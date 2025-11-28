Google, yapay zeka araçlarını ücretsiz kullananlara yeni sınırlama getirdi

Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro'yu ücretsiz kullananlar için değişiklikler neler?
Ücretsiz kullanıcılar artık yalnızca temel erişime sahip ve günlük sınırlar sık sık değişecek. Bu, muhtemelen ücretsiz kullanıcıların araçları eskisinden daha az kullanabileceği anlamına geliyor. Nano Banana Pro için görüntü sınırı artık günde iki. Google, değişikliklerin “yüksek talepten” kaynaklandığını söylüyor.
Google’ın bir diğer yapay zeka aracı olan NotebookLM’i kullananlar için de bir değişiklik söz konusu. Ücretsiz kullanıcılar, Nano Banana Pro tarafından desteklenen infografik ve slayt hazırlama olanağını kaybetti. Pro kullanıcıları da bu özellikler için ek sınırlamalar getirildi. Google, bu değişikliklerin kapasite sorunları nedeniyle “geçici olarak” gerçekleştiğini belirtiyor.
Pro veya Ultra kullanıcıları için sınırlamaların değişmediğini belirtmek gerekiyor. Bu güncellemeler, araçlara olan talep yüksek olduğu için çoğunlukla ücretsiz kullanıcıları etkiliyor. Google, sistemin herkes için sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla erişimi düzenliyor.
