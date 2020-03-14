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    Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor

    Testlerin çok yetersiz kaldığı ABD’de Google önemli bir adım atıyor. Trump hükümeti ile birlikte bir test sayfası hazırlayan Google insanları daha hızlı bir şekilde merkezlere yönlendirecek.
    6 gün
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de acil durum ilan eden Trump ayrıca Google tarafından hazırlanan bir test sayfasının da müjdesini verdi. ABD vatandaşları bu sayede adım adım test süreci konusunda yardım alabilecekler.

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    Google tüm enerjisini buna harcıyor

    Google’ın test sayfası için 1700 civarında mühendisini görevlendirdiği belirtiliyor yani kısaca seferberlik ilan edilmiş diyebiliriz. Sayfanın amacı ise koronavirüs için test sürecinin hızlandırılması. ABD’de bugüne kadar en büyük eleştiri konusu yeterince test yapılmamasıydı. Trump kısa süre içerisinde 5 milyondan fazla testin kullanıma sunulacağını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

    Test sayfasında kullanıcılar ön belirtileri forma girecek ve algoritma kişinin teste ihtiyacı olup olmadığını belirleyecek. Sonrasında araç içerisinde test merkezleri de dahil koronavirüs testi yaptıran noktalara yönlendirecek. Bunun için navigasyon teknolojisinden yararlanılacak.

    Google’ın ayrıca gitme imkanı olmayanlara test gönderme veya doku örneği testi gibi konularda da kullanıcılara yardımcı olacağı ifade ediliyor. Pazar günü bu konu ile ilgili daha net bilgiler verilecek.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/google-developing-coronavirus-testing-website-for-u-s Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün en beğenilen
    Basit bir websitesi işte, amma abarttılar, evet hayır'a göre sonuç veriyor, bunun için 1700 google mühendisi çalışmış, külliyen yalan.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Kendi kendimize tribe giriyoruz. Bide tam mevsimi.
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    dugers (syt dgr) 6 gün
    Onedio 1 editörle hallederdi. Bu kadar mühendisini kasmana gerek yok Google reis.
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    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün en beğenilen
    Basit bir websitesi işte, amma abarttılar, evet hayır'a göre sonuç veriyor, bunun için 1700 google mühendisi çalışmış, külliyen yalan.
    Yanıtla +5
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    KNTLG (KAAN ) 6 gün
    İnternetten hastalık yorumlama olayı çok sıkıntı.
    Bugün İnternette başım ağrıyor yazsan kanser çıkıyosun.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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