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    Koronavirüs bağışıklığında son durum

    Türkiye'de toplumun ne kadarının Covid-19'a karşı bağışıklık oluşturduğu belli oldu. Son çalışmalara göre bağışıklığın yüzde 10'un üzerine çıktığı belirtiliyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs bağışıklığında son durum
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    Türkiye’de pek çok kişi farkında olmadan koronavirüs hastalığına yakalanıyor ve kendi kendine virüsü atlatıyor. Böyle kişilerin vücudunda koronavirüsle savaşabilen antikorlar üretiliyor ve hastalığa karşı bağışıklık kazanıyor.

    Toplumda koronavirüs bağışıklığını ölçen son çalışmalara göre Türkiye’de yüzde 10’un üzerinde kişide bağışıklık oluştuğu tespit edildi. 2021 yazında bu rakamın yüzde 50’ye gelebileceği belirtiliyor. Yüzde 50-60 bağışıklık, hastalığın salgın özelliğini kaybetmesi anlamına geliyor.

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    Salgında son durum

    Son verilere göre, salgın Ankara’da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul’da ise ekim ayının ilk 10 gününün önemli olduğu, şehre dönenlerle ilgili verilerin o tarihte görüleceği ifade ediliyor. İstanbul’da erken alınan önlemlerin, ‘merdiven’ olarak nitelendirilen aşamalı artışın kontrol altında tutulmasını sağlayabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, halen bir kişinin en az 3 kişiye hastalık bulaştırdığı, yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyorlar.

    Yaş grubuna göre duyarlılık değişiyor

    Yaş gruplarının salgına duyarlılığı araştırıldığında 35-60 yaş aralığının en duyarlı kesim olduğu, 17-35 yaş grubunun ise duyarlılığının ciddi oranda az olduğu ifade ediliyor. Bu yaş grubunun kurallara uymadığı ve taşıyıcı olduğu belirtiliyor. Bu grupla ilgili olarak, denetim ve ceza uygulamasının yanı sıra, duyarlılık yaratılmasıyla ilgili özel çalışma yapılması öneriliyor. 65 yaş üstüyle ilgili de zaman zaman sorun yaşandığı söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı"

    Dünyada Covid-19 ölümleri 1 milyonu aştı

    Worldometers'in verilerine göre, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde vefat sayısı 1 milyonu aştı. En fazla can kaybının yaşandığı ülke 209 bin vefat ile ABD oldu. ABD'yi sırasıyla 142 bin can kaybı ile Brazilya, 96 bin can kaybıyla Hindistan ve 76 bin vefat ile Meksika takip etti.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-koronavirus-ile-ilgili-carpici-calisma-koronada-bagisiklik-hesabi-41622928 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 4 sa. en beğenilen
    bu sayıya inanan var mı, 10 ile çarpın, %100 bağışıklık var. koronodan kurtulduk.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 48 dk.
    vay be günde 1500 rakamlarla, %10 bağışıklık kazanmışız harika
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    Faustus (emre d) 1 sa. (düzenlendi)
    Son durum falan yok. Bağışıklık ancak birkaç ay sürüyor ve bağışıklık kazanmış insanlar yüklü miktarda virüse maruz kalınca tekrar hasta olabiliyor. Virüsün mutasyon geçirebileceğini de hesaba katarsak bağışıklığın pek bi anlamı kalmıyor. Sürü bağışıklığına bel bağlamayın, maskenizi düzgün takın.
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    huseyinadukeeee (H Ş) 2 sa.
    Vay be şu virüs yüzünden 1 milyon kişi ölmüş. Kimsenin de umrunda değil. Ne kadar ilginç değil mi? Halbuki ışid gibi terör örgütleri 10 ay içinde 1 milyon insan öldürse herkes kafayı yerdi.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. huseyinadukeeee
    benzetme hiç olmamış. terör örgütlerine insan vücudu bağaşıklık kazanmıyor, ilacı yok, aşısı yok. eğer teröristleri ciddiye almaz isen seni vatansız bırakırlar.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 sa.
    Kaynak hürriyet 🙄 şaşırdıkmı 🧠
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. (düzenlendi)
    Geçen bir ilçe Ankara’da toplum bağışıklığına ulaşmış durumda diye bilim kurulu açıklama yaptı.
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    Rouvax 3 sa.
    Habere inanmadım
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    CleanCoders (Fatih ) 4 sa. en beğenilen
    bu sayıya inanan var mı, 10 ile çarpın, %100 bağışıklık var. koronodan kurtulduk.
    Yanıtla +4
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    Jon_Kar 4 sa. (düzenlendi)
    Yalana bak



    35-60 arasi en duyarlı imiş. 35 60 arasi koronavirusun varlığına bile inanmiyor



    Genclere sallayip genclere nefret kusmak. Sebebi nedir acaba
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 sa.
    Pozitif çıktıktan sonra dışarı çıkabilmek için evinin önünde bekleyen jandarmayı ikna etmeye çalışanları gördükten sonra ben sorunun duyarlılıkla alakalı olduğunu sanmıyorum.
    Ek olarak çalışma sonucu doğru ise ülkede tespit edilemeyen milyonlarca vaka mevcut.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. Ulan Musk
    Normal zaten tespit belirti gösterenlerin bir kısmı korkup gidip test yaptırıyor. Doğru düzgün belirti göstermeyen yada hiç göstermeyenler veya korkup hiç gitmeyenler var.
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