Koronavirüs bağışıklığında son durum

Türkiye’de pek çok kişi farkında olmadan koronavirüs hastalığına yakalanıyor ve kendi kendine virüsü atlatıyor. Böyle kişilerin vücudunda koronavirüsle savaşabilen antikorlar üretiliyor ve hastalığa karşı bağışıklık kazanıyor.

Toplumda koronavirüs bağışıklığını ölçen son çalışmalara göre Türkiye’de yüzde 10’un üzerinde kişide bağışıklık oluştuğu tespit edildi. 2021 yazında bu rakamın yüzde 50’ye gelebileceği belirtiliyor. Yüzde 50-60 bağışıklık, hastalığın salgın özelliğini kaybetmesi anlamına geliyor.

Salgında son durum

Son verilere göre, salgın Ankara’da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul’da ise ekim ayının ilk 10 gününün önemli olduğu, şehre dönenlerle ilgili verilerin o tarihte görüleceği ifade ediliyor. İstanbul’da erken alınan önlemlerin, ‘merdiven’ olarak nitelendirilen aşamalı artışın kontrol altında tutulmasını sağlayabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, halen bir kişinin en az 3 kişiye hastalık bulaştırdığı, yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyorlar.

Yaş grubuna göre duyarlılık değişiyor

Yaş gruplarının salgına duyarlılığı araştırıldığında 35-60 yaş aralığının en duyarlı kesim olduğu, 17-35 yaş grubunun ise duyarlılığının ciddi oranda az olduğu ifade ediliyor. Bu yaş grubunun kurallara uymadığı ve taşıyıcı olduğu belirtiliyor. Bu grupla ilgili olarak, denetim ve ceza uygulamasının yanı sıra, duyarlılık yaratılmasıyla ilgili özel çalışma yapılması öneriliyor. 65 yaş üstüyle ilgili de zaman zaman sorun yaşandığı söyleniyor.

Dünyada Covid-19 ölümleri 1 milyonu aştı

Worldometers'in verilerine göre, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde vefat sayısı 1 milyonu aştı. En fazla can kaybının yaşandığı ülke 209 bin vefat ile ABD oldu. ABD'yi sırasıyla 142 bin can kaybı ile Brazilya, 96 bin can kaybıyla Hindistan ve 76 bin vefat ile Meksika takip etti.

