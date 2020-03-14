Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de acil durum ilan eden Trump ayrıca Google tarafından hazırlanan bir test sayfasının da müjdesini verdi. ABD vatandaşları bu sayede adım adım test süreci konusunda yardım alabilecekler.

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Google’ın test sayfası için 1700 civarında mühendisini görevlendirdiği belirtiliyor yani kısaca seferberlik ilan edilmiş diyebiliriz. Sayfanın amacı ise koronavirüs için test sürecinin hızlandırılması. ABD’de bugüne kadar en büyük eleştiri konusu yeterince test yapılmamasıydı. Trump kısa süre içerisinde 5 milyondan fazla testin kullanıma sunulacağını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

Test sayfasında kullanıcılar ön belirtileri forma girecek ve algoritma kişinin teste ihtiyacı olup olmadığını belirleyecek. Sonrasında araç içerisinde test merkezleri de dahil koronavirüs testi yaptıran noktalara yönlendirecek. Bunun için navigasyon teknolojisinden yararlanılacak.

Google’ın ayrıca gitme imkanı olmayanlara test gönderme veya doku örneği testi gibi konularda da kullanıcılara yardımcı olacağı ifade ediliyor. Pazar günü bu konu ile ilgili daha net bilgiler verilecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/google-developing-coronavirus-testing-website-for-u-s

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