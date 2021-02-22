Koronavirüs maske kullanım kılavuzları güncellendi, çift maske %95 engelliyor!

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli virüs varyantlarının görülmesi aşı ve maske tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Şimdi ise CDC (centers for disease control and prevention) yani hastalık kontrol ve koruma merkezleri araştırmacıları çift maske kullanımının viral parçacıkların %95'inin geçişini önlediğini öne sürüyor.

Araştırmacılar çift maske kullanımının tek maske kullanımına oranla pandemiyle mücadele açısından çok daha etkili olabileceğini öne sürmekle birlikte CDC, maske kullanım kılavuzlarında yer alan ''yüze sıkıca oturup yüzü saran'' ifadelerini de güncelledi ve kılavuzları birden çok katmanlı maskeleri içerecek şekilde yayımladı.

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Çift maske

Tam Boyutta Gör

CDC'nin güncellediği birden çok katman ibaresini uygulamanın en kolay yolunu ise birden çok maske takmak oluşturuyor.

Yapılan labaratuvar testlerinde ise en etkili yöntemin cerrahi maskenin üzerine takılacak olan bez maske ile sağlandığı belirtiliyor yani diğer bir deyişle günlük kullandığımız maskelerin üzerine takılacak, ağzı burnu tam kapatan ve yüze oturan bez maske kullanımı viral partiküllerin %95'inden fazlasının engelliyor.

Ayrıca Bkz. "Sıtma teşhisinde kullanılabilecek manyetik teknoloji geliştirildi"

Son olarak maske kullanımının pandemiyle mücadele için oldukça önemli olduğunu ve materyal fark etmeksizin herhangi bir maske kullanımının, hiçbir maske kullanmamaya oranla oldukça yüksek koruma sağlayacağını belirtelim. Diğer bir deyişle maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor.

Yeni araştırma CDC tarafından kılavuz olarak yayımlandı. Yeni kılavuza kaynak linkinden erişebilirsiniz.

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