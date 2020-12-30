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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi

    Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen Coronavac koronavirüs aşısının ilk partisi bugün Türkiye'ye geldi. TİTCK tarafından yapılacak testler sonrasında kullanılmaya başlanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi
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    Türkiye’nin Çinli üretici Sinovac’tan satın aldığı aşıların ilk bölümü Türkiye’ye geldi. Daha önce çok kez aşının gelişi hakkında tarih verilmiş ancak bu tarihlere riayet edilmemişti. Sonunda aşı ilk kez Türkiye topraklarına gelmiş oldu.

    Çin’den sipariş edilen aşıları taşıyan uçak bu sabah Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Soğuk hava depolarında getirilen aşılar Ankara’daki depolara taşındı.

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    Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşıları test ederek zararlı olup olmadığını inceleyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu testlerin 14 gün süreceğini açıkladı. Bakan Koca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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    “Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.”

    Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi
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    Türkiye, Çinli Sinovac şirketinden 50 milyon doz aşı sipariş etti. Bu siparişin ilk partisi bugün geldi. Ayrıca Ocak ayının başında da Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 550 bin dozunun da Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Pfizer-BioNTech aşısından 4,5 milyon doz sipariş edildi. Bu siparişlerin tamamının Mart ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

    Kim ne zaman aşı olacak?

    Aşının test çalışmaları tamamlanıp onay alındıktan sonra aşılamaya başlanacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

    İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

    Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

    Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.



    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1344112215683698688 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    6 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    18 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aşı yaptırmayanı zorlayın, bize sıra erken gelir :) Evet arkadaşlar aşının içinde çip var, az önce elinde mikrofonla sarıklı sakallı adam 'almanyadan aşı geldi, sakın yaptırmayın' diye vagiriyordu, kaynağım sağlam yani.
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    pavlusx12 45 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://werhat.blogspot.com/
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    Askaparta 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun. Adımızı yazdıkrdık memur grubuna. Yaptır aşını, artır sağlığını.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CHP li Özgür Özel'in açıklaması

    “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız ”
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin aşısı pek tercih eden gelişmiş ülke yok, ucuz diye aldılar sanırım.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Technotronic
    CHP li Özgür Özel'in açıklaması

    “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız. ”
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CMFT 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya arkadaş aşı karşıtı değilim anlamadığım şey Çin kendi memleketinde bu işi aşısız bitirdi. Kendisi gitti Almanya’nın Pfizer aşısını sipariş etti. Biz niye bunların üretipte kullanmadığı aşıyı satın aldık? Ben bunların aşısını hayatta yaptırmam gidip olacaklara bol şans.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) CMFT
    CHP li Özgür Özel'in açıklaması

    “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah bir an önce şu covid belasından kurtuluruz da normale döneriz. Millet işinin gücünün başına geçsin, ekonomi biraz canlansın çarklar dönmeye başlasın artık. Tüm ekononmik dünyayı yerinden oynattı vallaha bir virüs.
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı Olsun
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