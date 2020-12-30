Boston Dynamics'ten müthiş video: Robot ailesinden dans gösterisi

Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de müthiş bir dans gösterisiyle karşımıza çıktı.
Yeni videoda Boston Dynamics'in tüm robot ailesi bulunuyor ancak videonun yıldızı kesinlikle Atlas olmuş. Atlas'ın sergilediği dans hareketleri sanki bir CGI filmden fırlamış gibi görünüyor. Boston Dynamics robotikte neden bir numara olduğunu yine en iyi şekilde ortaya koymayı başarmış.
Boston Dynamics bu ayın başlarında tam 1,1 milyar dolar karşılğında Softbank'tan Hyundai'ya satılmıştı. Softbank ise 2017 yılında Boston Dynamics'i 100 milyon dolara Google'dan satın almıştı. Şirket üç yılda değerini 11'e katlamayı başardı.
Kaynakça https://www.engadget.com/boston-dynamics-family-dance-214532934.html https://www.theverge.com/tldr/2020/12/29/22205055/boston-dynamics-robots-spot-atlas-handle-dancing-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Türk halkının ve gençliğinin geleceğini çalanlar, toprağını, gayrimenkulünü ve işletmelerini yabancılara satanlar, vergi cenneti olan hukuksuz adalara parasını kaçırıken Türk lirasını pul edenler, ve üstüne vergiyle milletin ocağına incir ağacı dikenler utansın.
Silivri 5 günlük hava tahmini için tıklayınız...!