    Google, yapay zeka araçlarını ücretsiz kullananlara yeni sınırlama getirdi

    Google'ın popüler yapay zeka araçları Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro'yu abone olmadan kullananlara kötü haber! Google, yoğun kullanım nedeniyle ücretsiz kullanıcılara yeni sınırlama getirdi.

    Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro'yu ücretsiz kullananlara sınırlama Tam Boyutta Gör
    Google, çok fazla kullanıcı tarafından kullanılan yapay zeka araçları Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro'yu ücretsiz kullananlara yeni sınırlama getirdi. Gemini 3 Pro ilk çıktığında, ücretsiz kullanıcılar günde en fazla beş komut girebiliyordu. Gemini 3 Pro ile desteklenen görüntü aracı Nano Banana Pro'yu kullanarak günde en fazla üç görüntü oluşturabiliyor veya düzenleyebiliyorlardı. Google yakın zamanda bu sınırları güncelledi.

    Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro'yu ücretsiz kullananlar için değişiklikler neler?

    Ücretsiz kullanıcılar artık yalnızca temel erişime sahip ve günlük sınırlar sık sık değişecek. Bu, muhtemelen ücretsiz kullanıcıların araçları eskisinden daha az kullanabileceği anlamına geliyor. Nano Banana Pro için görüntü sınırı artık günde iki. Google, değişikliklerin “yüksek talepten” kaynaklandığını söylüyor.

    Google’ın bir diğer yapay zeka aracı olan NotebookLM’i kullananlar için de bir değişiklik söz konusu. Ücretsiz kullanıcılar, Nano Banana Pro tarafından desteklenen infografik ve slayt hazırlama olanağını kaybetti. Pro kullanıcıları da bu özellikler için ek sınırlamalar getirildi. Google, bu değişikliklerin kapasite sorunları nedeniyle “geçici olarak” gerçekleştiğini belirtiyor.

    Pro veya Ultra kullanıcıları için sınırlamaların değişmediğini belirtmek gerekiyor. Bu güncellemeler, araçlara olan talep yüksek olduğu için çoğunlukla ücretsiz kullanıcıları etkiliyor. Google, sistemin herkes için sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla erişimi düzenliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 4 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 6 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 6 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 6 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 6 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 7 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 7 saat önce

    Kupon varsa talibim.

