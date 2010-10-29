Kingston'dan HyperX serisi Siyah soğutuculu DDR3 bellek kiti

Dünyanın en büyük bellek üreticisi unvanıyla yeni model çalışmalarına devam eden Kingston, HyperX serisi altında sınırlı sayıda ürettiği yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. Mavi renkli soğutucunun kullanıldığı diğer HyperX modellerinden farklı olarak Siyah renkli soğutucu ile donatılan 4GB kapasiteli bellek kiti 1600MHz'de görev yapıyor.

2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan çift kanal formundaki DDR3 bellek kiti standart olarak 1.65v geriliminde çalışıyor ve CL9 zamanlamalarıyla geliyor. KHX1600C9D3X1K2/4G kod adına sahip olan HyperX serisi yeni bellek kiti, ömür boyu garanti ve 75 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.