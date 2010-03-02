Koreli INS Mobile'dan AMOLED ekranlı medya oynatıcı

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INS Mobile iVIDI AMOLED ekranlı taşınabilir kişisel medya oynatıcı

Uzak Doğu'lu firmalar kullanıcılara yeni seçenekler sunmaya devam ediyorlar. Bunu destekler nitelikte Koreli NSI Mobile firması, gelişmiş özelliklere sahip yeni medya oynatıcısını kullanıcılara sundu.

iVIDI model isimli ürün 3,3 inç boyutunda, WQVGA (480×272) çözünürlükte, AMOLED(yüksek kaliteli renkler, yüksek siyah başarımı, düşük güç tüketimi vs. sunar) teknolojisini kullanan dokunmatik bir ekrana sahip. Ürünün bu gelişmiş ekranına microSD kart desteği ile arttırılabilir hafızası, T-DMP TV alıcısı(ülkede DMP TV desteği olması gerekir), Wi-Fi, FM radyo, E-kitap okuyucusu, ivme ölçer(hareket sensörü olarak da bilinir) gibi özellikler eşlik ediyor. QSound(sese çevresel etki kazandırmayı amaçlıyor) ses geliştirme teknolojisine de sahip olan iVIDI, dikkat çekici arayüzü ile güzel bir alternatif olabilir. Ürünün fiyatı, Kore dışındaki piyasalara çıkıp çıkmayacağı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor.

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iVIDI'nin arayüzünden görünümler