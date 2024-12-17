The Witcher 4 için en merak edilen detay belli oldu: Gwent geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklenen projelerinden biri olan The Witcher 4, geçtiğimiz hafta gerçekleşen The Game Awards 2024'te oyunculara ilk kez tanıtıldı. CD Projekt Red (CDPR), 2022'de duyurulan yeni oyunun başrolünde Ciri'nin olacağını doğruladı. Geralt'ın mirasını devralan Ciri, bu sefer oyunculara hem hikâye hem de oynanış açısından farklı bir deneyim sunacak. Ancak bazı Witcher severlerin merak ettiği en büyük detaylar bunlar değildi...

Evet, Gwent geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Oyunun fragmanı etkileyici görsellerle doluyken, hayranlar The Witcher 3: Wild Hunt ile popüler hale gelen yan etkinliklerden biri olan Gwent'in yeni oyunda yer alıp almayacağını merak ediyor. CDPR’dan gelen son açıklamalara göre, bu sevilen oyun içi kart oyunu geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Witcher 4'ün yapımcısı Gosia Mitrega ve Sebastian Kalemba, Easy Allies’a verdikleri röportajda, Gwent'in geliştirici ekip için çok özel bir yere sahip olduğunu ve oyuncuların bu konuda hayal kırıklığına uğramayacağını belirtti. Ayrıca, oyunun yönetmeni Sebastian Kalemba da Gwent’in The Witcher serisinde deneyimin bir parçası olduğunu vurguladı.

The Witcher 4 için Ciri'nin seslendirmeni değişti 1 gün önce eklendi

İlk olarak The Witcher 3 ile tanıtılan Gwent, stratejik yapısı ve hızlı oynanışıyla büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. CDPR, 2018'de Gwent için bağımsız bir oyun yayınladı ancak bu projenin desteklenmesi 2023'te sona erdi. 2025'te fiziksel bir Gwent oyununun çıkması planlanırken, The Witcher 4 içinde kart oyununun nasıl yer alacağı büyük bir merak konusu.

Yeni oyunda oyuncular, Ciri’nin bir Witcher’a dönüşme hikâyesine tanıklık edecek. CDPR’ın kreatif direktörü Adam Badowski, oyunun, Ciri’nin Geralt’tan devraldığı bu zorlu görevi nasıl üstlendiğini anlatacağını açıkladı. Bu süreçte, Ciri’nin sadece bir canavar avcısı değil, aynı zamanda derin bir karakter gelişimine sahip bir kahraman olacağı belirtiliyor.

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The Witcher 4 için en merak edilen detay belli oldu