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Kızaklı QWERTY klavye donanımına sahip BlackBerry 9800'ın fotoğrafları internete sızdırıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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RIM (Research in Motion)'ın WES 2010 etkinliği kapsamında Bold 9650 ile Pearl 3G (9100 / 9105)'i tanıtmasının ve BlackBerry OS 6.0 ile ilgili ilk sinyalleri vermesinin ardından BBleaks tarafından BlackBerry 9800 kod adına sahip olacağı iddia edilen kızaklı bir modelin fotoğrafları internete sızdırıldı.

RIM'ın kızaklı QWERTY klavye donanımına ve BlackBerry OS 6.0 işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu olacağı rivayet edilen BlackBerry 9800'ın şu an için hiçbir özelliği bilinmiyor. Ancak telefonun önümüzdeki yaz aylarına doğru boy gösterebileceği söyleniyor. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

 

Black Eyed Peas - Boom Boom Pow eşliğinde BlackBerry OS 6.0 tanıtım videosu


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baysan240 9 yıl
bu cihazı telefon+ofis işlemleri+saldırı+savunma amaclı yapmışlar heralde kızak açılınca bildiğimiz kalkan olur la bu
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Windows10 9 yıl
kızaklı telefonları niyeyse sevemedim. ayrıca blackberry her zaman için monoblock telefonları için çok sevilmiştir. kızağa filan ihtiyacı yok.
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