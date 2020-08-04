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    Taksilere puan sistemi geliyor

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, müşterilerin kullandıkları taksinin şoförünü nezaket ve güvenlik gibi konularda puanlayabilecekleri bir uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Taksilere puan sistemi geliyor
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    Salgın nedeniyle iş kaybının yüzde 60 seviyesine dayandığı taksicilik sektörü için önemli bir uygulamanın yolda olduğu açıklandı. Müşteriler, kullandıkları taksinin şoförünü puanlayabilecek.

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    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sektörün daha da keyifli hale gelmesi için yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti. Aksu, konuyla ilgili açıklamasında "Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz" ifadesine yer verdi.

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    Buna göre müşteriler, kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verebilecek. Bu puan, sistem üzerinden görülebilecek ve müşteriler yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet başlayacağı düşünülüyor.

    "ÖTV teşviki gelirse 270 milyon liralık araç alımı yaparız"

    Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.



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    Johnny Silverhand 2 hf. en beğenilen
    Eşe dosta yüksek puan verdirtme çabaları



    Taksiden tam inecek olan yolcuya “Allah’ını seviyorsan bir iki puan yüksek ver de itibarımız artsın.” Diyen taksiciler,



    Sen misin düşük puan verdin diye salça olan başka taksiciler



    İtibar puanlarını kapıştırırken karakolluk olacak diğer taksici arkadaşlar



    Uzar da uzar...
    Eşe dosta yüksek puan verdirtme çabaları Taksiden tam inecek olan yolcuya “Allah’ını seviyorsan bir iki puan yüksek ver de itibarımız artsın.” Di...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf.
    Bu sefer de düşük puan verdin kavgaları başlar.
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    Qantas (Emrullah John Crea) 2 hf.
    Puan değil,Uber gelsin.....
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayhanküçük 2 hf.
    hepsine toplu sıfır verme gibi şansımız var mı
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    435 2 hf.
    Martı’ya takmalarından sonra iyice tiksindiğim meslek.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    "Dayı benim puan epey düşmüş. Bi sıfırlasan şu benim puanı. Olmadı yeni hesap aç bana."
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 2 hf.
    Bir işe yaramaz. Sadece göstermelik bir uygulama. Taksi piyasasına bir düzen gelsin.
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    Kingo Panda (Gökmen ) 2 hf.
    Ülkede ne kadar taksici minibüsçü kamyoncu tırcı varsa..... Herbiri ayrı terör aynı terrane
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    kıvançkondakcı 2 hf.
    kısa mesafe için almayanları da puanlayabileceksek güzel bir şey
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    MRTFR 2 hf.
    Düşük puan alanlara bir ceza gelmediği sürece bir halta yaramaz.
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    ogameci 2 hf.
    Gelsin gelsin indi bindiye 13 yerine 15 alıp para üstü vermeyenlere çakalım puanı
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    balcis 2 hf.
    en az (-) puan alan kazanır.

    şaka bir yana bunlar telefon no alıp adam tehdit eder eksi puan verme diye
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    Umutcan 2 hf.
    Müşterilerin puanlamaları anonim olmalı ve her gün belirli saatte puan ortalaması hesaplanmalı, her puandan sonra ortalama direkt değişmemeli. Yoksa taksiden inip düşük puan verdiğini görürlerse adamı döverler orada :)
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