki en önemli konulardan biri, Sorento’yu Türkiye’ye geri getirmek.

    E-call sorunu çözülebilirse 1.6 benzinli hibrit Sorento’yu Türkiye’ye getireceklerini söyleyen Can Ağyel, konuyla ilgili açıklamasına şu sözlerle devam etti:

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    “Sorento, Türkiye’de Kia denilince Sportage’dan sonra akla gelen ilk modeldi. Motor dezavantajı nedeniyle son yıllarda ithal edemiyorduk. 2.2 litre dizel motor ile üretiliyordu. ÖTV diliminden dolayı da fiyatları gerçekten çok yüksek oluyordu. Kia Sorento’da 1.6 benzinli hibrit versiyonunu üretmeye başlayacak. Mayıs’ta üreteceklerdi ama bir iki ay ertelediler. Türkiye’ye getirmeyi başarırsak bu yılın en büyük yeniliği Sorento olur.”

    Kia Sorento, hibrit motoruyla Türkiye'ye geri gelebilir
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    Yeni Sorento’nun yanı sıra Kia’nın atacağı adımlardan biri de tüketicinin yöneldiği düşük segmentlere odaklanmak olacak. Pazardaki satışlarının neredeyse yarısını C-SUV segmentindeki Sportage ile yapan marka, aracın fiyatı son bir yılda yüzde 44 artınca daha ucuz olan Rio, Picanto ve Stonic ithalatına odaklanma kararı aldı. Can Ağyel, “Makyajlı versiyonları pazara sunulacak bu üç modelden Türkiye’ye daha fazla getirmek için Güney Kore ile görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.

    Yakın gelecekte Kia modellerinde elektrikli versiyonların artacağının altını çizen Can Ağyel, “Güney Kore’deki merkeze Türkiye olarak tüm elektrikli araçlara talip olduğumuzu söyledik” dedi.



    https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/kia-rekabet-icin-rotayi-dusuk-modellere-cevirdi-haberi-471597 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Renault S.A. (George Staub ) 1 gün en beğenilen
    KİA yeminle efsane marka oldu, tasarım olsun kalite olsun Japon arabalarından hatta Avrupa arabalarından eksiği yok
    Yanıtla +9
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 gün
    Vergi sisteminin motor hacmi saçmalığından kurtulup artık sadece emisyona ve net fiyata göre belirlenmesi gerek.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ufo 19 sa.
    elektrikli araçlara talibiz gelsin demiş de Togg'un 1 milyon şarj istasyonu vaadi vardı. Togg'dan zaten vazgeçtik de şarjları yapsalardı bi işe yarardı bari
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    DH Misafiri 1 gün
    2.el 2015 kasaları 300 bin civarına satılıyor. Bunu artık düşünemiyorum kuzeni Santa Fe gibi Sorento da özel sipariş üstüne ülkemize getiriliyor bildiğim kadarıyla <a target="_blank" href="https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-kia-2016-kia-sorento-2.0-crdi-prestige-plus4x4-full-803700644/detay"class="lnk" title="https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-kia-2016-kia-sorento-2.0-crdi-prestige-plus4x4-full-803700644/detay">sahibinden.com/...</a>
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    AlmostFly 1 gün
    Tasarım süper ötesi ancak Türkiye’ye geliş fiyatı önemli olan. 400.000tlden ucuza geleceğini düşünmüyorum
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    me.ke (mehmet koç) 1 gün
    En son hatırladığım fiyatı 500.000 TL idi, bir kaç yıl önce...
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    maverick0 (irfan paksoy) 1 gün me.ke
    En son geçen yıl satıldı 590bin liste fiyatiyla. Ama o 2.0 dizeldi. 1.6 hibrit gelirse vergi avantajıyla daha uygun fiyattan girecektir. Yine de 400-450 bin TL'den aşağı olmasını beklemiyorum
    Yanıtla +2
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 gün
    Vergi sisteminin motor hacmi saçmalığından kurtulup artık sadece emisyona ve net fiyata göre belirlenmesi gerek.
    Yanıtla +4
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    deoks 1 gün
    Sportage 300 bin olmuşken bu ne fiyattan girer acaba
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    Renault S.A. (George Staub ) 1 gün en beğenilen
    KİA yeminle efsane marka oldu, tasarım olsun kalite olsun Japon arabalarından hatta Avrupa arabalarından eksiği yok
    Yanıtla +9
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    Whippoorwill 1 gün
    Gelirse deneme sürüşü yaparız. Eğer çok beğenirsek her hafta bir kere deneme sürüşü yaparız. Ötesi olmaz zaten.
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    2718 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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