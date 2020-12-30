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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boston Dynamics'ten müthiş video: Robot ailesinden dans gösterisi

    Boston Dynamics'in robot ailesinden müthiş bir dans videosu geldi. Videoda özellikle insansı robot Atlas'ın müthiş yetenekleri dikkat çekti.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de müthiş bir dans gösterisiyle karşımıza çıktı. 

    Yeni videoda Boston Dynamics'in tüm robot ailesi bulunuyor ancak videonun yıldızı kesinlikle Atlas olmuş. Atlas'ın sergilediği dans hareketleri sanki bir CGI filmden fırlamış gibi görünüyor. Boston Dynamics robotikte neden bir numara olduğunu yine en iyi şekilde ortaya koymayı başarmış.

    Boston Dynamics bu ayın başlarında tam 1,1 milyar dolar karşılğında Softbank'tan Hyundai'ya satılmıştı. Softbank ise 2017 yılında Boston Dynamics'i 100 milyon dolara Google'dan satın almıştı. Şirket üç yılda değerini 11'e katlamayı başardı.



    Kaynakça https://www.engadget.com/boston-dynamics-family-dance-214532934.html https://www.theverge.com/tldr/2020/12/29/22205055/boston-dynamics-robots-spot-atlas-handle-dancing-video Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    9 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    15 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    17 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    17 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    19 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    21 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    KodBükücü (Güray Sun) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünya çağ atlarken,
    Türk halkının ve gençliğinin geleceğini çalanlar, toprağını, gayrimenkulünü ve işletmelerini yabancılara satanlar, vergi cenneti olan hukuksuz adalara parasını kaçırıken Türk lirasını pul edenler, ve üstüne vergiyle milletin ocağına incir ağacı dikenler utansın.
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    şopen27 (Nuri Özdemirler) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple ile birleşir ise geleceğin Skynet i olabilir 😃
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    sething (sething ) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    kesin ip var..:)
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    Morichannn (Akın Özer) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elalem neler yapıyor neler?!?
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    ProfXavier (Emre Taner) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    AnkaPark'ı yapacağımıza bu şirketi alsay....... qıjwheıqwjeıqweq

    Silivri 5 günlük hava tahmini için tıklayınız...!
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    th9 39 dk. ( Mesaj Silindi ) ProfXavier
    dikkatli olun burası akpli dolu :d
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