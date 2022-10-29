Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'tan son haber geldi.

Sonic Prime yayın tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteği ile çıkışını yapacak. God of War Ragnarok şüphesiz bu yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi. 3 Kasım akşamı ise inceeme videomuzla sizlerle olacağız. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

God of War Ragnarök Çıkış Fragmanı

Santa Monica Studio'dan eleştirmenlerin beğenisini kazanan God of War'un (2018) devamı geliyor. Fimbulvetr bastırıyor. Kratos ve Atreus, cevap arayışında Dokuz Diyarın dokuzunu da keşfe koyulmuşken Aesir kuvvetleri, kehanete göre dünyanın sonunu getirecek savaşa hazırlanmakta. Baş döndürücü güzellikteki mitolojik topraklarda, canavarlardan Kuzey Tanrılarına pek çok korkunç düşmanla yüzleşecekler. Ragnarök tehdidi giderek yaklaşmakta. Kratos ve Atreus, kendi huzurları ve diyarların huzuru arasında bir seçim yapmak durumunda.

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God of War Ragnarök'un çıkış fragmanı paylaşıldı