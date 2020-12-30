Boston Dynamics'ten müthiş video: Robot ailesinden dans gösterisi

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Boston Dynamics, ünlü köpek robotu Spot'un müthiş fiyatını açıkladı

Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de müthiş bir dans gösterisiyle karşımıza çıktı.

Yeni videoda Boston Dynamics'in tüm robot ailesi bulunuyor ancak videonun yıldızı kesinlikle Atlas olmuş. Atlas'ın sergilediği dans hareketleri sanki bir CGI filmden fırlamış gibi görünüyor. Boston Dynamics robotikte neden bir numara olduğunu yine en iyi şekilde ortaya koymayı başarmış.

Boston Dynamics bu ayın başlarında tam 1,1 milyar dolar karşılğında Softbank'tan Hyundai'ya satılmıştı. Softbank ise 2017 yılında Boston Dynamics'i 100 milyon dolara Google'dan satın almıştı. Şirket üç yılda değerini 11'e katlamayı başardı.

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