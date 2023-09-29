Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 3 ekran kartlarıyla birlikte FSR 3’ün de duyurusunu yapmıştı. Ancak ilk kartların üzerinden neredeyse 10 ay geçti ve oyuncuların FSR 3 bekleyişi sürüyor. Daha doğrusu bu bekleyiş artık bitiyor diyebiliriz. Zira cuma günü yani bugün itibariyle FSR 3, bir güncelleme ile birlikte Forspoken ve Immortals of Aveum’a geliyor.

FSR 3 bekleyişi sona erdi

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Şimdi ise bu iddiaları gerçek oyunlarda test etme dönemi başlıyor. Gamescom'daki Gaming Festival 2023 etkinliği sırasında şirket, FSR 3'ü destekleyen ilk oyunların Forspoken ve Immortals of Aveum olacağını açıklamıştı ve şimdi, AMD baş oyun mimarı Frank Azor, dün yaptığı açıklamada bu iki oyun için geri sayımın bittiğini söyledi.

Ancak bu iki yapım FSR 33 için sadece başlangıç. Önümüzdeki dönemlerde teknolojinin aşağıdaki yapımlara geleceği de açıklandı:

Avatar Frontiers of Pandora

Cyberpunk 2077

Warhammer 40K: Space Marine II

Frostpunk 2

ADERS

SQUAD

Starship Troopers İmha

Black Myth WUKONG

Crimson Desert

Like A Dragon Sonsuz Zenginlik

AMD ayrıca FSR 3'ün Unreal Engine 5 için bir eklenti olarak sunulacağını ve oyun topluluğu arasında benimsenme oranını daha da artıracağını doğruladı. FSR 3'ün en iyi yanı, AMD'nin kendi ekran kartları da dahil olmak üzere tüm üretici kartlarıyla (Nvidia ve Intel) uyumlu olması. Teknoloji aynı zamanda konsollarla da uyumlu olacak. FSR 3, Radeon RX 5700 ile RTX 20 serisi dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi destekliyor.

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AMD FSR 3 iki oyun için çıkışını yapıyor