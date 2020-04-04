Konum belirleyici etiketler post operatif hasta takibinde kullanılacak

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan birçok hastanede görev alan sağlık personeli ve hemşirelerin üzerinde konum belirleyici etiketler bulunuyor ve bu etiketler sayesinde ihtiyaç duyulduğunda gerekli personel ulaşılıyor.

The Johns Hopkins Hospital kurumundan bir grup araştırmacı bu etiketleri post operatif hastaların takibinde kullanmak amacıyla kolları sıvadı.

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Hastaların takibinde konum belirleyici etiketler kullanılacak

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Midmark Coporation kurumu tarafından üretilen takip etiketleri operasyon geçirmiş hastaların günşük yürüyüş sürelerinin ve yürüyüş sıklıklarının takibi için kullanılacak.

Araştırma için yaş ortalaması 63 olan 100 farklı denek üzerinde çalışıldı ve gerçek zamanlı konum takibi etiketleri hastaların üzerine yerleştirildi.

Post operatif hastalara günde 3 defa koridora çıkmaları ve yürüyüş yapmaları tembihlendi. Sonuçlar incelendiğinde ancak 4 hastadan 1'inin belirtilen yürüyüş önerilerine uyum sağladı kalan hastaların ise asgari kotayı doldurmadığı gözlendi.

Ayrıca Bkz. "Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı"

Yeni etiketlerin düzenli olarak hasta takibinde kullanılması planlanıyor.

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/device-that-tracks-location-of-nurses-repurposed-to-record-patient-mobility

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