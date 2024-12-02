Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Köfteci Yusuf, 76 milyon TL yatırımla iki rüzgar türbini kuruyor

    Gıda ve restoran devi Köfteci Yusuf, kendi alanından çok farklı bir endüstride yeni adımlar atıyor. Firma, 76 milyon TL yatırımla Susurluk’ta iki rüzgar türbini daha kuruyor.
    Köfteci Yusuf, 76 milyon TL yatırımla iki rüzgar türbini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen gıda ve restoran zincirlerinden olan Köfteci Yusuf, yenilenebilir enerji alanında adımlar atmayı sürdürüyor. Firma, rüzgara dayalı elektrik üretim yatırımlarını artırıyor ve Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2 adet yeni rüzgar türbini kurmayı planlıyor.

    Köfteci Yusuf, rüzgar enerjisinde büyüyor

    Firma, “Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali” projeleri ile zaten aynı bölgede gerçekleştirilecek projelerini duyurmuştu. Daha önce 6,5 MW kurulu gücünde Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali 3 ve 1 MW kurulu gücünde Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali 4 tesisini kuran şirket şimdi de aynı mahallede 2 MW kurulu gücünde Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali 5 ve 6 tesisini kurmayı hedefliyor

    Yeni santral projelerinin yatırım büyüklüğü ise 76 milyon TL olacak. Tesisin, iki adet rüzgar türbini ile 8.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor. Rüzgar enerji santralinde üretilecek elektrik enerjisinin Balıkesir1 TM’ye bağlanması planlanıyor. Proje kapsamında yapılacak olan arazi hazırlık ve inşaatın 5 ay sürmesi bekleniyor.

    Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan firmaların sayısı giderek artıyor. Türkiye, 2025 yılına gelindiğinde güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu gücünün 22 bin 600 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) 14 bin 800 megavata, hidroelektrik santrallerinde (HES) 32 bin 395 megavata ve jeotermal enerji santrallerinde (JES) ise 4 bin 487 megavata ulaşmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel grandland x 1.5 dizel yorumlar iş bulamıyorum inşaatta çalışmak tsk psikiyatri geçmişi hesap kesim tarihi geldi. ama kesilmedi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız