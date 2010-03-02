Koreli INS Mobile'dan AMOLED ekranlı medya oynatıcı

INS Mobile iVIDI AMOLED ekranlı taşınabilir kişisel medya oynatıcı
Uzak Doğu'lu firmalar kullanıcılara yeni seçenekler sunmaya devam ediyorlar. Bunu destekler nitelikte Koreli NSI Mobile firması, gelişmiş özelliklere sahip yeni medya oynatıcısını kullanıcılara sundu.
iVIDI model isimli ürün 3,3 inç boyutunda, WQVGA (480×272) çözünürlükte, AMOLED(yüksek kaliteli renkler, yüksek siyah başarımı, düşük güç tüketimi vs. sunar) teknolojisini kullanan dokunmatik bir ekrana sahip. Ürünün bu gelişmiş ekranına microSD kart desteği ile arttırılabilir hafızası, T-DMP TV alıcısı(ülkede DMP TV desteği olması gerekir), Wi-Fi, FM radyo, E-kitap okuyucusu, ivme ölçer(hareket sensörü olarak da bilinir) gibi özellikler eşlik ediyor. QSound(sese çevresel etki kazandırmayı amaçlıyor) ses geliştirme teknolojisine de sahip olan iVIDI, dikkat çekici arayüzü ile güzel bir alternatif olabilir. Ürünün fiyatı, Kore dışındaki piyasalara çıkıp çıkmayacağı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor.
iVIDI'nin arayüzünden görünümler
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Teşekkür benden
İkisi de aynı OLED(Organic Light Emitting Diode, yani ışık yayan organik diyot) teknolojisi aslına bakarsanız. İsim farklılıkları AMOLED'lerin Active Matrix adlı, piksellerin teker teker kontrolünü sağlayan bir metodu kullanmasından kaynaklanıyor.
Çevresel etki falan anlamam, Cowon S9'un ses kalitesinin altında kalmayacak bu biiiir.
Wi-fi falan iyi hoş ama sağlam batarya olacak bu ikiiiiii.
Bunlar olduğu vakit Cowon'umu benden araklamaya çalışan arkadaşıma direkt okutur geçerim iVIDI'ya.
Vıdı mıdı ne tuhaf ismi var yaf hehe
Bu güzel haber için teşekkürler Figure!