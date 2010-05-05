Kızaklı QWERTY klavye donanımına sahip BlackBerry 9800'ın fotoğrafları internete sızdırıldı

RIM (Research in Motion)'ın WES 2010 etkinliği kapsamında Bold 9650 ile Pearl 3G (9100 / 9105)'i tanıtmasının ve BlackBerry OS 6.0 ile ilgili ilk sinyalleri vermesinin ardından BBleaks tarafından BlackBerry 9800 kod adına sahip olacağı iddia edilen kızaklı bir modelin fotoğrafları internete sızdırıldı.

RIM'ın kızaklı QWERTY klavye donanımına ve BlackBerry OS 6.0 işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu olacağı rivayet edilen BlackBerry 9800'ın şu an için hiçbir özelliği bilinmiyor. Ancak telefonun önümüzdeki yaz aylarına doğru boy gösterebileceği söyleniyor. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

Black Eyed Peas - Boom Boom Pow eşliğinde BlackBerry OS 6.0 tanıtım videosu