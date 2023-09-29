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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 3 iki oyun için çıkışını yapıyor

    AMD’nin beklenen FSR 3’ü nihayet oyunlara geliyor. Doğrudan firma yetkilisi tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle FSR 3’ün iki oyun için çıkış yapacağı duyuruldu.
    AMD FSR 3 iki oyun için çıkışını yapıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 3 ekran kartlarıyla birlikte FSR 3’ün de duyurusunu yapmıştı. Ancak ilk kartların üzerinden neredeyse 10 ay geçti ve oyuncuların FSR 3 bekleyişi sürüyor. Daha doğrusu bu bekleyiş artık bitiyor diyebiliriz. Zira cuma günü yani bugün itibariyle FSR 3, bir güncelleme ile birlikte Forspoken ve Immortals of Aveum’a geliyor.

    FSR 3 bekleyişi sona erdi

    AMD FSR 3 iki oyun için çıkışını yapıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, aylar önce oyunculara FSR 2'ye göre 2 kata kadar performans artışı bekleme sözü vermişti ve daha sonra şirketin bu büyük performans artışını elde etmek için DLSS 3 teknolojine benzer bir şekilde şekilde kare enterpolasyonu kullanacağını öğrenmiştik. Geçtiğimiz haftalarda Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT tanıtılırken sergilenen demolarda FSR 3’ün bu iddiaları gerçekleştirdiğini de gördük.

    Şimdi ise bu iddiaları gerçek oyunlarda test etme dönemi başlıyor. Gamescom'daki Gaming Festival 2023 etkinliği sırasında şirket, FSR 3'ü destekleyen ilk oyunların Forspoken ve Immortals of Aveum olacağını açıklamıştı ve şimdi, AMD baş oyun mimarı Frank Azor, dün yaptığı açıklamada bu iki oyun için geri sayımın bittiğini söyledi.

    Ancak bu iki yapım FSR 33 için sadece başlangıç. Önümüzdeki dönemlerde teknolojinin aşağıdaki yapımlara geleceği de açıklandı:

    • Avatar Frontiers of Pandora
    • Cyberpunk 2077
    • Warhammer 40K: Space Marine II
    • Frostpunk 2
    • ADERS
    • SQUAD
    • Starship Troopers İmha
    • Black Myth WUKONG
    • Crimson Desert
    • Like A Dragon Sonsuz Zenginlik

    AMD ayrıca FSR 3'ün Unreal Engine 5 için bir eklenti olarak sunulacağını ve oyun topluluğu arasında benimsenme oranını daha da artıracağını doğruladı. FSR 3'ün en iyi yanı, AMD'nin kendi ekran kartları da dahil olmak üzere tüm üretici kartlarıyla (Nvidia ve Intel) uyumlu olması. Teknoloji aynı zamanda konsollarla da uyumlu olacak. FSR 3, Radeon RX 5700 ile RTX 20 serisi dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi destekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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