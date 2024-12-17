The Witcher 4 için en merak edilen detay belli oldu: Gwent geri dönüyor

İlk olarak The Witcher 3 ile tanıtılan Gwent, stratejik yapısı ve hızlı oynanışıyla büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. CDPR, 2018'de Gwent için bağımsız bir oyun yayınladı ancak bu projenin desteklenmesi 2023'te sona erdi. 2025'te fiziksel bir Gwent oyununun çıkması planlanırken, The Witcher 4 içinde kart oyununun nasıl yer alacağı büyük bir merak konusu.
Yeni oyunda oyuncular, Ciri’nin bir Witcher’a dönüşme hikâyesine tanıklık edecek. CDPR’ın kreatif direktörü Adam Badowski, oyunun, Ciri’nin Geralt’tan devraldığı bu zorlu görevi nasıl üstlendiğini anlatacağını açıkladı. Bu süreçte, Ciri’nin sadece bir canavar avcısı değil, aynı zamanda derin bir karakter gelişimine sahip bir kahraman olacağı belirtiliyor.
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor