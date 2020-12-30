Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi

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Türkiye’nin Çinli üretici Sinovac’tan satın aldığı aşıların ilk bölümü Türkiye’ye geldi. Daha önce çok kez aşının gelişi hakkında tarih verilmiş ancak bu tarihlere riayet edilmemişti. Sonunda aşı ilk kez Türkiye topraklarına gelmiş oldu.

Çin’den sipariş edilen aşıları taşıyan uçak bu sabah Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Soğuk hava depolarında getirilen aşılar Ankara’daki depolara taşındı.

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşıları test ederek zararlı olup olmadığını inceleyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu testlerin 14 gün süreceğini açıkladı. Bakan Koca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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“Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.”

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Türkiye, Çinli Sinovac şirketinden 50 milyon doz aşı sipariş etti. Bu siparişin ilk partisi bugün geldi. Ayrıca Ocak ayının başında da Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 550 bin dozunun da Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Pfizer-BioNTech aşısından 4,5 milyon doz sipariş edildi. Bu siparişlerin tamamının Mart ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

Kim ne zaman aşı olacak?

Aşının test çalışmaları tamamlanıp onay alındıktan sonra aşılamaya başlanacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1344112215683698688

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