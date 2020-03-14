Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de acil durum ilan eden Trump ayrıca Google tarafından hazırlanan bir test sayfasının da müjdesini verdi. ABD vatandaşları bu sayede adım adım test süreci konusunda yardım alabilecekler.İlginizi Çekebilir Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek
Google tüm enerjisini buna harcıyor
Google’ın test sayfası için 1700 civarında mühendisini görevlendirdiği belirtiliyor yani kısaca seferberlik ilan edilmiş diyebiliriz. Sayfanın amacı ise koronavirüs için test sürecinin hızlandırılması. ABD’de bugüne kadar en büyük eleştiri konusu yeterince test yapılmamasıydı. Trump kısa süre içerisinde 5 milyondan fazla testin kullanıma sunulacağını açıkladı.
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Test sayfasında kullanıcılar ön belirtileri forma girecek ve algoritma kişinin teste ihtiyacı olup olmadığını belirleyecek. Sonrasında araç içerisinde test merkezleri de dahil koronavirüs testi yaptıran noktalara yönlendirecek. Bunun için navigasyon teknolojisinden yararlanılacak.
Google’ın ayrıca gitme imkanı olmayanlara test gönderme veya doku örneği testi gibi konularda da kullanıcılara yardımcı olacağı ifade ediliyor. Pazar günü bu konu ile ilgili daha net bilgiler verilecek.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/google-developing-coronavirus-testing-website-for-u-s Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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