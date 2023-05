Oyunlarda 100 GB boyutlar artık standart haline geldi ve bu olay durmayacak!

Tam Boyutta Gör Güçlü ekran kartları PC oyuncuları için giderek daha önemli bir bileşen haline gelirken, bu yıl gördüğümüz popüler oyunlar yüksek kapasiteli bir SSD'nin daha mantıklı bir satın alma olacağını gösteriyor. Sanki 100 GB'lık oyunlar standart hale gelmiş gibi görünüyor ve bu depolama sıkıntısı yaşayan oyuncular için sorun olabilir.

Oyuncuların saatler süren indirme yapmasını neden olan oyunlara son olarak Star Wars Jedi: Survivor eklendi. 130 GB’lık dosya boyutuyla bu yıl piyasaya sürülen en büyük PC oyunu olma özelliğini taşıyan oyun, sadece yavaş bir internete sahip olanlar için değil aynı zamanda sınırlı depolama alanına sahip herkes için can yakıcı.

100 GB dosya boyutu standart haline geldi

Steam verilerine göre PC kullanıcıların neredeyse yarısı 1 TB veya daha fazla dik alanına sahip. Bunu yüzde 23,18 ile 250 GB-499 GB ve yüzde 14,62 ile 750 GB-999 GB alana sahip olanlar izliyor. Jedi: Survivor'ın yanı sıra Forspoken (120GB), Redfall (100GB), The Last of Us Part 1 (100GB) ve Atomic Heart (90GB) son zamanlar yüksek dosya boyutuyla çıkış yapan oyunlar arasında yer alıyor. Daha da ilginci Steam verilerine göre kullanıcıların neredeyse yarısının sisteminde 250 GB veya daha az boş depolama alanı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Oyunlar bir süredir daha fazla disk alanı kaplıyor. Call of Duty: Modern Warfare'in 200+GB boyutu, oyuncuların ihtiyaç duymadıkları oyun modlarını kaldırabilmelerinden önce, insanların sadece bu oyun için bir SDD satın almasına yol açmıştı. Borderlands 3: The Directors Cut 135GB, Red Dead Redemption 120GB ve Final Fantasy 15 Windows Edition 110GB'a ulaşıyor. Öte yandan ufukta işler de değişmeyecek: Immortals of Aveum için 110 GB, Diablo 4 için 90GB ve Baldur's Gate 3'ün son sürümü için ise 150GB gerekecek.

Sorunlar burada da bitmiş değil. Halihazırda HDD kullanan büyük bir kesim için aslında birkaç yıldır süren sorun daha da hissedilir hale geliyor: Yükleme süreleri. Oyunların paket boyutları ve kaplamalar hızlı bir yüklemeyi de aslında zorunlu kılıyor. Immortals of Aveum, Diablo 4 ve Star Wars Jedi: Survivor güncel oyunlarda artık SSD’nin önerildiğini görüyoruz. Üstelik artık çıkış yapan oyunlara ilk günden onlarca GB'lık güncelleme gelmesine ise değinmiyoruz bile.

Yeni nesil oyunlarda 100 GB boyutlar standart hale geldi