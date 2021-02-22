Koronavirüs maske kullanım kılavuzları güncellendi, çift maske %95 engelliyor!

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli virüs varyantlarının görülmesi aşı ve maske tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Şimdi ise CDC (centers for disease control and prevention) yani hastalık kontrol ve koruma merkezleri araştırmacıları çift maske kullanımının viral parçacıkların %95'inin geçişini önlediğini öne sürüyor.
Araştırmacılar çift maske kullanımının tek maske kullanımına oranla pandemiyle mücadele açısından çok daha etkili olabileceğini öne sürmekle birlikte CDC, maske kullanım kılavuzlarında yer alan ''yüze sıkıca oturup yüzü saran'' ifadelerini de güncelledi ve kılavuzları birden çok katmanlı maskeleri içerecek şekilde yayımladı.İlginizi Çekebilir İran yerli ''Covİran Barekat'' aşısını denemeye başladı. İlk aşılar yapıldı
Çift maske
CDC'nin güncellediği birden çok katman ibaresini uygulamanın en kolay yolunu ise birden çok maske takmak oluşturuyor.
Yapılan labaratuvar testlerinde ise en etkili yöntemin cerrahi maskenin üzerine takılacak olan bez maske ile sağlandığı belirtiliyor yani diğer bir deyişle günlük kullandığımız maskelerin üzerine takılacak, ağzı burnu tam kapatan ve yüze oturan bez maske kullanımı viral partiküllerin %95'inden fazlasının engelliyor.
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Son olarak maske kullanımının pandemiyle mücadele için oldukça önemli olduğunu ve materyal fark etmeksizin herhangi bir maske kullanımının, hiçbir maske kullanmamaya oranla oldukça yüksek koruma sağlayacağını belirtelim. Diğer bir deyişle maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor.
Yeni araştırma CDC tarafından kılavuz olarak yayımlandı. Yeni kılavuza kaynak linkinden erişebilirsiniz.
Kaynakça https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html https://twitter.com/MarketWatch/status/1363319867349295104 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
Bu testin hiçbir anlamı yok. En ufak bile.
Ben mesela virüse karşı %100 etkili maske biliyorum. Hem de süper ucuz, herkes de çok kolaylıkla ulaşabilir.
Yapmanız gereken tek şey şeffaf bir alışveriş poşetini kafanıza geçirin ve sıkı sıkıya boynunuzdan bağlayın. Kesinlikle hiçbir virüs poşetten geçip vücudunuza giremez. %100 garanti veriyorum.
Gerçek mi çift maskenin hiç bir etkisi yok. Hatta tek maskenin bile etkisi yok. Çünkü siz nefes alıp verdiğinizde nefes maskenin içerisinde filitlenerek geçmiyor. Burnunuzun yanındaki, yanaklarınızdaki, çenenizdeki boşluklardan geçiyor. Hava en kolay nereyi buluyorsa oradan akar. Siz iki maske taktığınızda maskeyi daha da çok tıkıyorsunuz hava daha da fazla kenarlardan geçer. Eğer gerçekten havayı %95 ve üstü filitreleyen maske istiyorsunuz özel boya maskelerini kullanın. Onların içerisinde nefes almanın ne kadar zor olduğunu anlarsız ki onlarda dışarı verdiğiniz nefeste filitreleme pek olmuyor. Nefesi filitrelemek çok zor bir işlem, o yüzden uzun süre maske takmak ve havayı filitrelemek gereken işlerde özel nefes alıp vermeye yardımcı olan mekanizması olan maskeler kullanılır. Sadece insanın gücü ile nefesi filitrelemek çok sağlıksızdır.
Özünde maske takmak baştan sona yalandır. Zaten tek maske bir işe yaramadığı için çift maske takın diyorlar. Çift maskenin işe yaramadığını bildiklerinden insan üzerinde değil özel tasarlanmış manken üzerinde test ediyorlar.
Maske kullanımı olmasaydı da görseydik bu virüs herkese bir anda nasıl bulaşıyor. Kimse maske korur, maske takan covid-19'a yakalanmaz demiyor ve demedi zaten. Meziyetiniz, işiniz nedir bilmiyorum ama sosyal medyadaki cahillikle uğraşmak virüsle uğraşmaktan daha zor. Youtube ve Twitter bilginleri maskenin yararlı olmadığını söylüyorsa yararsızdır tabi.
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