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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen gıda ve restoran zincirlerinden olan Köfteci Yusuf, yenilenebilir enerji alanında adımlar atmayı sürdürüyor. Firma, rüzgara dayalı elektrik üretim yatırımlarını artırıyor ve Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2 adet yeni rüzgar türbini kurmayı planlıyor.

Köfteci Yusuf, rüzgar enerjisinde büyüyor

Firma, “Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali” projeleri ile zaten aynı bölgede gerçekleştirilecek projelerini duyurmuştu. Daha önce 6,5 MW kurulu gücünde Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali 3 ve 1 MW kurulu gücünde Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali 4 tesisini kuran şirket şimdi de aynı mahallede 2 MW kurulu gücünde Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali 5 ve 6 tesisini kurmayı hedefliyor

Yeni santral projelerinin yatırım büyüklüğü ise 76 milyon TL olacak. Tesisin, iki adet rüzgar türbini ile 8.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor. Rüzgar enerji santralinde üretilecek elektrik enerjisinin Balıkesir1 TM’ye bağlanması planlanıyor. Proje kapsamında yapılacak olan arazi hazırlık ve inşaatın 5 ay sürmesi bekleniyor.

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Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan firmaların sayısı giderek artıyor. Türkiye, 2025 yılına gelindiğinde güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu gücünün 22 bin 600 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) 14 bin 800 megavata, hidroelektrik santrallerinde (HES) 32 bin 395 megavata ve jeotermal enerji santrallerinde (JES) ise 4 bin 487 megavata ulaşmayı hedefliyor.

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Köfteci Yusuf, 76 milyon TL yatırımla iki rüzgar türbini kuruyor