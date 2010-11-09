Önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, SSDNow V100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan yeni SSD ailesindeki tüm modeller, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan depolama sürücüler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.
Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSDNow V100 serisi yeni SSD'ler, Kingston'un açıklamalarına göre 250MB/saniye okuma ve 230MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Yeni serideki modeller arasında sadece 64GB kapaisteli model 240MB/saniye okuma ve 145MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
Üç yıllık garanti ile sunulan yeni SSD'ler ve Kingston'ın belirlediği model bazlı fiyatlandırmalar şu şekilde,
- SV100S2/64GZ (64GB) - 119.99$
- SV100S2D/64GZ (64GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 129.99$
- SV100S2N/64GZ (64GB, dizüstü güncelleme paketiyle) - 129.99$
- SV100S2/128GZ (128GB) - 224.99$
- SV100S2D/128GZ (128GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 234.99$
- SV100S2N/128GZ (128GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 234.99$
- SV100S2/256GZ (256GB) - 489.99$
- SV100S2D/256GZ (256GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 499.99$
- SV100S2N/256GZ (256GB, dizüstü güncelleme paketiyle) - 499.99$
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100lira mekanik hdd ye veriyorsanız ssdyede 200lira verebilirsiniz biraz paraya kıymak lazım yeni teknoloji sonuçta..
Ama yorum yaparken de biraz mantıklı olmakta fayda var.. şimdi insanlar işlemcinin yüz ikiyüz MHz daha hızlısı için yüzlerce dolar fazla vermeye hazır olan insanlar var.. sadece işletim sistemi ve kullanılacak programlar için böyle disk için 235$ vermek performansta ciddi derecede hissedilir bir performans artışı getirecekse bunun içinde para vermeye değer.. Ama marka kingston olmaz o ayrı.. :)