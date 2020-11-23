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    Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak

    Milli Turbojet Motor'un son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en geç bu yılın aralık ortasında başlayıp bir ay içinde tamamlanmış olması ve 2021 yılında füzelere güç vermesi planlanıyor.
    54 dk.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak
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    Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan SOM füzesinde kullanılmak üzere geliştirilen Milli Turbojet Motor hakkında açıklamalarda bulundu.

    Milli Turbojet motoru ve motorun birçok alt sistemini tamamen yerli imkanlarla geliştirdiklerine değinen Okyay, bunun yanında en az motor kadar önemli olan milli irtifa test düzeneğini de Türkiye'de ilk ve tek olarak tasarlayıp geliştirdiklerinin altını çizdi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla teslimat öncesi son testlerden birini gerçekleştirdiklerini belirten Okyay, "Motorumuz çok şükür gayet güzel çalıştı. Elektrik kontrol ünitesinin vermiş olduğu bütün komutları birebir yerine getirdi. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'la beraber yaptığımız test sorunsuz olarak tamamlandı ve ardından motorumuzu kapattık. Gerçekten bu alanda kendimizi artık rahat hissedebiliyoruz. Bu ve bunun gibi başka motorları da geliştirebilecek seviyeye geldiğimizi hissediyoruz açıkçası." şeklinde konuştu.

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    Şu anda fabrika kabul testlerini gerçekleştirdiklerini belirten Okyay, arkasından motor kalifikasyon testleriyle beraber teslim sürecinin tamamlanmış olacağını dile getirdi. Okyay, "Son aşama olan kalifikasyon testlerinin en geç aralık ortasında başlayıp bir ay içinde tamamlanmış olmasını planlıyoruz. Böylece geliştirme projesi tamamlanacak ve motorumuz artık seri üretime hazır hale gelmiş olacak." dedi.

    Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak
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    Motorun itkisinin 3.200 newton seviyesinde olduğunu hatırlatan Okyay, bunun da 900 beygirlik bir güce karşılık geldiğini söyledi. Motorun jet motoru olması nedeniyle oldukça küçük boyutta tasarlandığını belirterek birden fazla uçan cisme, uçan platforma itici güç sağlayacağını kaydetti.

    Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Milli Turbojet Motoru ilk olarak SOM füzesinde kullanılacak. Geliştirdiğimiz motor SOM füzesi için geliştirildi ama sadece SOM füzesinde kullanılmayacak. Birden fazla uçan sistemimizin motoru görevini üstlenecek bu motor. Bundan sonra yapılması gereken şöyle bir işlem var, bu motorun alınıp roket içine, füze içine yerleştirilmesi. Roketle motorun entegre edilmesi gerekiyor.

    Bu işlem paralelinde zaten bizim de seri üretime hazırlık fazımız tamamlanmış olacak. Dolayısıyla takvimler birbirine çok uyuyor. Daha sonrasında da füzeyle uçuşlu testler yapılacak. Yani ürettiğimiz motorla uçan füzeler 2021 başlarında test edilmeye başlanacak. Bunların hepsinin en fazla 7-9 ay içerisinde tamamlanabileceğini öngörüyorum. 2021 içinde Milli Turbojet Motor'la uçan füzelerimiz inşallah envanterdeki yerlerini almış olacaklar."



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/holding/milli-turbojet-motorun-seri-uretimi-icin-geri-sayim-basladi/660969 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

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    4 gün önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ersin ÇAKI (Ersin ÇAKI) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek var bunlara millet aç aç. Heykel yapalım kardeşim. Put yapalım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 25 dk. ( Mesaj Silindi ) Ersin ÇAKI
    sol çomara laf atmaya çalışırken sağ çomar olmanız komik
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    smart1978 (X Y) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Is as derdindekiler elbette seviniyorlardir ;)
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    Normandia_06 (Yalçın ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
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