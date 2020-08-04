Taksilere puan sistemi geliyor

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Salgın nedeniyle iş kaybının yüzde 60 seviyesine dayandığı taksicilik sektörü için önemli bir uygulamanın yolda olduğu açıklandı. Müşteriler, kullandıkları taksinin şoförünü puanlayabilecek.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sektörün daha da keyifli hale gelmesi için yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti. Aksu, konuyla ilgili açıklamasında "Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz" ifadesine yer verdi.

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Buna göre müşteriler, kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verebilecek. Bu puan, sistem üzerinden görülebilecek ve müşteriler yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet başlayacağı düşünülüyor.

"ÖTV teşviki gelirse 270 milyon liralık araç alımı yaparız"

Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.

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