Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi

    Dünya genelinde çeşitli ülkelerdeki insanları üzerinde meydana getirilen araştırma, koronavirüs enfeksiyonunu görece olarak ağır geçirenlerin genetik dizilimine odaklandı.
    4 gün
    6,7b
    1
    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi
    Tam Boyutta Gör

    Dünya genelinde çeşitli ülkelerdeki insanları üzerinde meydana getirilen araştırma, koronavirüs enfeksiyonunu görece olarak ağır geçirenlerin genetik dizilimine odaklandı.

    Bilim insanları, çalışma ile kimlerin ağır hasta olacağını, kimlerin ise asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini de artık genlere bakarak öngörebilmenin mümkün hale gelebileceğini belirtti.

    Araştırma, tüm dünyadan yaklaşık 50 genetik merkezi ve yüzlerce hastanenin katılımı ile yürütülmekle birlitke Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı ve "Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu" olarak da adlandırılan çok uluslu araştırmanın yönetim kurulu üyeliğini Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaparken ana ekibin klinisyenleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu, Dr. Sevtap Şenoğlu ve Dr. Şemsi Nur Karabela yer aldı.

    COVİD-19

    Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi
    Tam Boyutta Gör

    Tayfun Özçelik, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüsün özellikle 65 yaş üstünde tehlikeli boyutlara varabildiğini, 50 yaş altındakilerde de ağır seyredebildiğini, bunun nedenini bütün dünyanın merak ettiğini dile getirdi.

    Bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin vücutla olan haberleşmesinde yer alan genlerde bozukluklar olabileceği hipotezinden yola çıktıklarını anlatan Özçelik, Türkiye'den 60, dünyadan 600 olmak üzere toplam 650 ağır COVID-19 hastasının genomlarını incelediklerini anlattı.

    Tip 1 interferon

    Dr. Tayfun Özçelik, enfeksiyona ağır yakalanan kişilerin, interferon sinyal ileti yolunda yer alan genlerinde doğuştan gelen mutasyonları tespit ettiklerini, bu nedenle de vücutta antikor oluşumunun sekteye uğradığını ortaya çıkardıklarını belirterek ''Hastalığı ağır geçirenlerde vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulunmadığı tespit edildi. Böylece hayatı tehdit eden ağır COVID-19 hastalığının genetik ve immünolojik nedenleri keşfedilmiş oldu.'' ifadelerini kullandı.

    Araştırmada, ağır COVID-19 hastalarının yüzde 10'undan fazlasında antikorlarının virüsü değil, bağışıklık sisteminin kendisini  ( otoimmün ) hedeflediği ortaya çıktı. Yine ağır COVID-19 hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde doğuştan gelen genetik mutasyonların olduğu gösterildi. Her iki durumda da temel mekanizmanın aynı olduğu tespit edildi.

    Bu araştırma ile ilk kez, yaşamı tehdit eden COVID-19'un tip I interferon sinyal ağının bozulmasından kaynaklandığının ortaya çıktığını bildiren Özçelik, "Kimlerin ağır hasta olacağı, kimlerin ise asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini de artık genlere bakarak öngörebileceğiz. Bunun için tüm dünyada genetik testlerin yapılması gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

    Konsorsiyumun her hafta toplantı yaptığına işaret eden Özçelik, "Geçen pazartesi yapılan toplantıda alınan karar, 'şu anda dünyada COVID tedavisi klinik incelemelerinde var olan hastalara beta interferon gibi ajanları vermeye başlayalım mı?' yönünde. Tedavilerde etik kurul izinleri önemli bir safhayı oluşturuyor. Bu izinlerin alınmaya başlamasıyla ilgili adımlar atılmaya başlamış bulunuyor. Bu ajanların kullanılması kurtarıcı olabilir mi? Konsorsiyumun öncelikli çalışması bunun üzerine yoğunlaşmıştır." şeklinde konuştu..

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

    Konsorsiyumun eş başkanlığını yürüten Rockefeller Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Jean-Laurent Casanova ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırmacısı Dr. Helen Su ise "Bu araştırmanın sonunda Covid-19 moleküler temelleri en kapsamlı şekilde anlaşılan bulaşıcı hastalık haline geldi ve ağır hastaların yaklaşık yüzde 15'inde nedensel ilişki kurulmuş oldu." bilgilerini verdi.

    Genetik

    Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi
    Tam Boyutta Gör

    Özçelik'in verdiği bilgilere göre, koronavirüsün insanları farklı şekilde etkilemesinin nedeni bir bilmece gibi karmaşık bir durum. Virüs, bazı insanlarda semptom göstermiyor ve kısa sürede atlatılıyor, bazılarında birkaç gün içinde öldürücü bir tablo ile sonuçlanabiliyor.

    Konsorsiyum, 2020 yılının Şubat ayından itibaren binlerce COVID-19 hastasının genetik yapısını inceleyerek klinik farklılıkların moleküler temellerini araştırmaya başladı.

