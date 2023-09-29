AMD FSR 3 iki oyun için çıkışını yapıyor

FSR 3 bekleyişi sona erdi
Şimdi ise bu iddiaları gerçek oyunlarda test etme dönemi başlıyor. Gamescom'daki Gaming Festival 2023 etkinliği sırasında şirket, FSR 3'ü destekleyen ilk oyunların Forspoken ve Immortals of Aveum olacağını açıklamıştı ve şimdi, AMD baş oyun mimarı Frank Azor, dün yaptığı açıklamada bu iki oyun için geri sayımın bittiğini söyledi.
Ancak bu iki yapım FSR 33 için sadece başlangıç. Önümüzdeki dönemlerde teknolojinin aşağıdaki yapımlara geleceği de açıklandı:
- Avatar Frontiers of Pandora
- Cyberpunk 2077
- Warhammer 40K: Space Marine II
- Frostpunk 2
- ADERS
- SQUAD
- Starship Troopers İmha
- Black Myth WUKONG
- Crimson Desert
- Like A Dragon Sonsuz Zenginlik
AMD ayrıca FSR 3'ün Unreal Engine 5 için bir eklenti olarak sunulacağını ve oyun topluluğu arasında benimsenme oranını daha da artıracağını doğruladı. FSR 3'ün en iyi yanı, AMD'nin kendi ekran kartları da dahil olmak üzere tüm üretici kartlarıyla (Nvidia ve Intel) uyumlu olması. Teknoloji aynı zamanda konsollarla da uyumlu olacak. FSR 3, Radeon RX 5700 ile RTX 20 serisi dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.