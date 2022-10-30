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    Konsolda PS5'e özel olan Forspoken'dan yeni oynanış videosu geldi

    Daha öncesinde Project Athia olarak bilinen PlayStation 5 ve PC için çıkacak Forspoken'dan parkur mekaniklerinin gösterildiği yeni oynanış videosu paylaşıldı.      
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    Konsolda PS5'e özel olan Forspoken'dan yeni oynanış videosu geldi Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni oynanış videosu geldi.

    Paylaşılan videoda oyunun parkur mekaniklerine yer verilmiş. uzun zamandır beklenen oyun ne yazık ki ertelemelerin ardından yaşattığı heyecanı kaybetti. Umuyoruz ki çıkışında bizleri memnun eden bir oyun olur. Forspoken, 24 Ocak 2023'te PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

    Forspoken Oynanış Videosu

    Forspoken, güzel ve zalim Athia topraklarına götürülen New York'lu genç Frey'in yolculuğunu anlatıyor. Evine dönmenin yollarını arayan Frey, yeni edindiği sihirli güçleriyle geniş toprakları aşmak ve devasa canavarlarla savaşmak zorunda.

    Güzel Ama Zalim Bir Açık Dünya -

    Son teknolojiyle hayata getirilmiş, göz alıcı grafiklere sahip muazzam manzaralara ve ilginç yaratıklara ev sahipliği yapan geniş Athia diyarlarını keşfet.

    Özelleştirilebilir Büyü Cephanesi -

    Hızlı ve heyecan verici ya da stratejik ve temkinli gibi farklı oyun tarzları sunan çok çeşitli güçlü yetenekleri kullanarak ürkütücü canavarlarla yüzleş.

    Sezgisel, Büyüyle Zenginleştirilmiş Parkur -

    Duvarları aş, kanyonları geç, baş döndüren yüksekliklerden atla ve geniş topraklarda koş. Frey'in eşsiz yetenekleri açık dünyayı kolaylıkla arşınlayabilmesini sağlar.

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