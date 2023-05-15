Oyunlarda 100 GB boyutlar artık standart haline geldi ve bu olay durmayacak!

Oyuncuların saatler süren indirme yapmasını neden olan oyunlara son olarak Star Wars Jedi: Survivor eklendi. 130 GB’lık dosya boyutuyla bu yıl piyasaya sürülen en büyük PC oyunu olma özelliğini taşıyan oyun, sadece yavaş bir internete sahip olanlar için değil aynı zamanda sınırlı depolama alanına sahip herkes için can yakıcı.
100 GB dosya boyutu standart haline geldi
Steam verilerine göre PC kullanıcıların neredeyse yarısı 1 TB veya daha fazla dik alanına sahip. Bunu yüzde 23,18 ile 250 GB-499 GB ve yüzde 14,62 ile 750 GB-999 GB alana sahip olanlar izliyor. Jedi: Survivor'ın yanı sıra Forspoken (120GB), Redfall (100GB), The Last of Us Part 1 (100GB) ve Atomic Heart (90GB) son zamanlar yüksek dosya boyutuyla çıkış yapan oyunlar arasında yer alıyor. Daha da ilginci Steam verilerine göre kullanıcıların neredeyse yarısının sisteminde 250 GB veya daha az boş depolama alanı bulunuyor.
Sorunlar burada da bitmiş değil. Halihazırda HDD kullanan büyük bir kesim için aslında birkaç yıldır süren sorun daha da hissedilir hale geliyor: Yükleme süreleri. Oyunların paket boyutları ve kaplamalar hızlı bir yüklemeyi de aslında zorunlu kılıyor. Immortals of Aveum, Diablo 4 ve Star Wars Jedi: Survivor güncel oyunlarda artık SSD’nin önerildiğini görüyoruz. Üstelik artık çıkış yapan oyunlara ilk günden onlarca GB'lık güncelleme gelmesine ise değinmiyoruz bile.Kaynakça https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam https://www.techspot.com/news/98685-game-installs-100gb-or-larger-have-become-standard.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.