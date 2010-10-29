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Kingston'dan HyperX serisi Siyah soğutuculu DDR3 bellek kiti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticisi unvanıyla yeni model çalışmalarına devam eden Kingston, HyperX serisi altında sınırlı sayıda ürettiği yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. Mavi renkli soğutucunun kullanıldığı diğer HyperX modellerinden farklı olarak Siyah renkli soğutucu ile donatılan 4GB kapasiteli bellek kiti 1600MHz'de görev yapıyor.

2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan çift kanal formundaki DDR3 bellek kiti standart olarak 1.65v geriliminde çalışıyor ve CL9 zamanlamalarıyla geliyor.  KHX1600C9D3X1K2/4G kod adına sahip olan HyperX serisi yeni bellek kiti, ömür boyu garanti ve 75 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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thunderwatcher 9 yıl
Zuhahaha... Kinsto.. Zuhahaha... Özür dilerim konuşamıycam... ZUAHAHAHAHAHAHA
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SchutZ 9 yıl
Bunun bi esprisi varda, biz mi bilmiyoruz :)
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chaylak__ 9 yıl
Çalışıyo gibi gözükelim demişler bence.
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mazzoow 9 yıl
eski ram'in üstüne siyah plaka koymuşlar haydi piyasaya :D İlahi kingston
hepimiz birertane alalım kingston sınırlı sayıda yapmış 1600mhz cl9 unu :D
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spaydix 9 yıl
zamanlama ya bak çay demle insan bari cl 4-4-4-12 yaparda şok eder müşteriyi :)
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dogo argentino 9 yıl
siyah olunca hızlı mı oluo?
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Tolgá 9 yıl
kaçırmadan bir tane almak lazım
ne saçma iş 1600mhz cl9 limited.yaw bir yürü git kingston
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-dehşet- 9 yıl
Limited Edition ve CL9 hayli ilginç olmuş.
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