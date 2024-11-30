Yapay zeka ile 7 kat verimli kentsel rüzgar türbini tasarlandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tarafından tasarlanan dünyanın ilk kentsel rüzgar türbini İngiltere'de tanıtıldı. Birmingham Blade olarak adlandırılan türbin, yapay zeka tasarım uzmanı EvoPhase ve hassas metal üreticisi KwikFab tarafından ortaklaşa geliştirildi.

EvoPhase, İngiltere'nin Birmingham şehrinde esen rüzgar hızlarında çalışabilen kentsel bir rüzgar türbinini tasarlamak ve verimliliğini ölçmek amacıyla yapay zeka destekli bir tasarım süreci yürütüldüğünü belirtiyor. Çoğu türbin 10 m/sn hızlarda verimli çalışabilirken, geliştirilen türbin 3,6 m/sn gibi düşük rüzgar hızlarında çalışabiliyor.

EvoPhase'in baş teknoloji sorumlusu Leonard Nicusan, çevredeki binaların neden olduğu türbülansı yönetirken Birmingham'ın nispeten düşük rüzgar hızlarını yakalayabilen bir türbin geliştirmeyi amaçladıklarını söylüyor. Aynı zamanda türbinin çatı kurulumlarına uygun olması için kompak ve hafif olması gerektiğini belirtiyor.

Şirket, merkezi bir nokta etrafında dönen kavisli kanatlar için en uygun tasarımı buldu ve gerçekleştirdikleri simülasyonlarla Birmingham bölgesinde kullanılan mevcut tasarımlardan 7 kata kadar daha verimli olduğunu doğruladı.

2.000'den fazla tasarım üretildi

Nicusan, yapay zekanın rüzgar türbini tasarlama konusundaki faydalarını şöyle açıklıyor: “Yapay zeka, geleneksel insan deneylerinin kapsamının ötesinde tasarım olanaklarını keşfetmemizi sağladı. Sadece birkaç hafta içinde 2.000'den fazla rüzgar türbini tasarımı üretebildik, test edebildik ve iyileştirebildik. Bu da geliştirme sürecimizi önemli ölçüde hızlandırdı ve geleneksel yöntemlerle yıllar ve milyonlarca pound harcanacak bir şeyi başardık.”

4 metrelik dalgalara dayanabilen yüzer GES sistemi geliştirildi 1 gün önce eklendi

Doğal seçilim simüle edildi

Birmingham Üniversitesi'ndeki bir araştırma grubu tarafından geliştirilen EvoPhase'in yapay zeka destekli evrimsel tasarım süreci, doğal seçilimi simüle ediyor. Bu yaklaşım, performans faktörleri arasındaki geleneksel değiş tokuşlardan kaçınarak birden fazla parametrenin eş zamanlı olarak optimize edilmesini sağlıyor.

Nicusan, son tasarımın sadece bir prototip olmadığını, gerçek dünyada kullanıma hazır, öngörücü bir çözüm olduğunu iddia etti. KwikFab tarafından üretilen Birmingham Blade'in ilk prototipi, tasarımın üretim fizibilitesini göstermeye odaklanıyor. Türbinin bir alüminyum versiyonu değerlendirme ve test için Birmingham'daki bir çatıya yerleştirilecek. Nihai ürünün 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Yapay zeka ile 7 kat verimli kentsel rüzgar türbini tasarlandı