Önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, SSDNow V100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan yeni SSD ailesindeki tüm modeller, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan depolama sürücüler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSDNow V100 serisi yeni SSD'ler, Kingston'un açıklamalarına göre 250MB/saniye okuma ve 230MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Yeni serideki modeller arasında sadece 64GB kapaisteli model 240MB/saniye okuma ve 145MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Üç yıllık garanti ile sunulan yeni SSD'ler ve Kingston'ın belirlediği model bazlı fiyatlandırmalar şu şekilde,

- SV100S2/64GZ (64GB) - 119.99$

- SV100S2D/64GZ (64GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 129.99$

- SV100S2N/64GZ (64GB, dizüstü güncelleme paketiyle) - 129.99$

- SV100S2/128GZ (128GB) - 224.99$

- SV100S2D/128GZ (128GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 234.99$

- SV100S2N/128GZ (128GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 234.99$

- SV100S2/256GZ (256GB) - 489.99$

- SV100S2D/256GZ (256GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 499.99$

- SV100S2N/256GZ (256GB, dizüstü güncelleme paketiyle) - 499.99$