    Araştırmanın bir kolunda ağır pnömoni ile seyreden ve %14'ü kaybedilmiş 650 COVID-19 hastasının kan örnekleri genetik incelemeye alındı. Kontrol olarak ise hastalığı asemptomatik veya hafif geçiren 530 birey incelendi. İlk aşamada vücudun influenza virüsüne karşı yanıtında kritik öneme sahip olduğu bilinen 13 genin DNA dizisi iki grup arasında karşılaştırıldı. Bu genlerin tip I interferon yanıtını düzenleyen genler olduğu biliniyordu.

    Hastalığı ağır geçiren bireylerin anlamlı bir bölümünün bu 13 gende nadir görülen mutasyonları taşıdıkları ve yüzde 3'ten fazlasının ise işlevsel bir gene sahip olmadığı anlaşıldı. Bunun üstüne yapılan hücre biyolojisi incelemeleri ile söz konusu hastaların, COVID-19'a karşı tip I interferonu hiç üretmedikleri saptandı.

    Doğuştan gelen bağışıklığın bir parçası olan moleküller olan interferonlar, özellikle virüslere karşı hücrenin hızlı yanıtında önemli görevler alıyorlar. İnterferon tip I yol ağını etkileyen mutasyonlara sahip insan fibroblast hücrelerinde yapılan incelemeler, bu hücrelerin koronavirüse karşı daha hassas olduklarını ve karşı gelemeyerek öldüklerini gösterdi.

    Otoimmünite

    Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmanın bir sonraki aşamasında otoantikor üretiminin COVID-19 için de geçerli bir senaryo olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.

    COVID-19'a bağlı olup yaşamı tehdit edici düzeyde pnömoni ( zatürre ) görülen 987 hastanın %10'undan fazlasında enfeksiyonun başlangıç aşamasında interferonlara karşı otoantikorların gelişmiş olduğu tespit edildi. Bu hastaların yüzde 95'inin erkek olduğu belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Biyokimyasal deneyler bu otoantikorların interferon tip I etkinliğini bozduğunu teyit etmekle birlikte bazı durumlarda otoantikorların enfeksiyon öncesinde hastanın kanında tespit edilebilirken bazılarında bunların enfeksiyonun erken safhasında ve bağışıklık sistemi henüz bir yanıt vermemişken mevcut olduğu belirtiliyor.

    Yeni araştırma Science dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/koronavirus/koronavirusu-agir-gecirenlerin-genetik-sifresi-cozuldu-520071.html https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32972995/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32558485/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi
    1 sa.
    Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu
    18 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kayamtky 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BekirHan
    para tuzağından başka bir şey değil.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    "Rockefeller" dedin !
    ben camiye giderim :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nightdrive (Osman Aga) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    %10 oranlardan bahsedilip kesin yargılara varılmak istenmesi saçma geldi bana.haberi okuduğmda hala virüsü anlama yolunun başında olduğumuzu farkettim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 3 gün ( Mesaj Silindi ) nightdrive
    Virüsü anlamadıkları halde birde aşıya teşvik ediyorlar milleti; gerçekten aşıya ihtiyaç olsaydı dünya nüfusunda ciddi bir azalma olurdu, zaten vücudumuz bu virüslere karşı bağışıklık oluşturuyor. Oluşturamayanlara yapacak bir şey yok doğal seleksiyon , doğada da hayvanlar zayıf güçsüz hale geldiklerinde aynı şeyi yaşıyorlar. 65 Yaşına kadar yaşamışsın işte daha ne istiyorsun ki, eskiden zaten ortalama ölüm yaşı buydu. Ben şahsen oram buram kırış kırış olup üzerine bir ton sağlık sorunum varken ve kıçımı bile temizleyemeyecek durumda yaşamak istemiyorum. Şu koşullarda bile 20 yılım var gözüküyor; ölümsüz mü olmak istiyorsunuz arkadaş, bence bunların hepsi emeklilik yaşı yüzünden; yani adam zaten 65 yaşında emekli olacak, o yüzden de daha çok yaşamak istiyor. 50'ye çek kardeşim; bana ne o yaştan sonra emekli olsan ne olmasan ne kendine bile faydan olmaz o yaşta. Vücudunda sağlam iç organı bile kalmamıştır ki bütün parasını sağlığına mı harcayacak emekli olunca!
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Korona yatkınlık testi yaptırayım bi durumuma bakayım derseniz 1450TL diyorlar haberiniz olsun. (yaptıramadı. )
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 3 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    para tuzağından başka bir şey değil.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor 4 gün Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü 4 gün Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor 4 gün Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi 4 gün Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek 4 gün Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor 4 gün Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi 4 gün Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı 4 gün Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı 4 gün Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı 4 gün Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film" 4 gün iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı 4 gün HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 gün Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor 4 gün Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti 4 gün COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın 4 gün Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir 4 gün Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak 4 gün Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi Sonraki The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor 4 gün Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı 4 gün LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 4 gün Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek 4 gün Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi 4 gün Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz 4 gün Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir 4 gün Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı 4 gün Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü 4 gün Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti 4 gün Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu 4 gün 89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz 4 gün Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek 4 gün Computex 2021 fuarı yüz yüze yapılacak 4 gün Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak 4 gün Excalibur markasından Xbox Game Pass ve Marvel’s Avengers sürprizi 4 gün Twitter yeniden geleneksel Retweet tasarımına döndü 4 gün Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı 4 gün WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız