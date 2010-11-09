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Kingston SSDNow V100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston SSDNow V100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu
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Önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, SSDNow V100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan yeni SSD ailesindeki tüm modeller, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan depolama sürücüler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSDNow V100 serisi yeni SSD'ler, Kingston'un açıklamalarına göre 250MB/saniye okuma ve 230MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Yeni serideki modeller arasında sadece 64GB kapaisteli model 240MB/saniye okuma ve 145MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Üç yıllık garanti ile sunulan yeni SSD'ler ve Kingston'ın belirlediği model bazlı fiyatlandırmalar şu şekilde,

 - SV100S2/64GZ (64GB) - 119.99$

 - SV100S2D/64GZ (64GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 129.99$

 - SV100S2N/64GZ (64GB, dizüstü güncelleme paketiyle) - 129.99$

 - SV100S2/128GZ (128GB) - 224.99$

 - SV100S2D/128GZ (128GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 234.99$

 - SV100S2N/128GZ (128GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 234.99$

 - SV100S2/256GZ (256GB) - 489.99$

 - SV100S2D/256GZ (256GB, masaüstü güncelleme paketiyle) - 499.99$

 - SV100S2N/256GZ (256GB, dizüstü güncelleme paketiyle) - 499.99$

Kingston SSDNow V100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu
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BehramX 9 yıl
64 gb 200 tl verebiliyorsan buyur seni olsun 64 gb nerene yetecekse artık ?
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::Ashes:: 9 yıl
neresi pahalı 110 dolar yani 200lira eder..
100lira mekanik hdd ye veriyorsanız ssdyede 200lira verebilirsiniz biraz paraya kıymak lazım yeni teknoloji sonuçta..
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Batuist 9 yıl
128GBlar aslında alınabilir fiyat seviyesinde.. şu dönemde kimse arşivini komple SSDye geçirmeyi düşünmek gibi bir cehalette bulunmasın.. sadece şu an için kullanılan işletim sistemi ve programları için kurulacak bir sistede kullanılabilir.. arşivi olan bir insanın 10TB kadar standart bir depolama kapasitesi var artık.. bu SSDlerle karşılanacak bir durum değil.. zaten bu kişiler de bunun farkındadırlar..
Ama yorum yaparken de biraz mantıklı olmakta fayda var.. şimdi insanlar işlemcinin yüz ikiyüz MHz daha hızlısı için yüzlerce dolar fazla vermeye hazır olan insanlar var.. sadece işletim sistemi ve kullanılacak programlar için böyle disk için 235$ vermek performansta ciddi derecede hissedilir bir performans artışı getirecekse bunun içinde para vermeye değer.. Ama marka kingston olmaz o ayrı.. :)
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hacı.basat 9 yıl
Sata2 ve SSD ha... :):):):) Bu garabetleri kim alacak acaba, fiyatına mı baksak, kapasitesinin küçüklüğüne mi yansak, sata3 olaydı da en azından, hızlı diye alacaz madem, bunla çelişmeyeydi.
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BehramX 9 yıl
aynen çok pahalı... Ssd yayılmadan bunların fiyatlarını düşeceği yok yada yeni bir teknoloji ssd yerine alana kadar 5 6 sene millete kazık fiyatta ssd leri satacaklar.
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DH Misafiri 9 yıl
Pahalı pahalı pahalı...
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killnOd 9 yıl
Evet fiyatlar hala cok pahali.Umarim 2011 yilinin sonlarina dogru yeni cikacak sf2xxx chipsetli 256gb ssd ler 250$ , 128gb olanlar ise 150$ seviyesine duserler
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